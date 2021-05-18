Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/poligraf-1732801339.html
Пензенский экс-губернатор Белозерцев готов пройти полиграф
Пензенский экс-губернатор Белозерцев готов пройти полиграф - РИА Новости, 18.05.2021
Пензенский экс-губернатор Белозерцев готов пройти полиграф
Обвиняемый по делу о взятках экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что готов пройти проверку на полиграфе, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:01
2021-05-18T14:18
дело ивана белозерцева
иван белозерцев
пензенская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602332222_0:80:3073:1809_1920x0_80_0_0_9b28d94485cc97f0bdbe4b9dc610eaea.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Обвиняемый по делу о взятках экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что готов пройти проверку на полиграфе, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы, где рассматривают ходатайство следователя о продлении ему ареста до 20 августа."Я готов пройти процедуру на детекторе лжи", - сказал он."Я глубоко уверен, что возбуждение против меня уголовного дела станет досадной ошибкой впоследствии. Для меня это является большой человеческой трагедией. Одно дело, когда ты понимаешь, за что тебя обвиняют, другое дело, когда это ошибка и неправда. Здесь трагедия, чувство несправедливости, я не понимаю, в чём меня обвиняют", - добавил Белозерцев.Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все арестованы.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.
https://ria.ru/20210419/arest-1728967752.html
https://ria.ru/20210325/korruptsiya-1602704365.html
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602332222_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_330562003c299fe9ee106dd0c415e92b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело ивана белозерцева, иван белозерцев, пензенская область, происшествия

Пензенский экс-губернатор Белозерцев готов пройти полиграф

14:01 18.05.2021 (обновлено: 14:18 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Обвиняемый по делу о взятках экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что готов пройти проверку на полиграфе, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы, где рассматривают ходатайство следователя о продлении ему ареста до 20 августа.
"Я готов пройти процедуру на детекторе лжи", - сказал он.
"Я глубоко уверен, что возбуждение против меня уголовного дела станет досадной ошибкой впоследствии. Для меня это является большой человеческой трагедией. Одно дело, когда ты понимаешь, за что тебя обвиняют, другое дело, когда это ошибка и неправда. Здесь трагедия, чувство несправедливости, я не понимаю, в чём меня обвиняют", - добавил Белозерцев.
Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все арестованы.
Избрание меры пресечения губернатору Пензенской области И. Белозерцеву - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 16:46
Суд арестовал деньги и недвижимость по делу Белозерцева
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия главы государства.
Борис Шпигель доставлен для избрания меры пресечения в Басманный суд - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 08:00
Не укради и не соблазни — новый этап в борьбе с коррупцией
 
Дело Ивана БелозерцеваИван БелозерцевПензенская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния