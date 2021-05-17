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В США назвали лучший способ разрешить палестино-израильский конфликт

В США назвали лучший способ разрешить палестино-израильский конфликт

США считают "тихую дипломатию" и закулисные переговоры с партнерами на Ближнем Востоке наиболее эффективным способом урегулирования конфликта между Израилем и... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T20:05

2021-05-17T20:05

2021-05-17T20:05

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

ближний восток

совет безопасности оон

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. США считают "тихую дипломатию" и закулисные переговоры с партнерами на Ближнем Востоке наиболее эффективным способом урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы смотрим на это через призму того, как мы можем помочь прекращению насилия и снизить напряженность ситуации. В данный момент мы считаем, что переговоры за закрытыми дверями, использование важных стратегических партнерских отношений с Израилем и другими странами в регионе – самый конструктивный способ. Мы считаем, что мы можем быть наиболее эффективны посредством тихой и интенсивной дипломатии", - сказала Псаки, отвечая на вопросы о том, почему Вашингтон отказывается выступить с призывом к прекращению огня, как это делают его партнеры.Позиция США, по данным источников, не дает Совбезу ООН договориться о каком-либо заявлении по ситуации между Израилем и Палестиной. Несколько видных однопартийцев Байдена в конгрессе также призывают администрацию перейти к более категоричной риторике и осуждению действий Израиля в текущей ситуации. Ранее администрация, в том числе президент Байден заявлял, что Израиль имеет право на самооборону.Псаки подчеркнула, что целью Вашингтона является "скорейшая деэскалация" напряженности в регионе, а в конечном итоге - разрешение конфликта посредством принципа сосуществования двух государств. "Мы разделяем цель <…> о необходимости урегулирования ситуации, но мы подходим к этому через призму того, какие шаги можем предпринять мы для достижения результата, который хотим достичь", - сказала представитель администрации США.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории выпущено более 3 тысяч ракет, около 1 210 из них было перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.

ближний восток

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ближний восток, совет безопасности оон, вашингтон (город), сша, в мире