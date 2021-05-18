В Совфеде отложили обсуждение денонсации Договора по открытому небу
10:20 18.05.2021 (обновлено: 11:31 18.05.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН ("Открытое небо")
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Принято решение перенести рассмотрение вопроса о денонсации Договора по открытому небу, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Обе палаты собирались провести заседание 19 мая.
Источник РИА Новости подтвердил, что это произойдет не раньше 2 июня. По его словам, Вашингтону дают возможность вернуться к соглашению.
"Хотя мы понимаем, что надежды мало на то, что прошедшему уже через Государственную думу документу о денонсации как-то кто-то будет внимать в русле здравого смысла в США, но тем не менее надежда умирает последней", — отметил Слуцкий.
В мае прошлого года США запустили процедуру выхода из соглашения, она завершилась 22 ноября.
В январе 2021-го о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. Отмечалось, что действия Вашингтона существенно нарушили баланс интересов других государств.
Официальным представителем при рассмотрении Федеральным собранием этого вопроса Владимир Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова. Во внешнеполитическом ведомстве не раз подчеркивали, что Россия не пойдет на уступки в этой области.
Одиннадцатого мая президент внес в нижнюю палату парламента законопроект о денонсации ДОН. Вчера комитет Госдумы по обороне поддержал документ.