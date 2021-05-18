https://ria.ru/20210518/adygeya-1732817744.html

В Адыгее заявили об экономическом росте за последний год

В Адыгее заявили об экономическом росте за последний год - РИА Новости, 18.05.2021

В Адыгее заявили об экономическом росте за последний год

Адыгея демонстрирует рост и планомерное достижение поставленных целей при реализации индивидуальной программы социально-экономического развития, сообщает... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:21

2021-05-18T15:21

2021-05-18T15:21

республика адыгея

россия

совет федерации рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

псковская область

алтайский край

республика адыгея

экономика

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КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Адыгея демонстрирует рост и планомерное достижение поставленных целей при реализации индивидуальной программы социально-экономического развития, сообщает пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на Минсельхоз РФ.Ранее правительство РФ определило 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Республика Алтай, Карелия, Тува, Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Алтайский край, Чувашия и Калмыкия заняли худшие позиции в рейтинге Минэкономразвития РФ. Рейтинг состоял из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Правительство РФ распределило субсидии на индивидуальные программы их развития. В Совете Федерации прошел круглый стол по вопросу их реализации в регионах.По данным республиканских властей, в индивидуальную программу развития Адыгеи до 2024 года включено 30 мероприятий. В минувшем году началась реализация 25 из них, при этом 12 уже выполнены. В 2021 году начата реализация еще пяти мероприятий, в числе которых три крупных инвестпроекта. В регионе будут созданы специальные преференциальные режимы осуществления предпринимательской деятельности на территории промышленной зоны и туристского кластера. Также благодаря программе реализуются проекты реконструкции ряда объектов.Сообщалось, что всего для реализации мероприятий индивидуальной программы Адыгеи в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону планируется выделить 5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210514/adygeya-1732362702.html

россия

псковская область

алтайский край

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), псковская область, алтайский край, республика адыгея, экономика