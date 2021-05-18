https://ria.ru/20210518/makeeva-1732792530.html
"Заедем в гости": Макеева язвительно ответила экс-супруге своего жениха
"Заедем в гости": Макеева язвительно ответила экс-супруге своего жениха - РИА Новости, 18.05.2021
"Заедем в гости": Макеева язвительно ответила экс-супруге своего жениха
Актриса Анастасия Макеева разместила в Instagram язвительный пост, адресованный Светлане Мальковой — экс-супруге своего многодетного жениха, предпринимателя... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T19:20
2021-05-18T19:20
2021-05-18T19:22
свадьба
словения
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева разместила в Instagram язвительный пост, адресованный Светлане Мальковой — экс-супруге своего многодетного жениха, предпринимателя Романа Малькова.На днях Светлана, которая с детьми, рожденными в браке с Романом, живет в Словении, сообщила, что подала на актрису заявление в прокуратуру. По словам Мальковой, Роман не платит алименты, а его новая подруга "преследует" ее и наносит вред репутации.Анастасия молчать не стала и ответила Светлане публикацией, в которой сообщила, что едет с гастролями в Любляну.В комментариях под этим постом мнения у пользователей разошлись. Кто-то поддержал актрису и порадовался ее успехам, но многие стали защищать Светлану. Анастасия Макеева на негативные слова если и реагирует, то с сарказмом. Ранее она рассказывала, что разлучницей себя не считает. Сейчас, судя по постам в соцсети, актриса активно готовится к предстоящей свадьбе с Романом.Конфликт Светланы и Анастасии вызвал резонанс в СМИ и соцсетях после того, как бывшая жена Малькова в телеэфире раскрыла подробности их развода.
https://ria.ru/20210513/makeeva-1732122919.html
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свадьба, словения, развод, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, анастасия макеева