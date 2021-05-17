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Израиль сообщил об авиаударах по домам командиров ХАМАС в секторе Газа
Израиль сообщил об авиаударах по домам командиров ХАМАС в секторе Газа
Израиль нанес удары по девяти домам в секторе Газа, принадлежащим высокопоставленным военным ХАМАС, сообщается в заявлении ВВС в Twitter. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T08:16
2021-05-17T09:03
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
хамас
израиль
в мире
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Израиль нанес удары по девяти домам в секторе Газа, принадлежащим высокопоставленным военным ХАМАС, сообщается в заявлении ВВС в Twitter.Уточняется, что атакованы места, где проживали командиры батальона и роты Бейт-Ханун, одной из рот в Газе и роты Аш-Шати. В публикации также указано, что некоторые здания использовали для хранения оружия.Ситуация на границах Израиля и палестинских территорий обострилась вечером 10 мая после столкновений в Иерусалиме. По сведениям на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильтянам выпустили 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв с палестинской стороны достигло 192, среди них 58 детей.Палестино-израильский конфликт насчитывает несколько десятилетий: стороны не могут поделить территории в районе Газы и в Иерусалиме. Также Палестина добивается признания своей государственности в рамках устраивающих ее границ. С 2007 года подконтрольными ей землями управляет исламистская организация ХАМАС.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хамас, израиль, в мире

Израиль сообщил об авиаударах по домам командиров ХАМАС в секторе Газа

08:16 17.05.2021 (обновлено: 09:03 17.05.2021)
 
© REUTERS / Mohammed SalemПоследствия удара израильских сил по сектору Газа
Последствия удара израильских сил по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Израиль нанес удары по девяти домам в секторе Газа, принадлежащим высокопоставленным военным ХАМАС, сообщается в заявлении ВВС в Twitter.
Уточняется, что атакованы места, где проживали командиры батальона и роты Бейт-Ханун, одной из рот в Газе и роты Аш-Шати. В публикации также указано, что некоторые здания использовали для хранения оружия.
Ситуация на границах Израиля и палестинских территорий обострилась вечером 10 мая после столкновений в Иерусалиме. По сведениям на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильтянам выпустили 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв с палестинской стороны достигло 192, среди них 58 детей.
Палестино-израильский конфликт насчитывает несколько десятилетий: стороны не могут поделить территории в районе Газы и в Иерусалиме. Также Палестина добивается признания своей государственности в рамках устраивающих ее границ. С 2007 года подконтрольными ей землями управляет исламистская организация ХАМАС.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуХамасИзраильВ мире
 
 
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