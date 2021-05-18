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"Магнит" договорился о покупке розничной сети "Дикси"
"Магнит" договорился о покупке розничной сети "Дикси" - РИА Новости, 18.05.2021
"Магнит" договорился о покупке розничной сети "Дикси"
Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" планирует приобрести своего конкурента — розничную сеть "Дикси", под управлением которой сейчас находится 2651 РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T10:19
2021-05-18T16:26
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
дикси
экономика
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" планирует приобрести своего конкурента — розничную сеть "Дикси", под управлением которой сейчас находится 2651 магазин.Как следует из пресс-релиза, компания через свою "дочку" АО "Тандер" договорилась с Mercury Retail Group Limited о приобретении полного пакета акций Dixy Holding Limited. Покупка оценивается в 92,4 миллиарда рублей, но эта сумма "подлежит определенным корректировкам", которые зависят, в частности, от изменений чистого долга и оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки.При этом сделку еще предстоит согласовать с Федеральной антимонопольной службой. Закрыть ее планируется 31 августа, но при определенных обстоятельствах этот срок могут продлить до 30 сентября.В целом "Магнит" намерен приобрести у "Дикси" 2612 "магазинов у дома" (в прошлом году их выручка превысила 280 миллиардов рублей) и 39 суперсторов "Мегамарт" (выручка — 17,4 миллиарда рублей). Большая часть "магазинов у дома" (1329) расположена в Москве и Подмосковье, еще 458 — в Петербурге и Ленинградской области. Суперсторы работают в основном в Свердловской области, четыре — в Тюменской. Общая торговая площадь магазинов составляет 854 тысячи квадратных метров — 778 тысяч приходится на "магазины у дома", 76 тысяч — на суперсторы. "Магнит" отмечает, что эти торговые точки сопоставимы по размеру с уже существующими магазинами их сети формата "у дома" и "суперстор".По словам президента и гендиректора "Магнита" Яна Дюннинга, "Дикси" продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины будут работать под тем же брендом. Кроме того, компания приобретет пять распределительных центров общей площадью 189 тысяч квадратных метров, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области. Финансировать сделку "Магнит" намерен за счет собственных средств и доступных неиспользованных кредитных линий."Магнит" — крупнейшая торговая сеть в России: под ее управлением на конец марта находилось 21,9 тысячи магазинов. Основал сеть в 1995 году в Краснодаре предприниматель Сергей Галицкий, сейчас ее основной владелец — ВТБ, которому принадлежат 17,28 процента акций. Еще 16,7 процента владеет инвесткомпания Marathon Group и структуры Александра Винокурова.
https://realty.ria.ru/20210322/magnit-1602258612.html
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), дикси, экономика

"Магнит" договорился о покупке розничной сети "Дикси"

10:19 18.05.2021 (обновлено: 16:26 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКорпоративные флаги перед головным офисом сети магазинов "Магнит"
Корпоративные флаги перед головным офисом сети магазинов Магнит - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" планирует приобрести своего конкурента — розничную сеть "Дикси", под управлением которой сейчас находится 2651 магазин.
Как следует из пресс-релиза, компания через свою "дочку" АО "Тандер" договорилась с Mercury Retail Group Limited о приобретении полного пакета акций Dixy Holding Limited. Покупка оценивается в 92,4 миллиарда рублей, но эта сумма "подлежит определенным корректировкам", которые зависят, в частности, от изменений чистого долга и оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки.
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При этом сделку еще предстоит согласовать с Федеральной антимонопольной службой. Закрыть ее планируется 31 августа, но при определенных обстоятельствах этот срок могут продлить до 30 сентября.
В целом "Магнит" намерен приобрести у "Дикси" 2612 "магазинов у дома" (в прошлом году их выручка превысила 280 миллиардов рублей) и 39 суперсторов "Мегамарт" (выручка — 17,4 миллиарда рублей). Большая часть "магазинов у дома" (1329) расположена в Москве и Подмосковье, еще 458 — в Петербурге и Ленинградской области. Суперсторы работают в основном в Свердловской области, четыре — в Тюменской.
Общая торговая площадь магазинов составляет 854 тысячи квадратных метров — 778 тысяч приходится на "магазины у дома", 76 тысяч — на суперсторы. "Магнит" отмечает, что эти торговые точки сопоставимы по размеру с уже существующими магазинами их сети формата "у дома" и "суперстор".
По словам президента и гендиректора "Магнита" Яна Дюннинга, "Дикси" продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины будут работать под тем же брендом.
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Кроме того, компания приобретет пять распределительных центров общей площадью 189 тысяч квадратных метров, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.
Финансировать сделку "Магнит" намерен за счет собственных средств и доступных неиспользованных кредитных линий.
"Магнит" — крупнейшая торговая сеть в России: под ее управлением на конец марта находилось 21,9 тысячи магазинов. Основал сеть в 1995 году в Краснодаре предприниматель Сергей Галицкий, сейчас ее основной владелец — ВТБ, которому принадлежат 17,28 процента акций. Еще 16,7 процента владеет инвесткомпания Marathon Group и структуры Александра Винокурова.
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ДиксиЭкономика
 
 
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