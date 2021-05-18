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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210518/maksakova-1732757731.html
Максакова заявила, что хочет лишить бывшего мужа родительских прав
Максакова заявила, что хочет лишить бывшего мужа родительских прав - РИА Новости, 18.05.2021
Максакова заявила, что хочет лишить бывшего мужа родительских прав
Оперная певица Мария Максакова заявила, что через суд планирует лишить своего бывшего мужа — бизнесмена Владимира Тюрина родительских прав, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:32
2021-05-18T12:32
квартира
москва
дети
мария максакова
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Оперная певица Мария Максакова заявила, что через суд планирует лишить своего бывшего мужа — бизнесмена Владимира Тюрина родительских прав, сообщает "СтарХит".На сайте Пресненского районного суда Москвы действительно есть информация о том, что 12 мая было зарегистрировано соответствующее заявление Максаковой-Игенбергс М.П., ответчиком значится Тюрин В.А.Причиной такого решения, как полагают журналисты, могло стать то, что экс-супруг лишил Марию возможности полноценно заниматься воспитанием их общих детей: сына Ильи и дочери Людмилы.Кроме того, Максакова, по ее признанию, была "убита горем", когда узнала, что наследники, интересы которых представляет Тюрин, недавно подали на нее в суд.Дети требуют передать им роскошную квартиру на Краснопресненской набережной Москвы стоимостью около 200 миллионов рублей. Мария считает, что за этим судебным процессом стоит бывший супруг.Ранее оперная певица признавалась, что и сама готова передать квартиру в центре Москвы детям, но не такими методами.Мария Максакова в 2016 году переехала на Украину вместе с мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. В 2017-м он был убит в центре Киева.В начале этого года певица внезапно появилась в Москве и стала героиней нескольких ток-шоу на центральных телеканалах, которые вызвали шквал критики.
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квартира, москва, дети, мария максакова, шоу-бизнес, знаменитости

Максакова заявила, что хочет лишить бывшего мужа родительских прав

12:32 18.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Мария Максакова-Игенбергс
Депутат Государственной Думы РФ Мария Максакова-Игенбергс - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Оперная певица Мария Максакова заявила, что через суд планирует лишить своего бывшего мужа — бизнесмена Владимира Тюрина родительских прав, сообщает "СтарХит".

"Да, я хочу лишить Тюрина родительских прав", — призналась она.

На сайте Пресненского районного суда Москвы действительно есть информация о том, что 12 мая было зарегистрировано соответствующее заявление Максаковой-Игенбергс М.П., ответчиком значится Тюрин В.А.
Причиной такого решения, как полагают журналисты, могло стать то, что экс-супруг лишил Марию возможности полноценно заниматься воспитанием их общих детей: сына Ильи и дочери Людмилы.
Кроме того, Максакова, по ее признанию, была "убита горем", когда узнала, что наследники, интересы которых представляет Тюрин, недавно подали на нее в суд.
Дети требуют передать им роскошную квартиру на Краснопресненской набережной Москвы стоимостью около 200 миллионов рублей. Мария считает, что за этим судебным процессом стоит бывший супруг.

"Что касается вопроса с недвижимостью, мирно его решить не удалось, 21 мая состоится первое слушание. Планирую сама на нем присутствовать, если успею — накануне у меня спектакль", — добавила Максакова.

Ранее оперная певица признавалась, что и сама готова передать квартиру в центре Москвы детям, но не такими методами.
Мария Максакова в 2016 году переехала на Украину вместе с мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. В 2017-м он был убит в центре Киева.
В начале этого года певица внезапно появилась в Москве и стала героиней нескольких ток-шоу на центральных телеканалах, которые вызвали шквал критики.
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