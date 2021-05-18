"Заедем в гости": Макеева язвительно ответила экс-супруге своего жениха

"Да она вовсе и не плачет о своей жизни, выглядит очень хорошо, на фото видно, что жизни радуется. Да и вас она не трогает. А то, что алименты требует, так это ее право";

"Смотрите, как бы Ромэо домой не сбежал от вас, нашли чем хвастаться. Вот если бы Брэда Питта увели — вот это да. А про бумеранг, поверьте, он к вам тоже возвратится обязательно. На чужом несчастье никогда не будет счастья", — высказались некоторые подписчики.