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В России утвердили проект об антитеррористической защите детских лагерей

В России утвердили проект об антитеррористической защите детских лагерей

Правительство утвердило новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:08

2021-05-17T12:08

2021-05-17T13:46

стрельба в школе в казани

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

россия

михаил мишустин

безопасность

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правительство утвердило новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Также по поручению президента Владимира Путина разработают единый стандарт по обеспечению безопасности во всех российских школах."Вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация, они должны будут соблюдаться в полном объеме",— сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Минпросвещения в официальном Telegram-канале "Большая перемена" привело детали новых антитеррористических требований для лагерей:Новые правила не распространяются на находящиеся под защитой росгвардейцев детские учреждения (например, "Артек"), а также на лагеря, организованные школами во время каникул. Меры также не затронут и турслеты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до семи дней.Одиннадцатого мая 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семеро детей и двое взрослых, еще 24 человека получили ранения. Атаковавшего задержали, позднее выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Стрелявший признал вину, в ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.После ЧП Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову подготовить предложения по совершенствованию правил гражданского оборота оружия.

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Мишустин: необходимы меры, чтобы ситуация, как в Казани, не повторилась Необходимо принимать меры, чтобы не допустить повторения трагедии в Казани, где в результате стрельбы в школе погибли и пострадали дети, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Погибли дети, и взрослые многие пострадали. Сейчас важно обеспечить их необходимым лечением, и нужно принимать меры, чтобы не допустить таких случаев в дальнейшем", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в формате видеоконференции. 2021-05-17T12:08 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, россия, михаил мишустин, безопасность