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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
https://ria.ru/20210517/koryushka-1732612253.html
Корюшка поможет Новой Ладоге преобразиться
Корюшка поможет Новой Ладоге преобразиться
Благодаря проведению в Новой Ладоге ежегодного гастрономического фестиваля "Корюшка идет!" власти Ленинградской области намерены в ближайшие несколько лет... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:43
2021-05-17T12:43
ленинградская область
старая ладога
александр дрозденко
ленинградская область
новая ладога
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Благодаря проведению в Новой Ладоге ежегодного гастрономического фестиваля "Корюшка идет!" власти Ленинградской области намерены в ближайшие несколько лет привлечь более полумиллиарда рублей в реставрацию города, сообщил РИА Новости глава региона Александр Дрозденко. Третий фестиваль прошел в городе в минувшие выходные. Вместе с тысячами зрителей его посетил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В ходе фестиваля, он выпустил молодь сига в Волхов, снял пробу жареной корюшки, а также оценил работу нового информационно-туристского центра, созданного совместно с Санкт-Петербургом. "Фестиваль “Корюшка идёт!” становится очень популярен не только в Ленинградской области, но и на всем северо-западе. Становится точкой притяжения для туристов. Благодаря ему в скором времени мы сможем начать в Новой Ладоге восстанавливать памятники архитектуры. На сегодняшний день уже реставрируются церкви, проводится благоустройство города, а также ремонтируется набережная. Но это только начало. В ближайшие три - четыре года правительство Ленинградской области вложит более полумиллиарда рублей в реставрацию Новой Ладоги. Я хочу, чтобы вместе со Старой Ладогой и Волховом, Новая Ладога стала единым туристическим маршрутом", - сказал Дрозденко. Кроме того, в ходе фестиваля, глава регионе наградил руководство двух рыбопромышленных предприятий за многолетний добросовестный труд, а также вручил награды победителям и призёрам соревнований по рыбной ловле. Трём лучшим рыбакам достались кубки, сладкие подарки и "счастливые" удочки. Юные любители рыбалки, самому младшему из которых едва исполнилось 6 лет, получили вкусные призы.
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старая ладога, александр дрозденко, ленинградская область, новая ладога

Корюшка поможет Новой Ладоге преобразиться

12:43 17.05.2021
 
© Фото : Администрация Ленинградской областиЕжегодный гастрономический фестиваль "Корюшка идет!" в Ленинградской области
Ежегодный гастрономический фестиваль Корюшка идет! в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : Администрация Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Благодаря проведению в Новой Ладоге ежегодного гастрономического фестиваля "Корюшка идет!" власти Ленинградской области намерены в ближайшие несколько лет привлечь более полумиллиарда рублей в реставрацию города, сообщил РИА Новости глава региона Александр Дрозденко.
Третий фестиваль прошел в городе в минувшие выходные. Вместе с тысячами зрителей его посетил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В ходе фестиваля, он выпустил молодь сига в Волхов, снял пробу жареной корюшки, а также оценил работу нового информационно-туристского центра, созданного совместно с Санкт-Петербургом.
"Фестиваль “Корюшка идёт!” становится очень популярен не только в Ленинградской области, но и на всем северо-западе. Становится точкой притяжения для туристов. Благодаря ему в скором времени мы сможем начать в Новой Ладоге восстанавливать памятники архитектуры. На сегодняшний день уже реставрируются церкви, проводится благоустройство города, а также ремонтируется набережная. Но это только начало. В ближайшие три - четыре года правительство Ленинградской области вложит более полумиллиарда рублей в реставрацию Новой Ладоги. Я хочу, чтобы вместе со Старой Ладогой и Волховом, Новая Ладога стала единым туристическим маршрутом", - сказал Дрозденко.
Кроме того, в ходе фестиваля, глава регионе наградил руководство двух рыбопромышленных предприятий за многолетний добросовестный труд, а также вручил награды победителям и призёрам соревнований по рыбной ловле. Трём лучшим рыбакам достались кубки, сладкие подарки и "счастливые" удочки. Юные любители рыбалки, самому младшему из которых едва исполнилось 6 лет, получили вкусные призы.
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Ленинградская областьСтарая ЛадогаАлександр ДрозденкоЛенинградская областьНовая Ладога
 
 
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