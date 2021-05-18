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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
https://ria.ru/20210518/remont-1732796598.html
Ленобласть направит более 1 млрд рублей на ремонт региональных дорог
Ленобласть направит более 1 млрд рублей на ремонт региональных дорог - РИА Новости, 18.05.2021
Ленобласть направит более 1 млрд рублей на ремонт региональных дорог
Власти Ленинградской области в этом году направят более одного миллиарда рублей на ремонт 12 участков региональных дорог в шести районах региона, сообщил РИА... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:38
2021-05-18T13:38
ленинградская область
выборгский район
выборг
лужский район
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области в этом году направят более одного миллиарда рублей на ремонт 12 участков региональных дорог в шести районах региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, в настоящий момент заключены контракты на ремонт дорог в Волосовском, Ломоносовском, Выборгском, Всеволожском, Лужском и Тосненском районах. Ряд объектов в этом году дорожники обновят досрочно, несмотря на то, что часть ремонтных работа была запланирована на 2022 и 2023 годы. "Общая стоимость ремонтных работ составляет свыше одного миллиарда рублей. Больше всего дорог обновится в Тосненском районе: это подъезды к станциям Саблино и Рябово, улица Вокзальная и подъезд к Тосно, а также целиком трассу Ям-Ижора — Никольское от поворота на М-10 до Никольского", — отметил собеседник агентства.В Ломоносовском районе техника и рабочие полностью отремонтируют дорогу Новый Петергоф — Низино — Сашино от Князево до Сашино (с частичной установкой тротуаров в населенных пунктах), а также Анташи — Ропша — Красное Село от Сокулей до Ропши. В Выборгском районе обновятся подъезд к поселку Пушное и участок дороги Выборг — Смирново от развязки со "Скандинавией" до поворота на поселок Пальцево. Во Всеволожском районе новое покрытие появится на участке трассы Проба — Лепсари — Борисова Грива от Лепсари до примыкания к бывшему "Северному полукольцу". В Волосовском районе отремонтируют трассу Волосово — Копорье на участках от райцентра до Гомонтово и от Лашковиц в сторону Копорья. В Лужском районе дорожники обновят участок магистрали Толмачево — Нарва, проходящий через Осьмино. Всего в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Ленинградской области в этом году планируется обновить порядка 110 км региональных трасс.
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выборгский район, выборг, лужский район, общество

Ленобласть направит более 1 млрд рублей на ремонт региональных дорог

13:38 18.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области в этом году направят более одного миллиарда рублей на ремонт 12 участков региональных дорог в шести районах региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в настоящий момент заключены контракты на ремонт дорог в Волосовском, Ломоносовском, Выборгском, Всеволожском, Лужском и Тосненском районах. Ряд объектов в этом году дорожники обновят досрочно, несмотря на то, что часть ремонтных работа была запланирована на 2022 и 2023 годы.
"Общая стоимость ремонтных работ составляет свыше одного миллиарда рублей. Больше всего дорог обновится в Тосненском районе: это подъезды к станциям Саблино и Рябово, улица Вокзальная и подъезд к Тосно, а также целиком трассу Ям-Ижора — Никольское от поворота на М-10 до Никольского", — отметил собеседник агентства.
В Ломоносовском районе техника и рабочие полностью отремонтируют дорогу Новый Петергоф — Низино — Сашино от Князево до Сашино (с частичной установкой тротуаров в населенных пунктах), а также Анташи — Ропша — Красное Село от Сокулей до Ропши. В Выборгском районе обновятся подъезд к поселку Пушное и участок дороги Выборг — Смирново от развязки со "Скандинавией" до поворота на поселок Пальцево. Во Всеволожском районе новое покрытие появится на участке трассы Проба — Лепсари — Борисова Грива от Лепсари до примыкания к бывшему "Северному полукольцу". В Волосовском районе отремонтируют трассу Волосово — Копорье на участках от райцентра до Гомонтово и от Лашковиц в сторону Копорья. В Лужском районе дорожники обновят участок магистрали Толмачево — Нарва, проходящий через Осьмино.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 10:52Ленинградская область
В Ленобласти создали общественное движение "Команда47"
Всего в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Ленинградской области в этом году планируется обновить порядка 110 км региональных трасс.
 
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