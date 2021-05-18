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В Петербурге активист "Стопхам" подрался с девушкой
В Петербурге активист "Стопхам" подрался с девушкой - РИА Новости, 18.05.2021
В Петербурге активист "Стопхам" подрался с девушкой
Полиция проводит проверку после конфликта девушки и активиста движения "Стопхам" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T21:16
2021-05-18T21:16
2021-05-18T21:16
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происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Полиция проводит проверку после конфликта девушки и активиста движения "Стопхам" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.На появившемся в сети видео активист движения "Стопхам" требует от водителя и его девушки убрать автомобиль с тротуара. После отказа он прилепил наклейку на лобовое стекло, в ответ девушка стукнула молодого человека в лицо кулаком. Активист ударил ее в лицо в ответ, а потом распылил газ в глаза ее мужу, который вступился за жену."Ведется проверка", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что после инцидента из медучреждений поступили сообщения о пострадавшей девушке, ее муже и активисте "Стопхам".
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РИА Новости
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россия, гумвд, стопхам, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия