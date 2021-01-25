https://ria.ru/20210125/maksakova-1594494639.html
Максакова заявила, что не возвращалась в Россию
Максакова заявила, что не возвращалась в Россию
Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова в интервью Business FM объяснила, что приехала в Россию ради судебного процесса по разделу квартиры в... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:45
2021-01-25T15:45
2021-01-25T15:45
россия
денис вороненков
мария максакова
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
москва
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова в интервью Business FM объяснила, что приехала в Россию ради судебного процесса по разделу квартиры в Москве.Таким "гласным и шумным" свой визит в столицу артистка, по ее словам, сделала из-за опасений за свою безопасность."Идут суды, суды назначают мне прохождение определенных мероприятий, естественно, и Панаитов (с ним у нее возник конфликт из-за сделки с недвижимостью, — Прим. Ред.) тоже знает о том, что я буду эти мероприятия проходить. Я, конечно же, волнуюсь, потому что я связываю то, что произошло с Денисом, со всей этой мошеннической историей", — пояснила артистка.Она напомнила, что сейчас проходит два сложных процесса, все это очень выматывает ее и нервно."Я считаю, что гласность — это моя защита, моя броня", — пояснила Максакова, отметил, что у нее отобрали "абсолютно все". Кроме того, женщина призналась, что в Москве ей негде жить.Отвечая на вопрос, планирует ли она оставаться в России, Максакова предложила дождаться результатов судебных разбирательств.Кроме того, певица подчеркнула, что ее мать и отец ее старших детей не встречаются с ней. Максакова также не может приехать к дочери.В интервью украинскому изданию "Страна.ua" артистка отметила, что приехала исключительно ради суда.Оперная певица Мария Максакова уехала вместе с экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым на Украину в 2016 году. В СК сочти это попыткой скрыться от следствия — Вороненкова заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве. В марте 2017 года его застрелили в Киеве.
https://ria.ru/20200826/maksakova-1576315393.html
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россия, денис вороненков, мария максакова, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, москва, киев, украина, в мире
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова
в интервью Business FM
объяснила, что приехала в Россию ради судебного процесса по разделу квартиры в Москве
.
Таким "гласным и шумным" свой визит в столицу артистка, по ее словам, сделала из-за опасений за свою безопасность.
"Идут суды, суды назначают мне прохождение определенных мероприятий, естественно, и Панаитов (с ним у нее возник конфликт из-за сделки с недвижимостью, — Прим. Ред.) тоже знает о том, что я буду эти мероприятия проходить. Я, конечно же, волнуюсь, потому что я связываю то, что произошло с Денисом, со всей этой мошеннической историей", — пояснила артистка.
Она напомнила, что сейчас проходит два сложных процесса, все это очень выматывает ее и нервно.
"Я считаю, что гласность — это моя защита, моя броня", — пояснила Максакова, отметил, что у нее отобрали "абсолютно все". Кроме того, женщина призналась, что в Москве ей негде жить.
Отвечая на вопрос, планирует ли она оставаться в России, Максакова предложила дождаться результатов судебных разбирательств.
"Я пока занимаюсь всеми этими судебными процессами. А дом мой в Украине
, и у меня там ребенок", — пояснила она.
Кроме того, певица подчеркнула, что ее мать и отец ее старших детей не встречаются с ней. Максакова также не может приехать к дочери.
В интервью украинскому изданию "Страна.ua
" артистка отметила, что приехала исключительно ради суда.
"Я приехала с обратным билетом", — подчеркнула она.
Оперная певица Мария Максакова уехала вместе с экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым
на Украину в 2016 году. В СК
сочти это попыткой скрыться от следствия — Вороненкова заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве. В марте 2017 года его застрелили в Киеве
.