https://ria.ru/20210517/strategiya-1732714658.html

Банки развития ШОС разрабатывают новую стратегию организации

Банки развития ШОС разрабатывают новую стратегию организации

Межбанковское объединение (МБО) ШОС в этом году приступит к развитию ответственного финансирования и внедрению "зеленых" технологий в экономики стран... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T20:43

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Межбанковское объединение (МБО) ШОС в этом году приступит к развитию ответственного финансирования и внедрению "зеленых" технологий в экономики стран организации, а также сформирует общие подходы к оценке рисков, возникших в связи с пандемией, говорится в проекте Стратегии дальнейшего развития объединения.Проект разработан в ходе совещания экспертов и координаторов МБО, состоявшегося в понедельник в Душанбе, сообщает ВЭБ.РФ, делегация которого представляла на встрече Россию.Совещание проводится регулярно с целью актуализации повестки МБО, а также подготовки заседания Совета глав объединения. В этом году оно проходит в Таджикистане - стране-председателе ШОС. Кроме того, будет продолжена работа над расширением использования национальных валют во взаиморасчетах.Планируется, что Стратегия будет подписана осенью этого года в рамках заседания Совета МБО ШОС, в котором традиционно примут участие главы банков-членов объединения. МБО ШОС было создано в 2005 году в целях организации механизма финансирования и банковского обслуживания инвестпроектов, поддержанных правительствами государств-членов ШОС. В состав МБО входят Банк развития Казахстана, Государственный банк развития Китая, Внешэкономбанк, Национальный банк Таджикистана, Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана.

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