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Пензенскому экс-губернатору Белозерцеву продлили арест по делу о взятке

Пензенскому экс-губернатору Белозерцеву продлили арест по делу о взятке - РИА Новости, 18.05.2021

Пензенскому экс-губернатору Белозерцеву продлили арест по делу о взятке

Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому в получении взятки, передает... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:16

2021-05-18T15:16

2021-05-18T15:16

дело ивана белозерцева

иван белозерцев

следственный комитет россии (ск рф)

борис шпигель

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Евгения Пирогова.Таким образом, Белозерцев останется в СИЗО как минимум до 20 августа.Следователь заявил в суде, что поступки Белозерцева дискредитируют правительство Пензенской области, а, учитывая его связи, избрание более мягкой меры пресечения недопустимо. Прокурор поддержал его доводы.Белозерцев же заявил, что готов пройти процедуру полиграфа, после которой станет ясно, что он не имеет отношения к вменяемому преступлению. Он также выразил убежденность, что это уголовное дело признают "досадной ошибкой", и недоумение, в чем же его обвиняют.Защита просила отпустить его под домашний арест.Утром суд продлил пребывание в СИЗО главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю.Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все арестованы.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.

https://ria.ru/20210419/arest-1728967752.html

https://ria.ru/20210408/bibliya-1727323661.html

https://ria.ru/20210325/korruptsiya-1602704365.html

пензенская область

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дело ивана белозерцева, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, пензенская область, происшествия