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Банки развития ШОС разрабатывают новую стратегию организации
Банки развития ШОС разрабатывают новую стратегию организации
Межбанковское объединение (МБО) ШОС в этом году приступит к развитию ответственного финансирования и внедрению "зеленых" технологий в экономики стран... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T20:43
2021-05-17T20:44
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Межбанковское объединение (МБО) ШОС в этом году приступит к развитию ответственного финансирования и внедрению "зеленых" технологий в экономики стран организации, а также сформирует общие подходы к оценке рисков, возникших в связи с пандемией, говорится в проекте Стратегии дальнейшего развития объединения.Проект разработан в ходе совещания экспертов и координаторов МБО, состоявшегося в понедельник в Душанбе, сообщает ВЭБ.РФ, делегация которого представляла на встрече Россию.Совещание проводится регулярно с целью актуализации повестки МБО, а также подготовки заседания Совета глав объединения. В этом году оно проходит в Таджикистане - стране-председателе ШОС. Кроме того, будет продолжена работа над расширением использования национальных валют во взаиморасчетах.Планируется, что Стратегия будет подписана осенью этого года в рамках заседания Совета МБО ШОС, в котором традиционно примут участие главы банков-членов объединения. МБО ШОС было создано в 2005 году в целях организации механизма финансирования и банковского обслуживания инвестпроектов, поддержанных правительствами государств-членов ШОС. В состав МБО входят Банк развития Казахстана, Государственный банк развития Китая, Внешэкономбанк, Национальный банк Таджикистана, Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана.
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россия, вэб, шос, новости компаний - экономика, экономика

Банки развития ШОС разрабатывают новую стратегию организации

20:43 17.05.2021 (обновлено: 20:44 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд национального института развития "ВЭБ.РФ"
Стенд национального института развития ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Межбанковское объединение (МБО) ШОС в этом году приступит к развитию ответственного финансирования и внедрению "зеленых" технологий в экономики стран организации, а также сформирует общие подходы к оценке рисков, возникших в связи с пандемией, говорится в проекте Стратегии дальнейшего развития объединения.
Проект разработан в ходе совещания экспертов и координаторов МБО, состоявшегося в понедельник в Душанбе, сообщает ВЭБ.РФ, делегация которого представляла на встрече Россию.
Совещание проводится регулярно с целью актуализации повестки МБО, а также подготовки заседания Совета глав объединения. В этом году оно проходит в Таджикистане - стране-председателе ШОС.
"Проект Стратегии включает в себя широкий спектр вопросов, имеющих ключевое значение для развития экономик государств-членов ШОС. В частности, ВЭБ.РФ вместе с партнерами по объединению, намерен наращивать инвестиционную деятельность. Речь идёт о совместном финансировании приоритетных проектов и дальнейшей реализации принятой в прошлом году "дорожной карты" по преодолению последствий пандемии для экономик организации", - говорится в сообщении банка.
Кроме того, будет продолжена работа над расширением использования национальных валют во взаиморасчетах.
Планируется, что Стратегия будет подписана осенью этого года в рамках заседания Совета МБО ШОС, в котором традиционно примут участие главы банков-членов объединения.
МБО ШОС было создано в 2005 году в целях организации механизма финансирования и банковского обслуживания инвестпроектов, поддержанных правительствами государств-членов ШОС. В состав МБО входят Банк развития Казахстана, Государственный банк развития Китая, Внешэкономбанк, Национальный банк Таджикистана, Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана.
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