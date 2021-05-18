https://ria.ru/20210518/maksakova-1732757731.html

Максакова заявила, что хочет лишить бывшего мужа родительских прав

Максакова заявила, что хочет лишить бывшего мужа родительских прав - РИА Новости, 18.05.2021

Максакова заявила, что хочет лишить бывшего мужа родительских прав

Оперная певица Мария Максакова заявила, что через суд планирует лишить своего бывшего мужа — бизнесмена Владимира Тюрина родительских прав, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:32

2021-05-18T12:32

2021-05-18T12:32

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Оперная певица Мария Максакова заявила, что через суд планирует лишить своего бывшего мужа — бизнесмена Владимира Тюрина родительских прав, сообщает "СтарХит".На сайте Пресненского районного суда Москвы действительно есть информация о том, что 12 мая было зарегистрировано соответствующее заявление Максаковой-Игенбергс М.П., ответчиком значится Тюрин В.А.Причиной такого решения, как полагают журналисты, могло стать то, что экс-супруг лишил Марию возможности полноценно заниматься воспитанием их общих детей: сына Ильи и дочери Людмилы.Кроме того, Максакова, по ее признанию, была "убита горем", когда узнала, что наследники, интересы которых представляет Тюрин, недавно подали на нее в суд.Дети требуют передать им роскошную квартиру на Краснопресненской набережной Москвы стоимостью около 200 миллионов рублей. Мария считает, что за этим судебным процессом стоит бывший супруг.Ранее оперная певица признавалась, что и сама готова передать квартиру в центре Москвы детям, но не такими методами.Мария Максакова в 2016 году переехала на Украину вместе с мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. В 2017-м он был убит в центре Киева.В начале этого года певица внезапно появилась в Москве и стала героиней нескольких ток-шоу на центральных телеканалах, которые вызвали шквал критики.

https://ria.ru/20210415/maksakova-1728369626.html

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квартира, москва, дети, мария максакова, шоу-бизнес, знаменитости