https://ria.ru/20210203/maksakova-1595825555.html

Садальский отчитал Максакову за слова о матери

Садальский отчитал Максакову за слова о матери

Актер Станислав Садальский резко высказался в Instagram о программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" с оперной певицей и экс-депутатом Госдумы Марией... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T15:06

2021-02-03T15:06

2021-02-03T15:06

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Актер Станислав Садальский резко высказался в Instagram о программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" с оперной певицей и экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой, которая в 2016 году переехала на Украину.Его возмутили слова героини передачи, адресованные близким, в том числе ее матери – знаменитой актрисе Людмиле Максаковой. Ранее она призналась, что когда приехала в Россию, то родные ее не приняли. Мария Максакова выразила сожаление, что мать "присоединилась к хору людоедов", и назвала происходившее по отношению к ней "травлей".Сама оперная певица не считает себя "предательницей", в чем ее обвиняют многие зрители. Несмотря на это, многие зрители негативно отнеслись к ее высказываниям. На телеканале "Россия 1" в первых числах февраля вышли в эфир три выпуска программы "Судьба человека", которые были посвящены Марии Максаковой. В одном из них певица рассказала, в частности, о том, что мать родила ее "по контракту за миллион немецких марок", а также о тяжелой встрече с ней после долгой разлуки.Ранее Мария Максакова сообщила журналистам, что приехала в Россию ради судебного процесса по разделу квартиры в Москве. Но ее ребенок и дом – на Украине.

https://ria.ru/20210202/maksakova-1595637186.html

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россия-1 (телеканал), украина, людмила максакова, борис корчевников, москва, киев, знаменитости, звезды, мария максакова, станислав садальский