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В России утвердили проект об антитеррористической защите детских лагерей
В России утвердили проект об антитеррористической защите детских лагерей
Правительство утвердило новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:08
2021-05-17T13:46
стрельба в школе в казани
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
россия
михаил мишустин
безопасность
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правительство утвердило новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Также по поручению президента Владимира Путина разработают единый стандарт по обеспечению безопасности во всех российских школах."Вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация, они должны будут соблюдаться в полном объеме",— сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Минпросвещения в официальном Telegram-канале "Большая перемена" привело детали новых антитеррористических требований для лагерей:Новые правила не распространяются на находящиеся под защитой росгвардейцев детские учреждения (например, "Артек"), а также на лагеря, организованные школами во время каникул. Меры также не затронут и турслеты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до семи дней.Одиннадцатого мая 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семеро детей и двое взрослых, еще 24 человека получили ранения. Атаковавшего задержали, позднее выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Стрелявший признал вину, в ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.После ЧП Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову подготовить предложения по совершенствованию правил гражданского оборота оружия.
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Мишустин: необходимы меры, чтобы ситуация, как в Казани, не повторилась
Необходимо принимать меры, чтобы не допустить повторения трагедии в Казани, где в результате стрельбы в школе погибли и пострадали дети, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Погибли дети, и взрослые многие пострадали. Сейчас важно обеспечить их необходимым лечением, и нужно принимать меры, чтобы не допустить таких случаев в дальнейшем", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в формате видеоконференции.
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стрельба в школе в казани, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, россия, михаил мишустин, безопасность

В России утвердили проект об антитеррористической защите детских лагерей

12:08 17.05.2021 (обновлено: 13:46 17.05.2021)
 
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правительство утвердило новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Также по поручению президента Владимира Путина разработают единый стандарт по обеспечению безопасности во всех российских школах.
"Вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация, они должны будут соблюдаться в полном объеме",— сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Минпросвещения в официальном Telegram-канале "Большая перемена" привело детали новых антитеррористических требований для лагерей:
  • там должен действовать пропускной режим;
  • должны быть тревожная кнопка, схема эвакуации и план действий при возникновении ЧС;
  • осмотр территории и всех зданий будет проходить четыре раза в день;
  • в учреждениях должны проводить антитеррористические учения;
  • лагеря разделят на четыре категории в зависимости от числа отдыхающих и уровня безопасности в регионе (базовая — четвертая);
  • в детских лагерях третьей категории также будут видеонаблюдение, охранные сигнализации и металлоискатели;
  • в учреждениях второй категории, кроме мер из предыдущих, добавляются контрольно-пропускные пункты;
  • в лагерях первой категории, помимо всего вышеперечисленного, будет особая система охраны (сотрудники ЧОП, Росгвардии или ведомственной охраны).
Новые правила не распространяются на находящиеся под защитой росгвардейцев детские учреждения (например, "Артек"), а также на лагеря, организованные школами во время каникул. Меры также не затронут и турслеты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до семи дней.
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
10:43
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Казани детей
Одиннадцатого мая 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семеро детей и двое взрослых, еще 24 человека получили ранения. Атаковавшего задержали, позднее выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.
СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Стрелявший признал вину, в ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
После ЧП Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову подготовить предложения по совершенствованию правил гражданского оборота оружия.
Большая беда. Стрельба в школе в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

Стрельба у школы в Казани
1 из 12

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

Стрельба у школы в Казани
2 из 12

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

Стрельба у школы в Казани
3 из 12

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

Люди у школы в Казани, где произошла стрельба
4 из 12

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

Стрельба у школы в Казани
5 из 12

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

С эвакуированными работают психологи.

Сотрудники медико-психологической службы у школы в Казани, где произошла стрельба
6 из 12

С эвакуированными работают психологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

Стрельба у школы в Казани
7 из 12

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

Стрельба у школы в Казани
8 из 12

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов у школы в Казани, где произошла стрельба
9 из 12

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

Стрельба в школе в Казани
10 из 12

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

Стрельба у школы в Казани
11 из 12

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

Стрельба у школы в Казани
12 из 12

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 12

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 12

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 12

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 12

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 12

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 12

С эвакуированными работают психологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 12

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 12

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 12

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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Стрельба в школе в КазаниСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановКазаньРоссияМихаил МишустинБезопасность
 
 
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