В США назвали лучший способ разрешить палестино-израильский конфликт
Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар по лагерю беженцев в Газе.
Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар по лагерю беженцев в Газе.
Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило не только стекла, но и рамы в соседних домах.
Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило не только стекла, но и рамы в соседних домах.
Три человека ранены осколками стекла, еще пять находятся в состоянии шока.
Три человека ранены осколками стекла, еще пять находятся в состоянии шока.
Людям оказали помощь на месте происшествия, сообщил представитель израильской полиции.
Людям оказали помощь на месте происшествия, сообщил представитель израильской полиции.
Наученные горьким опытом люди при первых звуках тревоги спускаются в укрепленные помещения.
Наученные горьким опытом люди при первых звуках тревоги спускаются в укрепленные помещения.
Жителей дома спасло то, что еще с начала обстрелов они переместились в бомбоубежище.
Жителей дома спасло то, что еще с начала обстрелов они переместились в бомбоубежище.
Вскоре после попадания ракеты всех людей эвакуировали из пострадавшего дома.
Вскоре после попадания ракеты всех людей эвакуировали из пострадавшего дома.
Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар по лагерю беженцев в Газе.
Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило не только стекла, но и рамы в соседних домах.
Три человека ранены осколками стекла, еще пять находятся в состоянии шока.
Людям оказали помощь на месте происшествия, сообщил представитель израильской полиции.
Наученные горьким опытом люди при первых звуках тревоги спускаются в укрепленные помещения.
Жителей дома спасло то, что еще с начала обстрелов они переместились в бомбоубежище.
Вскоре после попадания ракеты всех людей эвакуировали из пострадавшего дома.
Жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают свои дома.
Жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают свои дома.
Люди уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля.
Люди уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля.
Сотни семей из квартала Амаль в городе Бейт-Ханун направились в более безопасные места.
Сотни семей из квартала Амаль в городе Бейт-Ханун направились в более безопасные места.
Агентство по оказанию помощи палестинским беженцам для приема семей открыло школы.
Агентство по оказанию помощи палестинским беженцам для приема семей открыло школы.
Ранее сотни семей ушли из деревни Бадавия района Бейт-Лахай на севере анклава.
Ранее сотни семей ушли из деревни Бадавия района Бейт-Лахай на севере анклава.
Из-за израильских бомбардировок приграничные районы стали небезопасными.
"Мы живем в восточном районе Шаджания города Газа, большинство семей покинули свои дома", — рассказала палестинская журналистка Фида абу Ата.
"Мы живем в восточном районе Шаджания города Газа, большинство семей покинули свои дома", — рассказала палестинская журналистка Фида абу Ата.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером.
Примерно 300 из 1750 ракет, выпущенных из сектора Газа по Израильской территории, разорвались в палестинском анклаве.
Примерно 300 из 1750 ракет, выпущенных из сектора Газа по Израильской территории, разорвались в палестинском анклаве.
Число жертв авианалетов на сектор Газа превысило сто человек, еще более 800 ранены.
Число жертв авианалетов на сектор Газа превысило сто человек, еще более 800 ранены.
Жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают свои дома.
Люди уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля.
Сотни семей из квартала Амаль в городе Бейт-Ханун направились в более безопасные места.
Агентство по оказанию помощи палестинским беженцам для приема семей открыло школы.
Ранее сотни семей ушли из деревни Бадавия района Бейт-Лахай на севере анклава.
Из-за израильских бомбардировок приграничные районы стали небезопасными.
"Мы живем в восточном районе Шаджания города Газа, большинство семей покинули свои дома", — рассказала палестинская журналистка Фида абу Ата.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером.
Примерно 300 из 1750 ракет, выпущенных из сектора Газа по Израильской территории, разорвались в палестинском анклаве.
Число жертв авианалетов на сектор Газа превысило сто человек, еще более 800 ранены.