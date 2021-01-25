https://ria.ru/20210125/maksakova-1594494639.html

Максакова заявила, что не возвращалась в Россию

Максакова заявила, что не возвращалась в Россию

Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова в интервью Business FM объяснила, что приехала в Россию ради судебного процесса по разделу квартиры в... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T15:45

2021-01-25T15:45

2021-01-25T15:45

россия

денис вороненков

мария максакова

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

москва

киев

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в мире

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова в интервью Business FM объяснила, что приехала в Россию ради судебного процесса по разделу квартиры в Москве.Таким "гласным и шумным" свой визит в столицу артистка, по ее словам, сделала из-за опасений за свою безопасность."Идут суды, суды назначают мне прохождение определенных мероприятий, естественно, и Панаитов (с ним у нее возник конфликт из-за сделки с недвижимостью, — Прим. Ред.) тоже знает о том, что я буду эти мероприятия проходить. Я, конечно же, волнуюсь, потому что я связываю то, что произошло с Денисом, со всей этой мошеннической историей", — пояснила артистка.Она напомнила, что сейчас проходит два сложных процесса, все это очень выматывает ее и нервно."Я считаю, что гласность — это моя защита, моя броня", — пояснила Максакова, отметил, что у нее отобрали "абсолютно все". Кроме того, женщина призналась, что в Москве ей негде жить.Отвечая на вопрос, планирует ли она оставаться в России, Максакова предложила дождаться результатов судебных разбирательств.Кроме того, певица подчеркнула, что ее мать и отец ее старших детей не встречаются с ней. Максакова также не может приехать к дочери.В интервью украинскому изданию "Страна.ua" артистка отметила, что приехала исключительно ради суда.Оперная певица Мария Максакова уехала вместе с экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым на Украину в 2016 году. В СК сочти это попыткой скрыться от следствия — Вороненкова заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве. В марте 2017 года его застрелили в Киеве.

https://ria.ru/20200826/maksakova-1576315393.html

https://ria.ru/20191113/1560887934.html

россия

москва

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россия, денис вороненков, мария максакова, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, москва, киев, украина, в мире