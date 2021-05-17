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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Казани детей

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Казани детей

Дети, пострадавшие в минувший вторник при стрельбе в казанской гимназии №175 и проходящие лечение в Детской республиканской клинической больнице Татарстана,... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T10:43

2021-05-17T10:43

2021-05-17T10:43

стрельба в школе в казани

россия

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Дети, пострадавшие в минувший вторник при стрельбе в казанской гимназии №175 и проходящие лечение в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, находятся в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости представитель минздрава Татарстана.Всего в больницах Казани были госпитализированы 24 пострадавших: 21 ребёнок и трое взрослых. По данным минздрава Татарстана, в среду пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Один пострадавший мальчик, получивший легкие травмы, был выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия