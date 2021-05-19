https://ria.ru/20210519/dogovor-1732909026.html

Госдума денонсировала Договор по открытому небу

Госдума денонсировала Договор по открытому небу - РИА Новости, 19.05.2021

Госдума денонсировала Договор по открытому небу

Госдума денонсировала Договор по открытому небу. Решение было единогласным. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T10:48

2021-05-19T10:48

2021-05-19T10:53

договор по открытому небу

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Госдума денонсировала Договор по открытому небу. Решение было единогласным.Совфед планировал поддержать документ в этот же день, но накануне стало известно, что заседание отложат, предположительно, на начало лета.Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002 года и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.В мае прошлого года США запустили процедуру выхода из соглашения, она завершилась 22 ноября.В январе 2021-го о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. Отмечалось, что действия Вашингтона существенно нарушили баланс интересов других государств.Официальным представителем при рассмотрении Федеральным собранием этого вопроса Владимир Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова. Во внешнеполитическом ведомстве не раз подчеркивали, что Россия не пойдет на уступки в этой области.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор по открытому небу, госдума рф, в мире