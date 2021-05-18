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Педиатр рассказала, как не пострадать от укуса клеща
Педиатр рассказала, как не пострадать от укуса клеща - РИА Новости, 18.05.2021
Педиатр рассказала, как не пострадать от укуса клеща
Педиатр Подмосковья рекомендуют для защиты от клещей максимально закрыть тело плотно прилегающей и светлой одеждой, на рукавах и штанинах желательны резинки или РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:43
2021-05-18T15:26
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Педиатр Подмосковья рекомендуют для защиты от клещей максимально закрыть тело плотно прилегающей и светлой одеждой, на рукавах и штанинах желательны резинки или плотные манжеты, сообщает министерство здравоохранения Московской области."Для того, чтобы избежать укуса, рекомендуется максимально закрыть тело одеждой – особенно ноги. Она должна плотно прилегать к телу и быть светлой – это позволит заметить насекомое. На рукавах и штанинах желательны резинки или плотные манжеты. Отправляясь в лес, лучше надеть сапоги, брюки заправить в носки", - цитируют в ведомстве главного внештатного педиатра Подмосковья Нисо Одинаеву.Педиатр отметила, что необходимо закрыть голову и собирать волосы. Для защиты головы от клещей отлично подойдет косынка. Важно регулярно и тщательно осматривать волосы на голове у себя и у ребенка. Для защиты от клещей также используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду."Вопреки распространенному мнению, клещи обычно встречаются в траве и на кустарниках, а не на высоких деревьях. Кроме того, ошибочно думать, что эти насекомые опасны лишь в лесу. "Поймать" клеща можно даже в городском парке. В отличие от комаров и слепней, укус клеща практически не ощутим – его слюна действует как обезболивающее. Но именно с этой слюной в организм человека попадает вирус", - рассказала главный педиатр.Одинаева также подчеркнула, что клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, среди которых клещевой энцефалит, болезнь Лайма и другие инфекции. Врачи не рекомендуют самостоятельно удалять клещей, для этого нужно обратиться в лечебное учреждение или травматологической пункт.
https://ria.ru/20210516/kleschi-1732522168.html
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московская область (подмосковье), общество

Педиатр рассказала, как не пострадать от укуса клеща

14:43 18.05.2021 (обновлено: 15:26 18.05.2021)
 
© Depositphotos / Erik_KaritsКлещ
Клещ - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Depositphotos / Erik_Karits
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Педиатр Подмосковья рекомендуют для защиты от клещей максимально закрыть тело плотно прилегающей и светлой одеждой, на рукавах и штанинах желательны резинки или плотные манжеты, сообщает министерство здравоохранения Московской области.
"Для того, чтобы избежать укуса, рекомендуется максимально закрыть тело одеждой – особенно ноги. Она должна плотно прилегать к телу и быть светлой – это позволит заметить насекомое. На рукавах и штанинах желательны резинки или плотные манжеты. Отправляясь в лес, лучше надеть сапоги, брюки заправить в носки", - цитируют в ведомстве главного внештатного педиатра Подмосковья Нисо Одинаеву.
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Педиатр отметила, что необходимо закрыть голову и собирать волосы. Для защиты головы от клещей отлично подойдет косынка. Важно регулярно и тщательно осматривать волосы на голове у себя и у ребенка. Для защиты от клещей также используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.
"Вопреки распространенному мнению, клещи обычно встречаются в траве и на кустарниках, а не на высоких деревьях. Кроме того, ошибочно думать, что эти насекомые опасны лишь в лесу. "Поймать" клеща можно даже в городском парке. В отличие от комаров и слепней, укус клеща практически не ощутим – его слюна действует как обезболивающее. Но именно с этой слюной в организм человека попадает вирус", - рассказала главный педиатр.
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Одинаева также подчеркнула, что клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, среди которых клещевой энцефалит, болезнь Лайма и другие инфекции. Врачи не рекомендуют самостоятельно удалять клещей, для этого нужно обратиться в лечебное учреждение или травматологической пункт.
 
Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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