Пензенскому экс-губернатору Белозерцеву продлили арест по делу о взятке
© РИА Новости / пресс-служба Басманного суда МосквыГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев в зале суда
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Евгения Пирогова.
Таким образом, Белозерцев останется в СИЗО как минимум до 20 августа.
Следователь заявил в суде, что поступки Белозерцева дискредитируют правительство Пензенской области, а, учитывая его связи, избрание более мягкой меры пресечения недопустимо. Прокурор поддержал его доводы.
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Белозерцев же заявил, что готов пройти процедуру полиграфа, после которой станет ясно, что он не имеет отношения к вменяемому преступлению. Он также выразил убежденность, что это уголовное дело признают "досадной ошибкой", и недоумение, в чем же его обвиняют.
Защита просила отпустить его под домашний арест.
Утром суд продлил пребывание в СИЗО главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю.
Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все арестованы.
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По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.
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