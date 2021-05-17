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https://ria.ru/20210517/ubiystvo-1732652182.html
Знакомая рассказала о мужчинах, убитых в Екатеринбурге
Знакомая рассказала о мужчинах, убитых в Екатеринбурге
Трое мужчин, убитые в парке Екатеринбурга, употребляли алкоголь и вели асоциальный образ жизни, рассказала РИА Новости в понедельник Надежда, представитель... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:31
2021-05-17T15:31
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Трое мужчин, убитые в парке Екатеринбурга, употребляли алкоголь и вели асоциальный образ жизни, рассказала РИА Новости в понедельник Надежда, представитель учреждения, которое принимает на работу людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.В понедельник, по данным СУСК по Свердловской области, три человека были найдены убитыми в парке возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге после конфликта на почве распития спиртного. По информации ГУМВД по Свердловской области, полицейские ранили подозреваемого в убийстве трех человек после того, как он попытался напасть на них с ножом. Мужчина был доставлен в больницу. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнял, что его состояние - тяжелое.По ее словам, одного из убитых в парке людей по имени Альберт, которому было около 30-35 лет, она хотела привлечь в данное учреждение. Для этого она утром пришла в парк, где произошло убийство."Они пьяные уснули, спали. Мы помогаем таким людям, которые попали в сложную ситуацию. Но многие не ценят это, говорят, вы людей в рабство берете. В основном, мы ищем разнорабочих… Мы их всех знаем, таких людей. Я только сегодня с утра самого молодого из них уговаривала – все, поехали. Мы только ушли, и мне уже звонит Никита (коллега – ред.). Говорит, здесь полиция, "скорая"… Обидно. Главное, с головой мужик. Он откуда-то из Перми", - рассказала собеседница агентства.Надежда призналась, что утром видела эту выпивающую на лавочке компанию. По ее словам, два других мужчины постарше – около 40 и 60 лет. Людей постарше уже неохотно берут в такие учреждения, так как человек должен быть по состоянию здоровья способен выполнять работу, отметила она.По словам Надежды, убийство произошло как раз в тот момент, когда она ненадолго отлучилась из сквера – в промежуток с 11.00 (9.00 мск) до 11.20 (9.20 мск).Преподаватель университета, который находился на месте, рассказал РИА Новости, что в свободное время он часто гуляет в парковых зонах и видит людей, которые выпивают. Он считает, что это проблема для Екатеринбурга."Нужно учредить контроль над такими людьми особенно", - считает собеседник агентства.
https://ria.ru/20210517/ubiystvo-1732623533.html
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екатеринбург, происшествия

Знакомая рассказала о мужчинах, убитых в Екатеринбурге

15:31 17.05.2021
 
© Фото : 66.ruПолицейские на месте нападения в Екатеринбурге
Полицейские на месте нападения в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : 66.ru
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Трое мужчин, убитые в парке Екатеринбурга, употребляли алкоголь и вели асоциальный образ жизни, рассказала РИА Новости в понедельник Надежда, представитель учреждения, которое принимает на работу людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
В понедельник, по данным СУСК по Свердловской области, три человека были найдены убитыми в парке возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге после конфликта на почве распития спиртного. По информации ГУМВД по Свердловской области, полицейские ранили подозреваемого в убийстве трех человек после того, как он попытался напасть на них с ножом. Мужчина был доставлен в больницу. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнял, что его состояние - тяжелое.
По ее словам, одного из убитых в парке людей по имени Альберт, которому было около 30-35 лет, она хотела привлечь в данное учреждение. Для этого она утром пришла в парк, где произошло убийство.
"Они пьяные уснули, спали. Мы помогаем таким людям, которые попали в сложную ситуацию. Но многие не ценят это, говорят, вы людей в рабство берете. В основном, мы ищем разнорабочих… Мы их всех знаем, таких людей. Я только сегодня с утра самого молодого из них уговаривала – все, поехали. Мы только ушли, и мне уже звонит Никита (коллега – ред.). Говорит, здесь полиция, "скорая"… Обидно. Главное, с головой мужик. Он откуда-то из Перми", - рассказала собеседница агентства.
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В МВД рассказали о мужчине, напавшем на людей в Екатеринбурге
Надежда призналась, что утром видела эту выпивающую на лавочке компанию. По ее словам, два других мужчины постарше – около 40 и 60 лет. Людей постарше уже неохотно берут в такие учреждения, так как человек должен быть по состоянию здоровья способен выполнять работу, отметила она.
По словам Надежды, убийство произошло как раз в тот момент, когда она ненадолго отлучилась из сквера – в промежуток с 11.00 (9.00 мск) до 11.20 (9.20 мск).
Преподаватель университета, который находился на месте, рассказал РИА Новости, что в свободное время он часто гуляет в парковых зонах и видит людей, которые выпивают. Он считает, что это проблема для Екатеринбурга.
"Нужно учредить контроль над такими людьми особенно", - считает собеседник агентства.
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