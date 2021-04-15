"Убита горем": Мария Максакова сообщила, что дети подали на нее в суд
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Оперная певица Мария Максакова пожаловалась изданию "СтарХит" на то, что дети подали на нее в суд. По мнению артистки, за этим делом стоит ее бывший муж Владимир Тюрин.
По информации издания, сын Илья и дочь Людмила, чьи интересы в суде представляет экс-супруг Максаковой, требуют, чтобы мать передала им роскошную квартиру на Краснопресненской набережной стоимостью 200 миллионов рублей.
Такой поступок со стороны близких людей очень огорчил ее.
"Когда дети подают на мать в суд — это ненормально, я была убита горем несколько дней", — призналась певица.
На сайте Пресненского районного суда Москвы действительно есть информация о том, что иск в отношении "Максаковой-Игенбергс М.П." зарегистрирован.
В конце января Мария, переехавшая в 2016 году на Украину вместе с мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым (был убит в Киеве в 2017 году), вдруг появилась в России и стала героиней сразу нескольких ток-шоу на центральных телеканалах, которые вызвали большой резонанс и критику.
Позже она рассказала, что приехала в Москву как раз из-за спора, связанного с этой элитной недвижимостью, которая досталась Марии от ее отца.
Кроме того, певица пыталась наладить отношения со своей знаменитой матерью — актрисой Людмилой Максаковой, но тогда она не захотела видеть скандально известную дочь.
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