https://ria.ru/20210415/maksakova-1728369626.html

"Убита горем": Мария Максакова сообщила, что дети подали на нее в суд

"Убита горем": Мария Максакова сообщила, что дети подали на нее в суд

Оперная певица Мария Максакова пожаловалась изданию "СтарХит" на то, что дети подали на нее в суд. По мнению артистки, за этим делом стоит ее бывший муж... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:17

2021-04-15T17:17

2021-04-15T17:17

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мария максакова

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Оперная певица Мария Максакова пожаловалась изданию "СтарХит" на то, что дети подали на нее в суд. По мнению артистки, за этим делом стоит ее бывший муж Владимир Тюрин.По информации издания, сын Илья и дочь Людмила, чьи интересы в суде представляет экс-супруг Максаковой, требуют, чтобы мать передала им роскошную квартиру на Краснопресненской набережной стоимостью 200 миллионов рублей.Такой поступок со стороны близких людей очень огорчил ее.На сайте Пресненского районного суда Москвы действительно есть информация о том, что иск в отношении "Максаковой-Игенбергс М.П." зарегистрирован. В конце января Мария, переехавшая в 2016 году на Украину вместе с мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым (был убит в Киеве в 2017 году), вдруг появилась в России и стала героиней сразу нескольких ток-шоу на центральных телеканалах, которые вызвали большой резонанс и критику.Позже она рассказала, что приехала в Москву как раз из-за спора, связанного с этой элитной недвижимостью, которая досталась Марии от ее отца.Кроме того, певица пыталась наладить отношения со своей знаменитой матерью — актрисой Людмилой Максаковой, но тогда она не захотела видеть скандально известную дочь.

https://ria.ru/20210209/maksakova-1596629000.html

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россия, москва, украина, шоу-бизнес, мария максакова