В Адыгее заявили об экономическом росте за последний год
КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Адыгея демонстрирует рост и планомерное достижение поставленных целей при реализации индивидуальной программы социально-экономического развития, сообщает пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на Минсельхоз РФ.
Ранее правительство РФ определило 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Республика Алтай, Карелия, Тува, Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Алтайский край, Чувашия и Калмыкия заняли худшие позиции в рейтинге Минэкономразвития РФ. Рейтинг состоял из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Правительство РФ распределило субсидии на индивидуальные программы их развития. В Совете Федерации прошел круглый стол по вопросу их реализации в регионах.
"В ходе выступления в Совете Федерации первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов (Минсельхоз РФ курирует реализацию программы в Адыгее – ред.) отметил, что регион обладает значительным потенциалом и за последний год показал существенный рост в основных секторах экономики. Благодаря усилиям местных властей и поддержке федерального центра республика планомерно выполняет все намеченные цели" , - сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По данным республиканских властей, в индивидуальную программу развития Адыгеи до 2024 года включено 30 мероприятий. В минувшем году началась реализация 25 из них, при этом 12 уже выполнены. В 2021 году начата реализация еще пяти мероприятий, в числе которых три крупных инвестпроекта. В регионе будут созданы специальные преференциальные режимы осуществления предпринимательской деятельности на территории промышленной зоны и туристского кластера. Также благодаря программе реализуются проекты реконструкции ряда объектов.
Сообщалось, что всего для реализации мероприятий индивидуальной программы Адыгеи в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону планируется выделить 5 миллиардов рублей.