Банки развития ШОС разрабатывают новую стратегию организации
20:43 17.05.2021 (обновлено: 20:44 17.05.2021)
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Межбанковское объединение (МБО) ШОС в этом году приступит к развитию ответственного финансирования и внедрению "зеленых" технологий в экономики стран организации, а также сформирует общие подходы к оценке рисков, возникших в связи с пандемией, говорится в проекте Стратегии дальнейшего развития объединения.
Совещание проводится регулярно с целью актуализации повестки МБО, а также подготовки заседания Совета глав объединения. В этом году оно проходит в Таджикистане - стране-председателе ШОС.
"Проект Стратегии включает в себя широкий спектр вопросов, имеющих ключевое значение для развития экономик государств-членов ШОС. В частности, ВЭБ.РФ вместе с партнерами по объединению, намерен наращивать инвестиционную деятельность. Речь идёт о совместном финансировании приоритетных проектов и дальнейшей реализации принятой в прошлом году "дорожной карты" по преодолению последствий пандемии для экономик организации", - говорится в сообщении банка.
Кроме того, будет продолжена работа над расширением использования национальных валют во взаиморасчетах.
Планируется, что Стратегия будет подписана осенью этого года в рамках заседания Совета МБО ШОС, в котором традиционно примут участие главы банков-членов объединения.
МБО ШОС было создано в 2005 году в целях организации механизма финансирования и банковского обслуживания инвестпроектов, поддержанных правительствами государств-членов ШОС. В состав МБО входят Банк развития Казахстана, Государственный банк развития Китая, Внешэкономбанк, Национальный банк Таджикистана, Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана.