https://ria.ru/20210518/stopkham-1732870728.html

В Петербурге активист "Стопхам" подрался с девушкой

В Петербурге активист "Стопхам" подрался с девушкой - РИА Новости, 18.05.2021

В Петербурге активист "Стопхам" подрался с девушкой

Полиция проводит проверку после конфликта девушки и активиста движения "Стопхам" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T21:16

2021-05-18T21:16

2021-05-18T21:16

россия

гумвд

стопхам

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Полиция проводит проверку после конфликта девушки и активиста движения "Стопхам" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.На появившемся в сети видео активист движения "Стопхам" требует от водителя и его девушки убрать автомобиль с тротуара. После отказа он прилепил наклейку на лобовое стекло, в ответ девушка стукнула молодого человека в лицо кулаком. Активист ударил ее в лицо в ответ, а потом распылил газ в глаза ее мужу, который вступился за жену."Ведется проверка", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что после инцидента из медучреждений поступили сообщения о пострадавшей девушке, ее муже и активисте "Стопхам".

россия

ленинградская область

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, стопхам, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия