Максакова заявила, что хочет лишить бывшего мужа родительских прав
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Мария Максакова-Игенбергс
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Оперная певица Мария Максакова заявила, что через суд планирует лишить своего бывшего мужа — бизнесмена Владимира Тюрина родительских прав, сообщает "СтарХит".
"Да, я хочу лишить Тюрина родительских прав", — призналась она.
На сайте Пресненского районного суда Москвы действительно есть информация о том, что 12 мая было зарегистрировано соответствующее заявление Максаковой-Игенбергс М.П., ответчиком значится Тюрин В.А.
Причиной такого решения, как полагают журналисты, могло стать то, что экс-супруг лишил Марию возможности полноценно заниматься воспитанием их общих детей: сына Ильи и дочери Людмилы.
Дети требуют передать им роскошную квартиру на Краснопресненской набережной Москвы стоимостью около 200 миллионов рублей. Мария считает, что за этим судебным процессом стоит бывший супруг.
"Что касается вопроса с недвижимостью, мирно его решить не удалось, 21 мая состоится первое слушание. Планирую сама на нем присутствовать, если успею — накануне у меня спектакль", — добавила Максакова.
Ранее оперная певица признавалась, что и сама готова передать квартиру в центре Москвы детям, но не такими методами.
Мария Максакова в 2016 году переехала на Украину вместе с мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. В 2017-м он был убит в центре Киева.
В начале этого года певица внезапно появилась в Москве и стала героиней нескольких ток-шоу на центральных телеканалах, которые вызвали шквал критики.