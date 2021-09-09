Что делать, если укусил клещ - советы врача
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. При выходе на природу в теплое время года любой не застрахован от укуса клеща. Какие болезни передаются через клещей, какие симптомы возникают первыми, что делать сразу после укуса, признаки и последствия заражения - в материале РИА “Новости”.
О клещах
Клещи - паукообразные, относящиеся к классу Arachnida. Этим существам более 90 миллионов лет. Всего есть около 800 видов клещей, но только те из них, которые относятся к семейству иксодовых (Ixodidae) и аргасовых (argasidae), являются переносчиками болезней, опасных для человека.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
Первые прикрепляются к телу жертвы и питаются в течение нескольких дней, передача инфекции происходит по мере наполнения клеща кровью. Вторым на то, чтобы найти место для укуса и наесться, требуется меньше часа, а инфицирование происходит в первую же минуту.
Клещи очень чувствительны к температуре и относительной влажности, для выживания и размножения им требуется территория с плотным слоем растительности, температура воздуха от +10°С до +25°С и наличие животных, на которых можно кормиться.
"Клещи заселяют лиственные, смешанные леса и другие экосистемы с высокой влажностью и комфортной температурой воздуха. Встретить их можно и в парковых зонах, на городских газонах. Наиболее опасное время - май-июнь. С июля их активность несколько снижается, но в теплых регионах может продолжаться до октября. Клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний," - рассказала РИА “Новости” Ирина Юзуп, к.м.н., сооснователь Академии врачей UniProf.
Жизненный цикл клеща состоит из трех активных этапов: личинки, нимфы, взрослой особи. Он длится в среднем три года. Так как эти паразиты не могут летать и прыгать, они поджидают жертву, сидя на ветках деревьев или в густой траве, хватаются за проходящее животное или человека и приступают к поиску места для кормления. Как только паукообразное наполняется кровью, оно отделяется от донора и падает, чтобы переварить пищу и приступить к следующему этапу развития.
Почему клещи кусают
Клещ является распространенным во всем мире паразитом. Он питается кровью различных позвоночных, которая нужна ему для завершения сложных жизненных циклов. Чтобы добыть пищу, кровососу необходимо попасть на животное или человека и укусить его. Кусательный аппарат клеща состоит из большого количества симметрично расположенных зацепок, с помощью которых он крепко держится на своей жертве.
Признаки укуса
В том случае, если клещ не является переносчиком болезни, его укус безвреден и незаметен. У людей, страдающих аллергическими заболеваниями, могут проявиться следующие признаки:
- —покраснение, припухлость в месте укуса;
- —сыпь;
- —жжение;
- —отек Квинке.
Наиболее распространенные симптомы, которые появляются при укусе зараженного клеща:
- —сыпь по всему телу;
- —покраснение и отек в месте укуса;
- —лихорадка;
- —скованность шеи;
- —головная боль;
- —тошнота;
- —слабость;
- —мышечная или суставная боль или болезненность;
- —озноб;
- —увеличение лимфатических узлов.
Как выглядят последствия укуса
Последствием может быть заражение клещевыми инфекциями, наиболее распространенными из которых являются клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Необходимо срочно обратиться к врачу, если появилась сыпь круглой или овальной формы вокруг укуса, мышечные и суставные боли, усталость, потеря энергии, поднялась температура тела.
Как вытащить клеща
Вариантов избавления от паразита несколько, какой бы из них ни был выбран, следует придерживаться следующих правил:
- —надеть на руки перчатки или полиэтиленовый пакет. Эта мера защитит кожу от возможной инфекции, если клещ будет раздавлен;
- —не стоит перекручивать и дергать тельце, это может привести к тому, что часть кровососа останется внутри;
- —нельзя смазывать паразита растительным маслом или бензином, он может глубже уйти под кожу.
Удаление с помощью пинцета
Удалить клеща можно с помощью обычного пинцета с острым концом:
- —обхватить как можно ближе к поверхности кожи;
- —тянуть вверх с устойчивым, равномерным давлением;
- —после удаления продезинфицировать место укуса медицинским спиртом или промыть мыльной водой.
Удаление с помощью нити
Этот метод требует определенной сноровки. Нить необходимо смочить дезинфицирующим средством, сделать петлю в виде лассо и аккуратно затянуть у хоботка паразита максимально близко к коже. Далее нужно плавными движениями потягивать вверх, не перекручивая.
Удаление с помощью специальных выкручивателей
Выкручиватель - это специальное приспособление, сделанное из пластика, которое позволяет правильно захватить кровососа без риска раздавливания или сжатия. Инструмент дезинфицируется и подводится под тельце клеща так, чтобы оно оказалось между двумя зубцами. Далее выкручивающими движениями паукообразное вынимается полностью вместе с хоботком.
Утилизировать кровососа можно закрыв в полиэтиленовый пакет, баночку со спиртом или смыв в унитаз.
В том случае, если нет уверенности в безопасности клеща, его необходимо отвезти в медицинскую лабораторию для исследования на носительство болезней.
Что делать, если вытащили не всего клеща
Оставшуюся в теле часть можно удалить пинцетом с острыми концами или иглой.
Как удалить остаток клеща:
- —промыть пинцет горячей водой с мылом или протереть медицинским спиртом, ухватиться за голову паразита и потянуть от себя;
- —простерилизовать иглу и постараться расширить отверстие, в котором находится голова клеща. После этого вытащить ее пинцетом, либо иглой (как занозу).
Не полностью удаленный клещ может занести бактериальную инфекцию и вызвать воспалительную реакцию в месте укуса.
Чем обработать рану
После извлечения кровососа ранку на коже нужно обрабатывать до заживления йодом, спиртом или любым другим антисептиком. Если клещ удален полностью, повреждение заживает за неделю. Накладывания повязок или компрессов не требуется.
Какие лекарства принять после укуса
Никакие лекарственные средства самостоятельно принимать нельзя. Только врач, проведя необходимые медицинские исследования, сможет определить характер инфекции и назначить лекарства.
Ирина Юзуп советует: "Если часто проявляются аллергические реакции, можно принять антигистаминные лекарства. В случае зуда или боли в месте укуса примите обезболивающее и используйте успокаивающий крем. Поднялась температура – обращайтесь в клинику для установления природы раздражения, этот симптом - признак заражения."
Куда обращаться за помощью
В течение 72 часов после укуса необходимо обратиться в ближайший травматологический пункт для удаления клеща, имея при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Если вредитель был извлечен самостоятельно, его нужно предоставить в поликлинику по месту жительства на анализ живым, чтобы в микробиологической лаборатории определили, является ли он переносчиком инфекции. Сдавать кровь на клещевые инфекции раньше, чем через десять дней после укуса, не имеет смысла, анализ будет неточным.
Сотрудница вирусологической лаборатории
Через какое время проявляются симптомы укуса
Так как слюна паразита обладает анестезирующими свойствами, человек не сразу замечает, что его укусил клещ. Обычно обнаружение происходит после того, как вредитель несколько увеличился в размерах, наевшись крови. Если пострадавший - аллергик, в течение часа в месте прикрепления клеща могут появиться покраснение, отечность, зуд, жжение. В случае инфицирования симптомы заболевания появляются в срок от одной до двух недель, максимум через месяц.
Чем опасен укус
Большинство укусов клещей безвредны и не требуют лечения. Но некоторые паукообразные все же являются переносчиками опасных заболеваний, таких как клещевой энцефалит, болезнь Лайма (боррелиоз), эрлихиоз, коксиеллез, возвратный клещевой тиф и другие. От того, насколько крепок иммунитет и как быстро было начато лечение, зависит течение заболевания.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка клещей для анализа в лаборатории управления Роспотребнадзора по Свердловской области
Подготовка клещей для анализа в лаборатории управления Роспотребнадзора по Свердловской области
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)
Болезнь Лайма (боррелиоз) - это бактериальная инфекция, которая может передаваться людям через инфицированных клещей.
Ранние признаки и симптомы (от 3 до 30 дней после укуса клеща):
- —Мигрирующая эритема (сыпь овальной или округлой формы). Встречается примерно у 70-80 процентов инфицированных людей. Начинается на месте укуса клеща с задержкой от 3 до 30 дней (в среднем около 7 дней). Постепенно расширяется, достигая 30 сантиметров в диаметре и более, не вызывает зуд или боль, может появиться на любом участке тела.
- —Лихорадка, озноб, головная боль, усталость, боли в мышцах и суставах, а также увеличение лимфатических узлов могут возникать и при отсутствии сыпи.
Поздние признаки и симптомы (от нескольких дней до месяцев после укуса клеща):
- —сильные головные боли и скованность шеи;
- —дополнительные высыпания на других участках тела;
- —лицевой паралич (потеря мышечного тонуса или обвисание на одной или обеих сторонах лица);
- —артрит с сильной болью и с отеком, особенно коленей и других крупных суставов;
- —периодические болевые ощущения в сухожилиях, мышцах, суставах и костях;
- —учащенное или нерегулярное сердцебиение;
- —эпизоды головокружения или одышки;
- —воспаление головного и спинного мозга;
- —невралгия;
- —стреляющие боли, онемение или покалывание в руках или ногах.
Небольшая шишка или покраснение на месте, где присосался клещ, которое возникает сразу и напоминает укус комара, является обычным явлением. Это раздражение обычно проходит через 1-2 дня и не является признаком болезни Лайма.
В большинстве случаев боррелиоз можно успешно вылечить с помощью нескольких недель приема антибиотиков. Важно захватить болезнь на ранней стадии. Светлана Перес де Монтес Ратхерик, клинический сертифицированный генетик, эксперт Медицинской онлайн-академии врачей UniProf приводит пример неожиданного обнаружения болезни Лайма: "Девочка 13-ти лет, страдающая сахарным диабетом 1-го типа, была укушена клещом. На этот факт никто не обратил внимания, клеща удалили и забыли о случае. Через какое-то время вокруг места укуса образовалось белое пятно, а содержание глюкозы в крови ребенка неожиданно поднялось до 30 единиц. После обращения к врачу был найден боррелиоз."
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
Клещевой энцефалит
Клещевой энцефалит - это вирусное инфекционное заболевание человека, поражающее центральную нервную систему. Подавляющее большинство заражений происходит от инфицированных клещей. В редких случаях - результат употребления непастеризованного молока больных коз, овец или коров.
Симптомы болезни состоят из двух фаз. Первую легко спутать с гриппом:
- —высокая температура;
- —усталость;
- —головные боли;
- —боль в мышцах;
- —потеря аппетита;
- —тошнота;
- —рвота.
Этот этап заболевания длится обычно не более недели.
Во второй фазе поражается центральная нервная система (головной и спинной мозг). Симптомы могут включать:
- —энцефалит (отек головного мозга);
- —спутанность сознания;
- —паралич;
- —менингит (отек оболочек головного и спинного мозга);
- —миелит (отек спинного мозга).
Чем старше пациент, тем сложнее обычно протекает болезнь.
В более тяжелых случаях осложнения во время второй фазы могут вызвать долговременное повреждение головного мозга, позвоночника или нервов (потерю памяти, слуха, координации движений, возможен летальный исход).
"Возбудитель клещевого энцефалита - флавивирус - устойчив к холоду, гибнет при высоких температурах, воздействии дезинфицирующих средств, - отмечает Ирина Юзуп. - Есть три формы клещевого энцефалита: менингеальная, очаговая, лихорадочная. Для последней характерно состояние, присущее лихорадке. Продолжительность заболевания в этой форме 10 дней, но общая слабость, плохой аппетит, учащенное сердцебиение, потливость сохраняются до месяца. У 30% зараженных выявляют менингеальный энцефалит, который поражает ЦНС и спинной мозг. Для очагового энцефалита характерно поражение головного мозга с неврологическими симптомами. Это наиболее тяжелая в прогнозе форма. Инкубационный период 14 дней, первичные симптомы: тошнота, рвота, повышение температуры тела, покраснение глаз, общее недомогание, боли в мышцах. Профилактика клещевого энцефалита - вакцинация."
Эрлихиоз
Эрлихиоз - это общее название, используемое для описания заболеваний, вызываемых бактериями Ehrlichia chaffeensis , Ehrlichia ewingii или Ehrlichia muris eauclairensis, переносчиками которых являются клещи.
Клещ в паразитологической лаборатории
Ранние признаки и симптомы (первые 5 дней болезни) обычно легкие или умеренные и могут включать:
- —лихорадку, озноб;
- —сильную головную боль;
- —болезненные ощущения в мышцах;
- —тошноту, рвоту, диарею, потерю аппетита;
- —спутанность сознания;
- —сыпь (чаще встречается у детей).
Если лечение откладывается, эрлихиоз может перейти в более позднюю стадию с повреждением головного мозга или нервной системы, частыми кровотечениями, недостаточностью органов (нарушением функций), в тяжелых случаях запущенный эрлихиоз может привести к смертельному исходу.
"Моноцитарный эрлихиоз - инфекция, возбудителем которой являются микроорганизмы рода Эрлихии, попадающие в организм через слюну клеща, - рассказала Ирина Юзуп. - Для заболевания характерно поражение кожи, ЦНС, костного мозга, печени с образованием в этих органах инфекционных гранулем. При заражении у человека наблюдаются катаральные явления со стороны дыхательной системы, реже пятнисто-папулезная сыпь по телу. При поражении сердечно-сосудистой системы возникает приглушение сердечных тонов, повышение артериального давления, если поражена печень, она увеличивается в размерах."
Возвратный клещевой тиф
Клещевой возвратный тиф - бактериальная инфекция, которая вызывает повторяющиеся приступы лихорадки, головной боли, боли в мышцах и суставах, тошноту.
“Возвратный клещевой тиф протекает бессимптомно на начальных стадиях. Инкубационный период - от 3 до 16 дней. Через 1-2 дня на месте укуса появляется небольшое уплотнение, пятно багрового цвета. Через 2-5 дней - образуется папула, ее окружает сине-красное кольцо, через несколько дней появляется небольшая припухлость,”- пояснила Ирина Юзуп.
Лихорадка обычно длится 3 дня с перерывом в неделю. Наиболее частые проявления во время этого состояния:
- —головная боль;
- —мышечные боли разного характера и интенсивности;
- —озноб;
- —тошнота;
- —боль в суставах;
- —рвота;
- —боль в животе;
- —сухой кашель.
- —Симптомы, которые встречаются реже:
- —боль в глазах;
- —диарея;
- —светобоязнь;
- —боль в шее;
- —сыпь.
Во время приступа озноба, длящегося от 10 до 30 минут, у пациентов развивается очень высокая температура (до 41,5°С), следующая фаза характеризуется обильным потом и быстрым снижением температуры тела.
Черноногий клещ Ixodes scapularis
Коксиеллез
Коксиеллезом можно заразиться от клещей (переносчиков бактерии Coxiella burnetii) и крупного рогатого скота. Животные передают бактерии через мочу, фекалии, молоко. Когда биологические выделения высыхают, содержащиеся в них бактерии становятся частью скотной пыли, которая плавает в воздухе. Инфекция обычно передается людям через легкие, когда они вдыхают зараженную скотную пыль.
Часто болезнь протекает бессимптомно. Если симптомы все же проявятся, то это произойдет через 3-30 дней после контакта с бактериями.
Основные проявления коксиеллеза:
- —высокая температура (до 41,5°С);
- —сильная головная боль;
- —усталость;
- —озноб;
- —кашель;
- —тошнота;
- —рвота;
- —диарея;
- —светобоязнь.
Риску развития более опасной формы заболевания подвержены люди, страдающие сердечно-сосудистыми проблемами, нарушениями в работе почек и низким иммунитетом. В число осложнений после коксиеллеза входят воспаление внутренней оболочки сердца, пневмония, гепатит, менингит.
Прочие инфекции
Клещи также являются переносчиками таких менее распространенных болезней, как туляремия, везикулёзный риккетсиоз, лихорадка Цуцугамуши, астраханская пятнистая лихорадка, крымская геморрагическая лихорадка и гранулоцитарный анаплазмоз человека.
Рассказывает Ирина Юзуп:
"Гранулоцитарный анаплазмоз - инфекционное заболевание, возбудителем которого является внутриклеточная бактерия анаплазма. При попадании в кровь она проникает в гранулоциты (белые кровяные тельца, одна из форм лейкоцитов). Для заболевания характерно острое начало: резкий подъем температуры, слабость, мышечные боли, симптомы общей интоксикации, урежение сердцебиения, снижение артериального давления, тошнота, боли в животе. Многие переносят инфекцию “на ногах”, принимая ее за обычную простуду.
Туляремия. Человеческий организм высоко восприимчив к этой инфекции. Без адекватного лечения быстро наступают осложнения: менингит, артрит, воспаление сердечной сумки.
Везикулезный риккетсиоз - инфекционное заболевание, для которого характерно появление сыпи и лихорадки.
Крымская геморрагическая лихорадка (другое название - лихорадка Крым-Конго) - инфекционное заболевание, которое характеризуется множественными кровотечениями и лихорадкой."
Клещи в лаборатории
Как лечат пострадавших от укуса
Лечение включает в себя обязательный курс антибиотиков, противовирусные средства, иммуномодуляторы, антибактериальные препараты. Какие именно, зависит от характера заболевания.
Осложнения после укуса
Если вовремя не обратиться к врачу и не приступить к лечению, осложнения могут быть тяжелейшими, вплоть до летального исхода.
Профилактика укусов
"Необходимо соблюдать меры профилактики, - говорит Ирина Юзуп, - Использовать репелленты (формы таких средств разнообразны: одни подходят для обработки одежды, другие наносятся на кожу), выбирать для отдыха сосновые или другие хвойные леса, в них влажность ниже, и клещи встречаются реже. После возвращения домой нужно сразу осмотреть себя и близких, чтобы обнаружить клещей, которые еще не успели присосаться и не начали пить кровь. Самые “желанные” места для клеща: на локтевых сгибах, под грудью, под коленями, в паху, за ушами. Если клещ сидит на коже, его нужно попытаться аккуратно снять, если он уже присосался, и вытащить его не получается - обратиться в травмпункт."
Страхование на случай укуса
Почти любой банк или страховая компания может оформить страховку на случай укуса клеща. В нее входит стоимость всех необходимых мероприятий. Если страховой случай произошел, организация самостоятельно подберет медицинское учреждение, в котором будет произведено обследование застрахованного, исследование клеща, а также, подготовлен стационар при необходимости госпитализации.
Клещ в вирусологической лаборатории