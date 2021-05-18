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Зампред правительства Приморья Шестаков станет и. о. мэра Владивостока

Зампред правительства Приморья Шестаков станет и. о. мэра Владивостока - РИА Новости, 18.05.2021

Зампред правительства Приморья Шестаков станет и. о. мэра Владивостока

Исполняющим обязанности мэра Владивостока после отставки Олега Гуменюка будет зампред правительства Приморья Константин Шестаков, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:19

2021-05-18T12:19

2021-05-18T17:37

олег гуменюк (мэр владивостока)

константин шестаков

владивосток

приморский край

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Исполняющим обязанности мэра Владивостока после отставки Олега Гуменюка будет зампред правительства Приморья Константин Шестаков, сообщил журналистам глава региона Олег Кожемяко.Во вторник вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить Гуменюка написать заявление об увольнении и искать нового человека на пост мэра. Гуменюк в своем аккаунте в Instagram сообщил, что уходит в отставку, и пожелал удачи человеку, который займет его пост.Он отметил, что при работе Гуменюка "были провалены все объекты, которые должны были быть сделаны еще в 2019 году", в том числе детские сады, участки дорог, парковки. Недовольство жителей вызывала работа властей города с управляющими компаниями.Трутнев в свою очередь отметил, что Владивосток достоин лучшего градоначальника."Я здесь бываю часто, хотел бы каждый раз, приезжая, видеть, в чем изменился Владивосток к лучшему. Надо делать Владивосток столицей не только по статусу, но и внешнему виду. Надо, чтобы кто-то энергичный засучил рукава и работал", - сказал Трутнев.Шестаков рассказал, на что сделает акцент в новой работе:"Это комфортная среда, предпринимательство и развитие человеческого капитала". Он отметил, что полноценная программа будет представлена позже.Он считает, что есть необходимость создать комфортную инфраструктуру для жителей города и в центре, и в спальных районах. В том числе будет продолжено развитие общественного транспорта. Также будет сделан акцент на поддержке и развитии предпринимательства, в том числе комплексном строительстве.По словам Шестакова, чтобы быть успешным мэром, нужно "работать системно и честно", понимать, как работает государство в целом и муниципалитет в частности."Я точно понимаю, как это работает, ставить четкие задачи, корректно спрашивать за их исполнение и все будет хорошо. Мой опыт сам говорит за себя. Со специалиста-эксперта я прошел все ступеньки в администрации края. Мой опыт позволит грамотно, взвешено работать на этом направлении", - сказал Шестаков.И.о. мэра Владивостока рассказал, что намерен участвовать в конкурсе на замещение должности главы города."Буду (участвовать в конкурсе), я иду не за полумерами. Хотелось бы в отведенное время показать эффективную работу, работу команды профессионалов. В случае, если комиссией будет принято положительное решение, уверен, мы сделаем город лучше", - сказал Шестаков РИА Новости.Он добавил, что назначение и.о. мэра стало для него неожиданным. "Предложение было неожиданным настолько, что первая реакция была – как же я могу перейти на другое направление, ведь мне же еще столько предстоит сделать на посту зампреда, так много интересных проектов, которые мы начали реализовывать. Хочу, чтобы команда, которую мы создали, продолжила эту работу", - отметил Шестаков.По его словам, во Владивостоке живет значительная часть приморцев, и если удастся сделать их жизнь лучше, то перемены повлияют на весь регион.Он отметил, что уже написал заявление об уходе с поста зампреда правительства Приморья и не жалеет о смене работы."Жаль уводить команду. Это команда, с которой мы сработались. Мы точно видим перспективы в развитии Владивостока. Здесь жалеть нечего. Мы хотим поработать на благо всех жителей Владивостока", - сказал Шестаков.Шестаков также заявил, что рассчитывает справиться с подготовкой к ВЭФ-2021."Не стоит списывать со счетов усилия, которые были предприняты предыдущей командой, задел хороший. Бюджет на многие мероприятия предусмотрен. Безусловно, не все, что мы хотели бы реализовать к ВЭФ, на сегодня забюджетировано, но основная база уже есть. Осталось крепко поработать в оставшиеся 100 дней до ВЭФа. За эти 100 дней просто придется крепко поработать с тем ресурсом человеческим и финансовым", - отметил он.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Как ранее сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, на ВЭФ планируется пригласить делегации из не менее чем 60 стран.Константин Шестаков родился 23 сентября 1982 года. Окончил Дальневосточный государственный университет в 2004 году. Имеет два высших образования по специальностям "Мировая экономика" и "Юриспруденция". С начала 2020 года является заместителем председателя правительства Приморского края, курирующим вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества. Женат, воспитывает сына и дочь.

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приморский край

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олег гуменюк (мэр владивостока), константин шестаков, владивосток, приморский край, политика