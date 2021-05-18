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Пензенскому экс-губернатору Белозерцеву продлили арест по делу о взятке
Пензенскому экс-губернатору Белозерцеву продлили арест по делу о взятке - РИА Новости, 18.05.2021
Пензенскому экс-губернатору Белозерцеву продлили арест по делу о взятке
Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому в получении взятки, передает... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:16
2021-05-18T15:16
дело ивана белозерцева
иван белозерцев
следственный комитет россии (ск рф)
борис шпигель
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Евгения Пирогова.Таким образом, Белозерцев останется в СИЗО как минимум до 20 августа.Следователь заявил в суде, что поступки Белозерцева дискредитируют правительство Пензенской области, а, учитывая его связи, избрание более мягкой меры пресечения недопустимо. Прокурор поддержал его доводы.Белозерцев же заявил, что готов пройти процедуру полиграфа, после которой станет ясно, что он не имеет отношения к вменяемому преступлению. Он также выразил убежденность, что это уголовное дело признают "досадной ошибкой", и недоумение, в чем же его обвиняют.Защита просила отпустить его под домашний арест.Утром суд продлил пребывание в СИЗО главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю.Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все арестованы.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.
https://ria.ru/20210419/arest-1728967752.html
https://ria.ru/20210408/bibliya-1727323661.html
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дело ивана белозерцева, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, пензенская область, происшествия

Пензенскому экс-губернатору Белозерцеву продлили арест по делу о взятке

15:16 18.05.2021
 
© РИА Новости / пресс-служба Басманного суда МосквыГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев в зале суда
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / пресс-служба Басманного суда Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Евгения Пирогова.
Таким образом, Белозерцев останется в СИЗО как минимум до 20 августа.
Следователь заявил в суде, что поступки Белозерцева дискредитируют правительство Пензенской области, а, учитывая его связи, избрание более мягкой меры пресечения недопустимо. Прокурор поддержал его доводы.
Избрание меры пресечения губернатору Пензенской области И. Белозерцеву - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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Суд арестовал деньги и недвижимость по делу Белозерцева
Белозерцев же заявил, что готов пройти процедуру полиграфа, после которой станет ясно, что он не имеет отношения к вменяемому преступлению. Он также выразил убежденность, что это уголовное дело признают "досадной ошибкой", и недоумение, в чем же его обвиняют.
Защита просила отпустить его под домашний арест.
Утром суд продлил пребывание в СИЗО главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю.
Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все арестованы.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.
Борис Шпигель доставлен для избрания меры пресечения в Басманный суд - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 08:00
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Дело Ивана БелозерцеваИван БелозерцевСледственный комитет России (СК РФ)Борис ШпигельПензенская областьПроисшествия
 
 
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