https://ria.ru/20210518/kazan-1732792154.html

Двоих детей, пострадавших при стрельбе в Казани, выписали из больницы

Двоих детей, пострадавших при стрельбе в Казани, выписали из больницы

Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 и проходивших лечение в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, во вторник... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T13:15

2021-05-18T13:15

2021-05-18T13:21

стрельба в школе в казани

россия

здоровье - общество

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 и проходивших лечение в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, во вторник выписаны в удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.Всего в больницы Казани после ЧП были госпитализированы 24 пострадавших: 21 ребёнок и трое взрослых. По данным минздрава, в минувшую среду пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Один пострадавший мальчик, получивший легкие травмы, был выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства. В Детской республиканской клинической больнице Татарстана оставались 15 детей.Он уточнил, что в стационаре ДРКБ остаются 13 детей, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

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казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, здоровье - общество, казань, происшествия