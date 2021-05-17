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За ночь по Израилю из сектора Газа выпустили 60 ракет, заявили военные

За ночь по Израилю из сектора Газа выпустили 60 ракет, заявили военные

За ночь из Газы по Израилю выпустили 60 ракет, сообщили в Тель-Авиве. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T09:38

2021-05-17T09:38

2021-05-17T10:51

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая — РИА Новости. За ночь из Газы по Израилю выпустили 60 ракет, сообщили в Тель-Авиве.Отмечается, что десятки ракет перехватила система ПРО "Железный купол".Накануне вечером было известно о 3,1 тысячи выпущенных по израильтянам ракет. Сегодня утром ответным огнем были уничтожены несколько домов высокопоставленных командиров ХАМАС.Ситуация на границах Израиля и палестинских территорий обострилась вечером 10 мая после столкновений в Иерусалиме. Стороны начали обмениваться ударами с воздуха. На прошлой неделе в Тель-Авиве заявляли о готовности к наземной операции.По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число жертв с палестинской стороны достигло 192, среди них 58 детей.Палестино-израильский конфликт насчитывает несколько десятилетий: стороны не могут поделить территории в районе Газы и в Иерусалиме. Также Палестина добивается признания своей государственности в рамках устраивающих ее границ. С 2007 года подконтрольными ей землями управляет исламистская организация ХАМАС.

сектор газа

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире