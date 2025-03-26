Укус клеща: что делать и как оказать первую помощь — советы врача

Укус клеща может остаться незаметным, но при этом привести к заражению опасными инфекциями. Эти паразиты переносят вирусы, бактерии и простейшие микроорганизмы, которые могут вызывать заболевания нервной системы, суставов и внутренних органов. Как распознать укус клеща, что делать сразу после него и как снизить риск осложнений — в материале РИА Новости.

Укус клеща

Клещи – паразиты из класса паукообразных, которые питаются кровью животных и человека. Иксодовые клещи, самый опасный из видов, способен переносить инфекции.

Голодный клещ имеет размер около 3-4 мм и может напоминать маленького паучка. После насыщения кровью он увеличивается в несколько раз и может достигать 1 см.

Слюна клеща содержит вещества с анестезирующим эффектом, поэтому момент укуса человек обычно не чувствует. Паразит может питаться кровью от нескольких часов до нескольких суток. Чем дольше клещ остается на коже, тем выше риск передачи инфекции.

Александр Потиевский, врач-терапевт сервиса "Виртуальная клиника" компании "Ингосстрах" добавляет: "Обычно клещи появляются с таянием снега, когда температура становится выше нуля. Наибольшая активность клещей приходится обычно на май и июнь – не зря клещевой вирусный энцефалит называют весенне-летним. Но, с учетом глобального потепления, сейчас опасность укуса клеща появляется после первой же длительной оттепели".

Виды клещей и их особенности

Для человека опасность представляет два семейства клещей:

иксодовые клещи – чаще всего нападают на людей и могут питаться несколько дней;

аргасовые клещи – питаются быстрее, иногда заражение происходит уже в первые минуты укуса.

Именно иксодовые клещи считаются основными переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза и ряда других заболеваний.

Хотя клещи и являются переносчиками различных инфекций, опасных для человека, зараженными оказываются далеко не все паразиты.

По данным лаборатории "ЛабКвест", в 2024 году 23,9% исследованных клещей оказались переносчиками инфекций. Среди них:

13,22% – клещевой боррелиоз (болезнь Лайма);

1,72% – гранулоцитарный анаплазмоз человека;

0,57% – моноцитарный эрлихиоз;

6,67% – риккетсии – возбудители клещевых пятнистых лихорадок.

Также специалисты выявили около 1,72% клещей с микст-инфекциями, когда паразит переносит сразу несколько возбудителей. Такие инфекции протекают тяжелее и требуют более сложного лечения.

Где чаще всего кусают клещи

Клещи предпочитают кусать человека в тех местах, где кожа тонкая и есть хорошее кровоснабжение.

Чаще всего укусы можно обнаружить:

в паховой области;

под коленями;

в подмышках;

на шее;

за ушами;

на волосистой части головы;

в области талии.

Поэтому после прогулок на природе важно внимательно осматривать эти зоны.

Анатомия и поведение клеща

Клещи не падают на человека с деревьев, как часто думают. Клещи встречаются практически везде, где есть растительность и температура воздуха выше нуля. Их можно обнаружить:

в лесах;

на дачных участках;

в городских парках;

на газонах и зеленых зонах.

Чаще всего клещи поджидают жертву на растениях на высоте около 1–1,2 метра. Они ориентируются на тепло и запах человека или животного и цепляются за проходящих мимо. Чаще всего паразиты попадают на человека с травы или кустарников.

Даже в крупных городах клещи могут появляться в парковых территориях.

Попав на одежду, клещ может несколько часов искать подходящее место для укуса. Только после этого он прокусывает кожу и присасывается. Пока клещ просто ползает по коже, заражение невозможно.

Что делать при укусе клеща

Если клещ присосался к коже, важно сохранять спокойствие и действовать по правилам.

Лучше всего обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику, где паразита грамотно удалят и отправят на лабораторное исследование. Если такой возможности нет, клеща можно удалить самостоятельно.

Александр Потиевский добавляет: "Клеща необходимо сдать на исследование. Транспортировать клеща необходимо в плотно закрытой емкости, в которой лежит небольшая влажная салфетка. Обычно в лабораториях знают, на какие инфекционные заболевания их стоит исследовать в данной местности, но на клещевой энцефалит и болезнь Лайма исследование надо проводить всегда".

Как вытащить клеща

Для безопасного самостоятельного удаления клеща рекомендуется:

Надеть перчатки или использовать полиэтиленовый пакет. Захватить клеща пинцетом максимально близко к коже. Медленно тянуть вверх, не перекручивая и не дергая. После извлечения обработать место укуса антисептиком.

Удаленного клеща желательно поместить в контейнер и отвезти в лабораторию для анализа.

Нельзя смазывать клеща маслом, бензином или спиртом. Такие методы могут привести к тому, что паразит выделит больше зараженной жидкости в рану.

Если часть клеща осталась в коже

Иногда не удается извлечь клеща целиком и после удаления в коже остается часть ротового аппарата паразита.

В таком случае можно аккуратно удалить ее стерильной иглой или пинцетом, как занозу. Если это сделать не получается, лучше обратиться к врачу.

Симптомы укуса

Сам укус клеща обычно не вызывает боли. Однако при заражении могут появиться следующие симптомы:

покраснение и отек в месте укуса;

повышение температуры;

слабость;

головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

увеличение лимфатических узлов.

Эксперт Александр Потиевский добавляет: "Если клещ не является переносчиком возбудителей заболеваний, то никаких изменений в общем самочувствии не будет. Если же произошло заражение, например, клещевым вирусным энцефалитом, то в среднем ухудшение самочувствия может начаться примерно в течение 14 дней. Начало болезни может быть без каких-то особенных признаков, указывающих сразу же на поражение нервной системы, – появятся повышение температуры с ознобом, мышечные боли, головная боль, тошнота, рвота".

Признаки укуса

На месте укуса обычно появляется небольшое красное пятно диаметром до одного сантиметра. Оно может напоминать укус комара.

Если пятно начинает увеличиваться и образует кольцевидное покраснение, это может быть признаком развития боррелиоза.

Первая помощь при укусе клеща

После удаления клеща важно:

обработать ранку антисептиком;

наблюдать за самочувствием в течение нескольких недель;

при появлении симптомов обратиться к врачу.

После извлечения клеща важно в течение нескольких недель наблюдать за самочувствием: измерять температуру тела, следить за состоянием кожи и общим самочувствием.

Если появляется кольцевидное покраснение вокруг места укуса, ломота в мышцах и суставах, слабость или повышается температура, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Даже если симптомы отсутствуют, специалисты рекомендуют сдать анализ на антитела к вирусу клещевого энцефалита и боррелиям, особенно жителям эндемичных регионов.

Какими болезнями может заразить клещ

Клещи способны переносить несколько опасных инфекционных заболеваний.

Заболевание Основные симптомы Клещевой энцефалит температура, поражение нервной системы Боррелиоз (болезнь Лайма) кольцевидная эритема, боли в суставах Эрлихиоз лихорадка, слабость Бабезиоз анемия, высокая температура Коксиеллез сильная головная боль и лихорадка

Клещевой энцефалит

Клещевой энцефалит – вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему.

В большинстве случаев заражение происходит через укус инфицированного клеща. Однако в редких случаях вирус может передаваться и другим способом – через употребление непастеризованного молока зараженных коз, овец или коров.

Инкубационный период обычно составляет 7-14 дней, но может варьироваться от нескольких дней до месяца.

Первые симптомы напоминают грипп:

высокая температура;

сильная головная боль;

слабость;

ломота в мышцах;

тошнота.

В тяжелых случаях вирус поражает мозг и оболочки мозга. Это может приводить к неврологическим осложнениям, включая параличи.

Врачи выделяют несколько форм клещевого энцефалита:

лихорадочная – наиболее легкая форма заболевания;

менингеальная – сопровождается воспалением оболочек мозга;

менингоэнцефалитическая – более тяжелое поражение центральной нервной системы;

полиомиелитическая – связана с поражением нервных клеток;

полирадикулоневритическая – встречается редко.

Тяжесть заболевания во многом зависит от возраста пациента и состояния иммунной системы.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)

Болезнь Лайма – бактериальная инфекция, вызываемая бактериями рода Borrelia.

Основным ранним признаком заболевания является мигрирующая эритема – расширяющееся красное пятно вокруг места укуса.

"Если произошло заражение клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), то от места укуса покраснение будет распространяться, достигая диаметра нескольких сантиметров – возникает характерная локальная сыпь – кольцевая эритема", – комментирует эксперт Александр Потиевский.

Без лечения заболевание может привести к поражению:

суставов;

сердца;

нервной системы.

Эрлихиоз

Эрлихиоз вызывается бактериями рода Ehrlichia.

Инфекция поражает клетки иммунной системы. Симптомы заболевания могут включать:

высокую температуру;

слабость;

головную боль;

боли в мышцах.

Иногда у пациентов появляется сыпь.

Возвратный клещевой тиф

Для этой инфекции характерны приступы лихорадки, которые повторяются через несколько дней.

Коксиеллез

Коксиеллез вызывается бактерией Coxiella burnetii.

Симптомы включают:

высокую температуру;

озноб;

сильную головную боль;

кашель и слабость.

Анаплазмоз

Гранулоцитарный анаплазмоз – бактериальная инфекция, передаваемая иксодовыми клещами.

Симптомы обычно появляются через 5-14 дней после укуса.

К ним относятся:

лихорадка;

озноб;

сильная усталость;

головная боль;

боли в мышцах.

При своевременном лечении антибиотиками заболевание обычно проходит без осложнений.

Прочие инфекции

Клещи также могут также быть переносчиками следующих заболеваний:

бабезиоз;

туляремию;

различные риккетсиозы.

Диагностика

После укуса клеща важно внимательно наблюдать за состоянием здоровья и при необходимости обратиться к врачу. Помимо исследование самого паразита, врач может назначить некоторые лабораторные анализы.

Если по каким-то причинам клеща исследовать не удалось, диагностика проводится по анализам крови. Врач может назначить:

ПЦР-исследование – позволяет обнаружить ДНК возбудителя инфекции;

серологические анализы крови – выявляют антитела к возбудителям заболеваний;

анализы на антитела IgM и IgG.

Антитела класса IgM появляются в крови на ранней стадии заболевания и могут свидетельствовать о недавно перенесенной инфекции. Антитела IgG появляются позже и сохраняются дольше.

Важно учитывать, что анализы крови имеют "диагностическое окно". Сразу после укуса они могут быть отрицательными, поэтому врачи обычно рекомендуют сдавать анализы через 10–14 дней после укуса.

При появлении симптомов заболевания врач может назначить дополнительные исследования: общий анализ крови, биохимический анализ крови, а также консультации специалистов – инфекциониста или невролога.

Лечение

Лечение заболеваний, передаваемых клещами, зависит от типа инфекции и тяжести симптомов. В большинстве случаев терапию назначает врач-инфекционист после подтверждения диагноза.

Если заражения не произошло, специального лечения не требуется – достаточно профилактически наблюдать за состоянием здоровья в течение нескольких недель.

При подозрении на бактериальные инфекции, например боррелиоз, врач может назначить курс антибиотиков. Наиболее часто применяются препараты из группы:

тетрациклинов;

пенициллинов;

цефалоспоринов.

В этом случае продолжительность лечения обычно составляет от 10 до 21 дня, в зависимости от стадии заболевания.

Если у пациента развивается клещевой энцефалит, лечение проводится в стационаре. Главная задача в этом случае – поддержание жизненно важных функций организма и уменьшение воспаления нервной системы.

Терапия может включать:

противовоспалительные препараты;

обезболивающие средства;

препараты для снижения температуры;

инфузионную терапию;

препараты для защиты нервной системы.

В некоторых случаях после укуса клеща врачи могут назначить экстренную профилактику клещевого энцефалита – введение противоклещевого иммуноглобулина.

Наиболее эффективно его введение в течение первых 72 часов после укуса.

Самолечение при подозрении на инфекции, передаваемые клещами, может быть опасным. При появлении температуры, слабости, головной боли или других симптомов необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Последствия укуса

В большинстве случаев укус клеща не приводит к серьезным последствиям. Если паразит не был переносчиком инфекции, после удаления остается лишь небольшое покраснение кожи, которое проходит через несколько дней.

Однако при заражении клещевыми инфекциями без своевременного лечения могут возникнуть серьезные осложнения. Некоторые заболевания развиваются постепенно и могут поражать разные системы организма.

Наиболее распространенные последствия укуса клеща:

хронический боррелиоз – длительное течение болезни Лайма с поражением суставов и нервной системы;

поражение центральной нервной системы – воспаление оболочек мозга, невриты, нарушение чувствительности;

артриты – воспаление суставов, сопровождающееся болью и ограничением подвижности;

неврологические нарушения – головные боли, нарушения сна, слабость, снижение концентрации внимания.

В тяжелых случаях осложнения могут появляться через несколько месяцев после укуса. Поэтому врачи рекомендуют внимательно наблюдать за состоянием здоровья в течение нескольких недель после контакта с клещом.

Особое внимание следует обращать на такие симптомы, как повышение температуры, увеличение лимфатических узлов, появление кольцевидного покраснения на коже или сильная слабость. При их появлении необходимо обратиться к врачу.

Профилактика укусов

Полностью исключить риск укуса клеща невозможно, однако можно значительно снизить вероятность контакта.

Одежда, обувь и личная защита

При посещении лесов, парков или дачных участков рекомендуется выбирать одежду, максимально закрывающую тело. Это помогает снизить вероятность того, что клещ доберется до кожи.

Специалисты советуют:

носить светлую одежду – на ней легче заметить клеща

выбирать рубашки и куртки с длинными рукавами

надевать длинные брюки, заправляя их в обувь или носки

использовать головные уборы, чтобы защитить кожу головы

заправлять длинные волосы под головной убор

Также важно избегать контакта с высокой травой и кустарниками, где клещи чаще всего ожидают своих жертв.

Репелленты и обработка одежды

Дополнительную защиту обеспечивают специальные средства от клещей.

Для обработки одежды применяют препараты, содержащие вещества, отпугивающие или уничтожающие паразитов. Наиболее распространенными действующими веществами являются:

циперметрин;

альфа-циперметрин;

перметрин.

Такие средства наносят на одежду и обувь, а не на кожу. После обработки ткани защитный эффект может сохраняться в течение нескольких дней.

При использовании репеллентов важно внимательно читать инструкцию и соблюдать рекомендации производителя.

Вакцинация и сезонность активности клещей

Активность клещей начинается весной, когда температура воздуха стабильно превышает 5-7 °C, и продолжается до осени. Наибольшее количество укусов традиционно фиксируется в мае и июне, однако в последние годы сезон активности клещей может начинаться раньше.

По словам специалистов, из-за более мягких зим и ранних оттепелей клещи могут просыпаться уже в начале весны. В отдельных регионах случаи укусов фиксируются даже в конце зимы во время продолжительных потеплений.

В эндемичных регионах, где распространен клещевой энцефалит, врачи рекомендуют профилактическую вакцинацию. Она считается наиболее надежным способом защиты от этого заболевания.

Прививка особенно рекомендуется:

жителям регионов с высоким риском заражения клещевым энцефалитом;

людям, часто посещающим леса и природные территории;

туристам, дачникам и работникам лесного хозяйства;

охотникам и рыбакам.

Важно помнить, что вакцинация защищает только от клещевого энцефалита. От других инфекций, например боррелиоза, она не защищает, поэтому даже привитым людям необходимо соблюдать меры профилактики и внимательно осматривать себя после прогулок на природе.

Часто задаваемые вопросы и советы экспертов

Ниже – ответы на самые частые вопросы о клещах.

Можно ли удалить клеща самостоятельно?

Да, если соблюдать правила безопасности и использовать пинцет. Специалисты рекомендуют использовать пинцет с тонкими концами или специальное приспособление для удаления клещей. Паразита нужно захватить как можно ближе к коже и аккуратно вытягивать вращательными движениями.

При этом важно соблюдать несколько правил:

не раздавливать клеща;

не дергать его резко;

не пытаться извлечь паразита руками.

Нужно ли сдавать клеща на анализ?

Да, извлеченного клеща рекомендуется передать в лабораторию для исследования. Это позволит определить, был ли паразит переносчиком инфекций.

Для транспортировки клеща можно использовать небольшую баночку или контейнер. Внутрь кладут слегка влажную салфетку, чтобы паразит не высох.

Когда сдавать анализ крови после укуса?

Анализы крови на клещевые инфекции обычно проводят через 10-14 дней после укуса. Это нужно для того, чтобы организм начал вырабатывать антитела к возбудителям заболеваний.

Что делать, если появилось красное кольцо вокруг укуса?

Появление расширяющегося красного пятна вокруг места укуса может быть признаком боррелиоза (болезни Лайма). В такой ситуации необходимо как можно скорее обратиться к врачу. При подтверждении инфекции лечение обычно проводится антибиотиками.

Кому особенно важно обратиться к врачу после укуса?

Особую осторожность следует соблюдать пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. В некоторых случаях врач может назначить экстренную профилактику или лабораторные анализы.

Как снизить риск укуса клеща?

Самый надежный способ защиты – профилактика. Она включает несколько простых правил.

Эксперты рекомендуют:

выбирать одежду с длинными рукавами и штанинами;

заправлять брюки в носки;

использовать специальные репелленты;

после прогулки осматривать тело, одежду.

Нужно ли осматривать себя и домашних животных после прогулки?

После возвращения из леса, парка или с дачного участка важно внимательно осмотреть тело, одежду и личные вещи. При осмотре особое внимание следует уделять участкам тела, где кожа тонкая и хорошо снабжается кровью. Чаще всего клещи присасываются:

в паховой области;

под коленями;

в подмышках;

на шее;

за ушами;

на волосистой части головы;

в области талии.

Одежду после прогулки рекомендуется тщательно осмотреть и встряхнуть на улице или на балконе, чтобы удалить возможных паразитов. Желательно также сразу постирать вещи или оставить их в закрытом пакете до стирки.