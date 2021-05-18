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Трутнев посоветовал мэру Владивостока добровольно уйти в отставку
Трутнев посоветовал мэру Владивостока добровольно уйти в отставку - РИА Новости, 18.05.2021
Трутнев посоветовал мэру Владивостока добровольно уйти в отставку
Вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить мэра Олега Гуменюка написать заявление... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T07:16
2021-05-18T14:59
кванториум
дальний восток
олег кожемяко
юрий трутнев
дальневосточный фо
владивосток
политика
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Мэра Владивостока захотели снять с поста
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая — РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить мэра Олега Гуменюка написать заявление об увольнении и искать нового человека на этот пост, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник Юрий Трутнев осматривает объекты городской инфраструктуры Владивостока, в том числе фасады зданий по маршруту движения гостей и участников ВЭФ 2021, посетил детский технопарк "Кванториум", осмотрел ряд зданий в центре города. По итогам он побеседовал с губернатором Олегом Кожемяко."Хочу с вами согласовать, что работа мэра на сегодня не удовлетворяет ни жителей, ни нас как краевую власть. По тем субсидиям, которые получаем от вас, федерального центра, мы даем значительные денежные средства на развитие города, но качественных изменений не происходит. Работа идет, она есть, и по площадкам и по асфальтированию. Но нет значимых моментов. Вы видели, что центр города — практически ничего не изменилось. Поэтому я считаю, что работа мэра не удовлетворяет нас, краевую власть. Вы обращали внимание на его работу. Если дальше так продолжать, то толку не будет", — сказал Кожемяко в ходе встречи.Трутнев с ним согласился.Он отметил, что указом президента Владивосток стал столицей ДФО, но надо, чтобы он стал столицей для всех живущих на Дальнем Востоке и для тех, кто во Владивосток приезжает."Для этого надо сильно ускориться &lt;...&gt; Давайте с ним разговаривать", — добавил полпред.В конце марта Кожемяко на встрече с Гуменюком раскритиковал его из-за медленной ликвидации последствий ноябрьского "ледяного дождя" 2020 года и состояния городских дорог и пообещал "принимать решения", если вскоре не будет положительных изменений. Мэр тогда пообещал, что в течение месяца все работы будут выполнены. В середине апреля Кожемяко проинспектировал ход работ на объектах, строящихся в рамках национальных проектов и Комплексного плана развития Владивостока. Тогда губернатор указал мэру на слабую работу и отметил, что вынужден будет докладывать полпреду, что Гуменюк не справляется со своими должностными обязанностями.Олег Гуменюк вступил в должность мэра 5 апреля 2019 года, депутаты гордумы выбрали его на пост главы города большинством голосов.
https://ria.ru/20210331/gosapparat-1603546523.html
https://ria.ru/20210513/putin-1732116520.html
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кванториум, дальний восток, олег кожемяко, юрий трутнев, дальневосточный фо, владивосток, политика

Трутнев посоветовал мэру Владивостока добровольно уйти в отставку

07:16 18.05.2021 (обновлено: 14:59 18.05.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации ВладивостокаМэр Владивостока Олег Гуменюк
Мэр Владивостока Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Владивостока
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая — РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить мэра Олега Гуменюка написать заявление об увольнении и искать нового человека на этот пост, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник Юрий Трутнев осматривает объекты городской инфраструктуры Владивостока, в том числе фасады зданий по маршруту движения гостей и участников ВЭФ 2021, посетил детский технопарк "Кванториум", осмотрел ряд зданий в центре города. По итогам он побеседовал с губернатором Олегом Кожемяко.
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"Хочу с вами согласовать, что работа мэра на сегодня не удовлетворяет ни жителей, ни нас как краевую власть. По тем субсидиям, которые получаем от вас, федерального центра, мы даем значительные денежные средства на развитие города, но качественных изменений не происходит. Работа идет, она есть, и по площадкам и по асфальтированию. Но нет значимых моментов. Вы видели, что центр города — практически ничего не изменилось. Поэтому я считаю, что работа мэра не удовлетворяет нас, краевую власть. Вы обращали внимание на его работу. Если дальше так продолжать, то толку не будет", — сказал Кожемяко в ходе встречи.
Трутнев с ним согласился.

"Я только могу с вами согласиться <...> Мы с вами эту тему уже обсуждали, я тогда согласился с вашей позицией не торопиться, но сейчас если вы пришли к тем же самым выводам, конечно, надо принимать решение. Я думаю, что он разумный человек, не надо публичных действий, надо просто попросить его написать заявление и искать человека, который своей энергией, опытом, эффективностью управления сможет изменить Владивосток к лучшему", — сказал Трутнев.

Он отметил, что указом президента Владивосток стал столицей ДФО, но надо, чтобы он стал столицей для всех живущих на Дальнем Востоке и для тех, кто во Владивосток приезжает.
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"Для этого надо сильно ускориться <...> Давайте с ним разговаривать", — добавил полпред.
В конце марта Кожемяко на встрече с Гуменюком раскритиковал его из-за медленной ликвидации последствий ноябрьского "ледяного дождя" 2020 года и состояния городских дорог и пообещал "принимать решения", если вскоре не будет положительных изменений. Мэр тогда пообещал, что в течение месяца все работы будут выполнены. В середине апреля Кожемяко проинспектировал ход работ на объектах, строящихся в рамках национальных проектов и Комплексного плана развития Владивостока. Тогда губернатор указал мэру на слабую работу и отметил, что вынужден будет докладывать полпреду, что Гуменюк не справляется со своими должностными обязанностями.
Олег Гуменюк вступил в должность мэра 5 апреля 2019 года, депутаты гордумы выбрали его на пост главы города большинством голосов.
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