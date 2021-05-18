https://ria.ru/20210518/poligraf-1732801339.html

Пензенский экс-губернатор Белозерцев готов пройти полиграф

Пензенский экс-губернатор Белозерцев готов пройти полиграф - РИА Новости, 18.05.2021

Пензенский экс-губернатор Белозерцев готов пройти полиграф

Обвиняемый по делу о взятках экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что готов пройти проверку на полиграфе, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:01

2021-05-18T14:01

2021-05-18T14:18

дело ивана белозерцева

иван белозерцев

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Обвиняемый по делу о взятках экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что готов пройти проверку на полиграфе, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы, где рассматривают ходатайство следователя о продлении ему ареста до 20 августа."Я готов пройти процедуру на детекторе лжи", - сказал он."Я глубоко уверен, что возбуждение против меня уголовного дела станет досадной ошибкой впоследствии. Для меня это является большой человеческой трагедией. Одно дело, когда ты понимаешь, за что тебя обвиняют, другое дело, когда это ошибка и неправда. Здесь трагедия, чувство несправедливости, я не понимаю, в чём меня обвиняют", - добавил Белозерцев.Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все арестованы.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.

https://ria.ru/20210419/arest-1728967752.html

https://ria.ru/20210325/korruptsiya-1602704365.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело ивана белозерцева, иван белозерцев, пензенская область, происшествия