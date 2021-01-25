Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210125/maksakova-1594494639.html
Максакова заявила, что не возвращалась в Россию
Максакова заявила, что не возвращалась в Россию
Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова в интервью Business FM объяснила, что приехала в Россию ради судебного процесса по разделу квартиры в... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:45
2021-01-25T15:45
россия
денис вороненков
мария максакова
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
москва
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153235/80/1532358003_0:0:2558:1440_1920x0_80_0_0_fc5531aae92a0eefc4cbd218c249e699.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова в интервью Business FM объяснила, что приехала в Россию ради судебного процесса по разделу квартиры в Москве.Таким "гласным и шумным" свой визит в столицу артистка, по ее словам, сделала из-за опасений за свою безопасность."Идут суды, суды назначают мне прохождение определенных мероприятий, естественно, и Панаитов (с ним у нее возник конфликт из-за сделки с недвижимостью, — Прим. Ред.) тоже знает о том, что я буду эти мероприятия проходить. Я, конечно же, волнуюсь, потому что я связываю то, что произошло с Денисом, со всей этой мошеннической историей", — пояснила артистка.Она напомнила, что сейчас проходит два сложных процесса, все это очень выматывает ее и нервно."Я считаю, что гласность — это моя защита, моя броня", — пояснила Максакова, отметил, что у нее отобрали "абсолютно все". Кроме того, женщина призналась, что в Москве ей негде жить.Отвечая на вопрос, планирует ли она оставаться в России, Максакова предложила дождаться результатов судебных разбирательств.Кроме того, певица подчеркнула, что ее мать и отец ее старших детей не встречаются с ней. Максакова также не может приехать к дочери.В интервью украинскому изданию "Страна.ua" артистка отметила, что приехала исключительно ради суда.Оперная певица Мария Максакова уехала вместе с экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым на Украину в 2016 году. В СК сочти это попыткой скрыться от следствия — Вороненкова заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве. В марте 2017 года его застрелили в Киеве.
https://ria.ru/20200826/maksakova-1576315393.html
https://ria.ru/20191113/1560887934.html
россия
москва
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153235/80/1532358003_0:0:2558:1920_1920x0_80_0_0_1c339b72062a831b9338fafc26bd8fbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, денис вороненков, мария максакова, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, москва, киев, украина, в мире

Максакова заявила, что не возвращалась в Россию

15:45 25.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМария Максакова
Мария Максакова - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова в интервью Business FM объяснила, что приехала в Россию ради судебного процесса по разделу квартиры в Москве.
Таким "гласным и шумным" свой визит в столицу артистка, по ее словам, сделала из-за опасений за свою безопасность.
"Идут суды, суды назначают мне прохождение определенных мероприятий, естественно, и Панаитов (с ним у нее возник конфликт из-за сделки с недвижимостью, — Прим. Ред.) тоже знает о том, что я буду эти мероприятия проходить. Я, конечно же, волнуюсь, потому что я связываю то, что произошло с Денисом, со всей этой мошеннической историей", — пояснила артистка.
Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова на пресс-конференции в Киеве. 21 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа 2020, 09:45
Мария Максакова сдала ДНК-тест, чтобы доказать родство со Сталиным
Она напомнила, что сейчас проходит два сложных процесса, все это очень выматывает ее и нервно.
"Я считаю, что гласность — это моя защита, моя броня", — пояснила Максакова, отметил, что у нее отобрали "абсолютно все". Кроме того, женщина призналась, что в Москве ей негде жить.
Отвечая на вопрос, планирует ли она оставаться в России, Максакова предложила дождаться результатов судебных разбирательств.
"Я пока занимаюсь всеми этими судебными процессами. А дом мой в Украине, и у меня там ребенок", — пояснила она.
Кроме того, певица подчеркнула, что ее мать и отец ее старших детей не встречаются с ней. Максакова также не может приехать к дочери.
В интервью украинскому изданию "Страна.ua" артистка отметила, что приехала исключительно ради суда.
"Я приехала с обратным билетом", — подчеркнула она.
Оперная певица Мария Максакова уехала вместе с экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым на Украину в 2016 году. В СК сочти это попыткой скрыться от следствия — Вороненкова заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве. В марте 2017 года его застрелили в Киеве.
Депутат Государственной Думы РФ Мария Максакова-Игенбергс - РИА Новости, 1920, 13.11.2019
13 ноября 2019, 14:44
Суд вернул Максаковой квартиру в центре Москвы, пишут СМИ
 
РоссияДенис ВороненковМария МаксаковаСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФМоскваКиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:24Эксперт назвал способы защитить персональные данные
06:16Эксперты назвали самые популярные у россиян услуги в период пандемии
05:55ВВС США отследили Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски
05:47Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии
04:20Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины
04:02МИД Словакии рассказал об осторожном подходе ЕС к санкциям против России
03:56Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле
03:39Источники сообщили о переносе космического пуска с Восточного
03:39Врач назвал главную опасность курения кальяна
03:35Генсек ООН рассказал о неонацистах эпохи COVID-19
03:33Эпидемиолог оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19
03:32Эксперт: в большинстве регионов России угасает распространение COVID-19
03:23Число задержанных в ходе беспорядков в Нидерландах превысило 150 человек
03:18Демократы внесли в сенат резолюцию об импичменте Трампу
03:15Разработчик "Новичка" планирует выпустить лекарство от COVID-19
03:13Эксперт назвал самые частые ошибки держателей банковских карт
02:40Байдена поддерживают свыше 60 процентов американцев, показал опрос
02:30Названа польза послеобеденного сна
02:12Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара
02:10Врач рассказала о связи COVID-19 и болезни глаз
Лента новостейМолния