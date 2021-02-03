Садальский отчитал Максакову за слова о матери
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Актер Станислав Садальский резко высказался в Instagram о программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" с оперной певицей и экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой, которая в 2016 году переехала на Украину.
Его возмутили слова героини передачи, адресованные близким, в том числе ее матери – знаменитой актрисе Людмиле Максаковой.
"Маша обиделась на мать, что та не захотела ее видеть, а как она хотела? И тем не менее, Маша получила прекрасное образование, хорошо устроилась в жизни во многом благодаря именно матери и имени матери. Пришла с кинокамерами, устроила видеосъемку в стиле индийско-украинского кино", – написал Садальский и добавил еще несколько резких слов в адрес певицы.
Ранее она призналась, что когда приехала в Россию, то родные ее не приняли. Мария Максакова выразила сожаление, что мать "присоединилась к хору людоедов", и назвала происходившее по отношению к ней "травлей".
Сама оперная певица не считает себя "предательницей", в чем ее обвиняют многие зрители.
"Не понимаю, почему от одного того, что куда-то поехала, каким образом я кого-то предала? Разве я военнообязанная? Может, мне нужно выписывать командировочные листы? Как можно свободному человеку, переехав, оказаться с таким ярлыком?" — прокомментировала обвинения в свой адрес Максакова.
Несмотря на это, многие зрители негативно отнеслись к ее высказываниям. На телеканале "Россия 1" в первых числах февраля вышли в эфир три выпуска программы "Судьба человека", которые были посвящены Марии Максаковой. В одном из них певица рассказала, в частности, о том, что мать родила ее "по контракту за миллион немецких марок", а также о тяжелой встрече с ней после долгой разлуки.
Ранее Мария Максакова сообщила журналистам, что приехала в Россию ради судебного процесса по разделу квартиры в Москве. Но ее ребенок и дом – на Украине.