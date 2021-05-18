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Шоубиз
https://ria.ru/20210518/makeeva-1732792530.html
"Заедем в гости": Макеева язвительно ответила экс-супруге своего жениха
"Заедем в гости": Макеева язвительно ответила экс-супруге своего жениха - РИА Новости, 18.05.2021
"Заедем в гости": Макеева язвительно ответила экс-супруге своего жениха
Актриса Анастасия Макеева разместила в Instagram язвительный пост, адресованный Светлане Мальковой — экс-супруге своего многодетного жениха, предпринимателя... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T19:20
2021-05-18T19:22
свадьба
словения
шоубиз
развод
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
анастасия макеева
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева разместила в Instagram язвительный пост, адресованный Светлане Мальковой — экс-супруге своего многодетного жениха, предпринимателя Романа Малькова.На днях Светлана, которая с детьми, рожденными в браке с Романом, живет в Словении, сообщила, что подала на актрису заявление в прокуратуру. По словам Мальковой, Роман не платит алименты, а его новая подруга "преследует" ее и наносит вред репутации.Анастасия молчать не стала и ответила Светлане публикацией, в которой сообщила, что едет с гастролями в Любляну.В комментариях под этим постом мнения у пользователей разошлись. Кто-то поддержал актрису и порадовался ее успехам, но многие стали защищать Светлану. Анастасия Макеева на негативные слова если и реагирует, то с сарказмом. Ранее она рассказывала, что разлучницей себя не считает. Сейчас, судя по постам в соцсети, актриса активно готовится к предстоящей свадьбе с Романом.Конфликт Светланы и Анастасии вызвал резонанс в СМИ и соцсетях после того, как бывшая жена Малькова в телеэфире раскрыла подробности их развода.
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свадьба, словения, развод, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, анастасия макеева

"Заедем в гости": Макеева язвительно ответила экс-супруге своего жениха

19:20 18.05.2021 (обновлено: 19:22 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Макеева
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева разместила в Instagram язвительный пост, адресованный Светлане Мальковой — экс-супруге своего многодетного жениха, предпринимателя Романа Малькова.
На днях Светлана, которая с детьми, рожденными в браке с Романом, живет в Словении, сообщила, что подала на актрису заявление в прокуратуру. По словам Мальковой, Роман не платит алименты, а его новая подруга "преследует" ее и наносит вред репутации.
Анастасия молчать не стала и ответила Светлане публикацией, в которой сообщила, что едет с гастролями в Любляну.

"Вот вам и бумеранг! Пока кто-то тратит свою жизнь на слежку за мной, калякает угрозы и плачет о своей скверной жизни, меня приглашают с гастролями в Любляну! Так что заедем в гости, ждите! И твои друзья, и вся культурная часть Любляны (культурная ключевое слово) будет мне аплодировать и восхищаться нашей работой", — написала Макеева.

В комментариях под этим постом мнения у пользователей разошлись. Кто-то поддержал актрису и порадовался ее успехам, но многие стали защищать Светлану.

"Да она вовсе и не плачет о своей жизни, выглядит очень хорошо, на фото видно, что жизни радуется. Да и вас она не трогает. А то, что алименты требует, так это ее право";

"Смотрите, как бы Ромэо домой не сбежал от вас, нашли чем хвастаться. Вот если бы Брэда Питта увели — вот это да. А про бумеранг, поверьте, он к вам тоже возвратится обязательно. На чужом несчастье никогда не будет счастья", — высказались некоторые подписчики.

Анастасия Макеева на негативные слова если и реагирует, то с сарказмом. Ранее она рассказывала, что разлучницей себя не считает. Сейчас, судя по постам в соцсети, актриса активно готовится к предстоящей свадьбе с Романом.
Конфликт Светланы и Анастасии вызвал резонанс в СМИ и соцсетях после того, как бывшая жена Малькова в телеэфире раскрыла подробности их развода.
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 19:13Шоубиз
Пользователи неоднозначно отреагировали на фото Макеевой из больницы
 
ШоубизСвадьбаСловенияРазводШоу-бизнесЗнаменитостизвездыАнастасия Макеева
 
 
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