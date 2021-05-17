Корюшка поможет Новой Ладоге преобразиться
© Фото : Администрация Ленинградской областиЕжегодный гастрономический фестиваль "Корюшка идет!" в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Благодаря проведению в Новой Ладоге ежегодного гастрономического фестиваля "Корюшка идет!" власти Ленинградской области намерены в ближайшие несколько лет привлечь более полумиллиарда рублей в реставрацию города, сообщил РИА Новости глава региона Александр Дрозденко.
Третий фестиваль прошел в городе в минувшие выходные. Вместе с тысячами зрителей его посетил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В ходе фестиваля, он выпустил молодь сига в Волхов, снял пробу жареной корюшки, а также оценил работу нового информационно-туристского центра, созданного совместно с Санкт-Петербургом.
"Фестиваль “Корюшка идёт!” становится очень популярен не только в Ленинградской области, но и на всем северо-западе. Становится точкой притяжения для туристов. Благодаря ему в скором времени мы сможем начать в Новой Ладоге восстанавливать памятники архитектуры. На сегодняшний день уже реставрируются церкви, проводится благоустройство города, а также ремонтируется набережная. Но это только начало. В ближайшие три - четыре года правительство Ленинградской области вложит более полумиллиарда рублей в реставрацию Новой Ладоги. Я хочу, чтобы вместе со Старой Ладогой и Волховом, Новая Ладога стала единым туристическим маршрутом", - сказал Дрозденко.
Кроме того, в ходе фестиваля, глава регионе наградил руководство двух рыбопромышленных предприятий за многолетний добросовестный труд, а также вручил награды победителям и призёрам соревнований по рыбной ловле. Трём лучшим рыбакам достались кубки, сладкие подарки и "счастливые" удочки. Юные любители рыбалки, самому младшему из которых едва исполнилось 6 лет, получили вкусные призы.