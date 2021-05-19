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Госдума денонсировала Договор по открытому небу
Госдума денонсировала Договор по открытому небу - РИА Новости, 19.05.2021
Госдума денонсировала Договор по открытому небу
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. Решение было единогласным. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T10:48
2021-05-19T10:48
2021-05-19T10:53
договор по открытому небу
госдума рф
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Госдума денонсировала Договор по открытому небу. Решение было единогласным.Совфед планировал поддержать документ в этот же день, но накануне стало известно, что заседание отложат, предположительно, на начало лета.Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002 года и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.В мае прошлого года США запустили процедуру выхода из соглашения, она завершилась 22 ноября.В январе 2021-го о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. Отмечалось, что действия Вашингтона существенно нарушили баланс интересов других государств.Официальным представителем при рассмотрении Федеральным собранием этого вопроса Владимир Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова. Во внешнеполитическом ведомстве не раз подчеркивали, что Россия не пойдет на уступки в этой области.
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РИА Новости
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договор по открытому небу, госдума рф, в мире
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Госдума денонсировала Договор по открытому небу. Решение было единогласным.
Совфед планировал поддержать документ в этот же день, но накануне стало известно, что заседание отложат, предположительно, на начало лета.
Договор по открытому небу (ДОН
) вступил в силу 1 января 2002 года и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе
после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
В мае прошлого года США
запустили процедуру выхода из соглашения, она завершилась 22 ноября.
В январе 2021-го о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва
. Отмечалось, что действия Вашингтона существенно нарушили баланс интересов других государств.
Официальным представителем при рассмотрении Федеральным собранием этого вопроса Владимир Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова. Во внешнеполитическом ведомстве не раз подчеркивали, что Россия не пойдет на уступки в этой области.