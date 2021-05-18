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Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
https://ria.ru/20210518/adygeya-1732817744.html
В Адыгее заявили об экономическом росте за последний год
В Адыгее заявили об экономическом росте за последний год - РИА Новости, 18.05.2021
В Адыгее заявили об экономическом росте за последний год
Адыгея демонстрирует рост и планомерное достижение поставленных целей при реализации индивидуальной программы социально-экономического развития, сообщает... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:21
2021-05-18T15:21
республика адыгея
россия
совет федерации рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
псковская область
алтайский край
республика адыгея
экономика
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КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Адыгея демонстрирует рост и планомерное достижение поставленных целей при реализации индивидуальной программы социально-экономического развития, сообщает пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на Минсельхоз РФ.Ранее правительство РФ определило 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Республика Алтай, Карелия, Тува, Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Алтайский край, Чувашия и Калмыкия заняли худшие позиции в рейтинге Минэкономразвития РФ. Рейтинг состоял из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Правительство РФ распределило субсидии на индивидуальные программы их развития. В Совете Федерации прошел круглый стол по вопросу их реализации в регионах.По данным республиканских властей, в индивидуальную программу развития Адыгеи до 2024 года включено 30 мероприятий. В минувшем году началась реализация 25 из них, при этом 12 уже выполнены. В 2021 году начата реализация еще пяти мероприятий, в числе которых три крупных инвестпроекта. В регионе будут созданы специальные преференциальные режимы осуществления предпринимательской деятельности на территории промышленной зоны и туристского кластера. Также благодаря программе реализуются проекты реконструкции ряда объектов.Сообщалось, что всего для реализации мероприятий индивидуальной программы Адыгеи в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону планируется выделить 5 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210514/adygeya-1732362702.html
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россия, совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), псковская область, алтайский край, республика адыгея, экономика

В Адыгее заявили об экономическом росте за последний год

15:21 18.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Адыгея демонстрирует рост и планомерное достижение поставленных целей при реализации индивидуальной программы социально-экономического развития, сообщает пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на Минсельхоз РФ.
Ранее правительство РФ определило 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Республика Алтай, Карелия, Тува, Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Алтайский край, Чувашия и Калмыкия заняли худшие позиции в рейтинге Минэкономразвития РФ. Рейтинг состоял из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Правительство РФ распределило субсидии на индивидуальные программы их развития. В Совете Федерации прошел круглый стол по вопросу их реализации в регионах.
"В ходе выступления в Совете Федерации первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов (Минсельхоз РФ курирует реализацию программы в Адыгее – ред.) отметил, что регион обладает значительным потенциалом и за последний год показал существенный рост в основных секторах экономики. Благодаря усилиям местных властей и поддержке федерального центра республика планомерно выполняет все намеченные цели" , - сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По данным республиканских властей, в индивидуальную программу развития Адыгеи до 2024 года включено 30 мероприятий. В минувшем году началась реализация 25 из них, при этом 12 уже выполнены. В 2021 году начата реализация еще пяти мероприятий, в числе которых три крупных инвестпроекта. В регионе будут созданы специальные преференциальные режимы осуществления предпринимательской деятельности на территории промышленной зоны и туристского кластера. Также благодаря программе реализуются проекты реконструкции ряда объектов.
Сообщалось, что всего для реализации мероприятий индивидуальной программы Адыгеи в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону планируется выделить 5 миллиардов рублей.
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:02Республика Адыгея
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Республика АдыгеяРоссияСовет Федерации РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Псковская областьАлтайский крайРеспублика АдыгеяЭкономика
 
 
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