https://ria.ru/20210518/klesch-1732810328.html

Педиатр рассказала, как не пострадать от укуса клеща

Педиатр рассказала, как не пострадать от укуса клеща - РИА Новости, 18.05.2021

Педиатр рассказала, как не пострадать от укуса клеща

Педиатр Подмосковья рекомендуют для защиты от клещей максимально закрыть тело плотно прилегающей и светлой одеждой, на рукавах и штанинах желательны резинки или РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:43

2021-05-18T14:43

2021-05-18T15:26

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Педиатр Подмосковья рекомендуют для защиты от клещей максимально закрыть тело плотно прилегающей и светлой одеждой, на рукавах и штанинах желательны резинки или плотные манжеты, сообщает министерство здравоохранения Московской области."Для того, чтобы избежать укуса, рекомендуется максимально закрыть тело одеждой – особенно ноги. Она должна плотно прилегать к телу и быть светлой – это позволит заметить насекомое. На рукавах и штанинах желательны резинки или плотные манжеты. Отправляясь в лес, лучше надеть сапоги, брюки заправить в носки", - цитируют в ведомстве главного внештатного педиатра Подмосковья Нисо Одинаеву.Педиатр отметила, что необходимо закрыть голову и собирать волосы. Для защиты головы от клещей отлично подойдет косынка. Важно регулярно и тщательно осматривать волосы на голове у себя и у ребенка. Для защиты от клещей также используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду."Вопреки распространенному мнению, клещи обычно встречаются в траве и на кустарниках, а не на высоких деревьях. Кроме того, ошибочно думать, что эти насекомые опасны лишь в лесу. "Поймать" клеща можно даже в городском парке. В отличие от комаров и слепней, укус клеща практически не ощутим – его слюна действует как обезболивающее. Но именно с этой слюной в организм человека попадает вирус", - рассказала главный педиатр.Одинаева также подчеркнула, что клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, среди которых клещевой энцефалит, болезнь Лайма и другие инфекции. Врачи не рекомендуют самостоятельно удалять клещей, для этого нужно обратиться в лечебное учреждение или травматологической пункт.

https://ria.ru/20210516/kleschi-1732522168.html

https://ria.ru/20210503/kleschi-1730958278.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), общество