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В Совфеде отложили обсуждение денонсации Договора по открытому небу
В Совфеде отложили обсуждение денонсации Договора по открытому небу
Принято решение перенести рассмотрение вопроса о денонсации Договора по открытому небу, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T10:20
2021-05-18T11:31
россия
леонид слуцкий (политик)
договор по открытому небу
совет федерации рф
безопасность
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Принято решение перенести рассмотрение вопроса о денонсации Договора по открытому небу, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Обе палаты собирались провести заседание 19 мая.Источник РИА Новости подтвердил, что это произойдет не раньше 2 июня. По его словам, Вашингтону дают возможность вернуться к соглашению.Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002 года и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.В мае прошлого года США запустили процедуру выхода из соглашения, она завершилась 22 ноября.В январе 2021-го о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. Отмечалось, что действия Вашингтона существенно нарушили баланс интересов других государств.Официальным представителем при рассмотрении Федеральным собранием этого вопроса Владимир Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова. Во внешнеполитическом ведомстве не раз подчеркивали, что Россия не пойдет на уступки в этой области. Одиннадцатого мая президент внес в нижнюю палату парламента законопроект о денонсации ДОН. Вчера комитет Госдумы по обороне поддержал документ.
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россия, леонид слуцкий (политик), договор по открытому небу, совет федерации рф, безопасность

В Совфеде отложили обсуждение денонсации Договора по открытому небу

10:20 18.05.2021 (обновлено: 11:31 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН ("Открытое небо")
Самолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН (Открытое небо) - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Принято решение перенести рассмотрение вопроса о денонсации Договора по открытому небу, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Обе палаты собирались провести заседание 19 мая.
Источник РИА Новости подтвердил, что это произойдет не раньше 2 июня. По его словам, Вашингтону дают возможность вернуться к соглашению.

"Хотя мы понимаем, что надежды мало на то, что прошедшему уже через Государственную думу документу о денонсации как-то кто-то будет внимать в русле здравого смысла в США, но тем не менее надежда умирает последней", — отметил Слуцкий.

Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002 года и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
В мае прошлого года США запустили процедуру выхода из соглашения, она завершилась 22 ноября.
В январе 2021-го о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. Отмечалось, что действия Вашингтона существенно нарушили баланс интересов других государств.
Официальным представителем при рассмотрении Федеральным собранием этого вопроса Владимир Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова. Во внешнеполитическом ведомстве не раз подчеркивали, что Россия не пойдет на уступки в этой области.
Одиннадцатого мая президент внес в нижнюю палату парламента законопроект о денонсации ДОН. Вчера комитет Госдумы по обороне поддержал документ.
Договор по открытому небу (ДОН) - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 12:24Инфографика
Договор по открытому небу (ДОН)
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Договор по открытому небуСовет Федерации РФБезопасность
 
 
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