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В США назвали лучший способ разрешить палестино-израильский конфликт
В США назвали лучший способ разрешить палестино-израильский конфликт
США считают "тихую дипломатию" и закулисные переговоры с партнерами на Ближнем Востоке наиболее эффективным способом урегулирования конфликта между Израилем и... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T20:05
2021-05-17T20:05
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
ближний восток
совет безопасности оон
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. США считают "тихую дипломатию" и закулисные переговоры с партнерами на Ближнем Востоке наиболее эффективным способом урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы смотрим на это через призму того, как мы можем помочь прекращению насилия и снизить напряженность ситуации. В данный момент мы считаем, что переговоры за закрытыми дверями, использование важных стратегических партнерских отношений с Израилем и другими странами в регионе – самый конструктивный способ. Мы считаем, что мы можем быть наиболее эффективны посредством тихой и интенсивной дипломатии", - сказала Псаки, отвечая на вопросы о том, почему Вашингтон отказывается выступить с призывом к прекращению огня, как это делают его партнеры.Позиция США, по данным источников, не дает Совбезу ООН договориться о каком-либо заявлении по ситуации между Израилем и Палестиной. Несколько видных однопартийцев Байдена в конгрессе также призывают администрацию перейти к более категоричной риторике и осуждению действий Израиля в текущей ситуации. Ранее администрация, в том числе президент Байден заявлял, что Израиль имеет право на самооборону.Псаки подчеркнула, что целью Вашингтона является "скорейшая деэскалация" напряженности в регионе, а в конечном итоге - разрешение конфликта посредством принципа сосуществования двух государств. "Мы разделяем цель &lt;…&gt; о необходимости урегулирования ситуации, но мы подходим к этому через призму того, какие шаги можем предпринять мы для достижения результата, который хотим достичь", - сказала представитель администрации США.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории выпущено более 3 тысяч ракет, около 1 210 из них было перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ближний восток, совет безопасности оон, вашингтон (город), сша, в мире

В США назвали лучший способ разрешить палестино-израильский конфликт

20:05 17.05.2021
 
© REUTERS / Ronen ZvulunПоследствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. США считают "тихую дипломатию" и закулисные переговоры с партнерами на Ближнем Востоке наиболее эффективным способом урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы смотрим на это через призму того, как мы можем помочь прекращению насилия и снизить напряженность ситуации. В данный момент мы считаем, что переговоры за закрытыми дверями, использование важных стратегических партнерских отношений с Израилем и другими странами в регионе – самый конструктивный способ. Мы считаем, что мы можем быть наиболее эффективны посредством тихой и интенсивной дипломатии", - сказала Псаки, отвечая на вопросы о том, почему Вашингтон отказывается выступить с призывом к прекращению огня, как это делают его партнеры.
Ударная волна: ракета из сектора Газа попала в дом в Израиле
© REUTERS / Ronen Zvulun

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар по лагерю беженцев в Газе.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
1 из 10

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар по лагерю беженцев в Газе.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

В Ашдоде ракета попала в жилой дом.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
2 из 10

В Ашдоде ракета попала в жилой дом.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило не только стекла, но и рамы в соседних домах.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
3 из 10

Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило не только стекла, но и рамы в соседних домах.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

Три человека ранены осколками стекла, еще пять находятся в состоянии шока.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
4 из 10

Три человека ранены осколками стекла, еще пять находятся в состоянии шока.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

Людям оказали помощь на месте происшествия, сообщил представитель израильской полиции.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
5 из 10

Людям оказали помощь на месте происшествия, сообщил представитель израильской полиции.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

В районе, где произошло ЧП, живет много выходцев из бывшего СССР.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
6 из 10

В районе, где произошло ЧП, живет много выходцев из бывшего СССР.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© REUTERS / Ronen Zvulun

Наученные горьким опытом люди при первых звуках тревоги спускаются в укрепленные помещения.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
7 из 10

Наученные горьким опытом люди при первых звуках тревоги спускаются в укрепленные помещения.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun

Жителей дома спасло то, что еще с начала обстрелов они переместились в бомбоубежище.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
8 из 10

Жителей дома спасло то, что еще с начала обстрелов они переместились в бомбоубежище.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun

Вскоре после попадания ракеты всех людей эвакуировали из пострадавшего дома.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
9 из 10

Вскоре после попадания ракеты всех людей эвакуировали из пострадавшего дома.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

В здании повреждены коммуникации, есть угроза утечки газа.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
10 из 10

В здании повреждены коммуникации, есть угроза утечки газа.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
1 из 10

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар по лагерю беженцев в Газе.

© REUTERS / Ronen Zvulun
2 из 10

В Ашдоде ракета попала в жилой дом.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
3 из 10

Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило не только стекла, но и рамы в соседних домах.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
4 из 10

Три человека ранены осколками стекла, еще пять находятся в состоянии шока.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
5 из 10

Людям оказали помощь на месте происшествия, сообщил представитель израильской полиции.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
6 из 10

В районе, где произошло ЧП, живет много выходцев из бывшего СССР.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
7 из 10

Наученные горьким опытом люди при первых звуках тревоги спускаются в укрепленные помещения.

© REUTERS / Ronen Zvulun
8 из 10

Жителей дома спасло то, что еще с начала обстрелов они переместились в бомбоубежище.

© REUTERS / Ronen Zvulun
9 из 10

Вскоре после попадания ракеты всех людей эвакуировали из пострадавшего дома.

© REUTERS / Ronen Zvulun
10 из 10

В здании повреждены коммуникации, есть угроза утечки газа.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
Позиция США, по данным источников, не дает Совбезу ООН договориться о каком-либо заявлении по ситуации между Израилем и Палестиной. Несколько видных однопартийцев Байдена в конгрессе также призывают администрацию перейти к более категоричной риторике и осуждению действий Израиля в текущей ситуации. Ранее администрация, в том числе президент Байден заявлял, что Израиль имеет право на самооборону.
Псаки подчеркнула, что целью Вашингтона является "скорейшая деэскалация" напряженности в регионе, а в конечном итоге - разрешение конфликта посредством принципа сосуществования двух государств. "Мы разделяем цель <…> о необходимости урегулирования ситуации, но мы подходим к этому через призму того, какие шаги можем предпринять мы для достижения результата, который хотим достичь", - сказала представитель администрации США.
Здесь теперь опасно: палестинцы покидают свои дома из-за обстрелов
© REUTERS / Mohammed Salem

Жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают свои дома.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
1 из 14

Жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают свои дома.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Mohammed Salem

Люди уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
2 из 14

Люди уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля.

© REUTERS / Mohammed Salem
© AFP 2021 / QUSAY DAWUD

Сотни семей из квартала Амаль в городе Бейт-Ханун направились в более безопасные места.

Палестинские медики на месте разрушенного дома в Газе
3 из 14

Сотни семей из квартала Амаль в городе Бейт-Ханун направились в более безопасные места.

© AFP 2021 / QUSAY DAWUD
© REUTERS / Mohammed Salem

Агентство по оказанию помощи палестинским беженцам для приема семей открыло школы.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
4 из 14

Агентство по оказанию помощи палестинским беженцам для приема семей открыло школы.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Израильский авиаудар по Газе.

Израильский авиаудар по Газе
5 из 14

Израильский авиаудар по Газе.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
© REUTERS / Mohammed Salem

Ранее сотни семей ушли из деревни Бадавия района Бейт-Лахай на севере анклава.

Палестинский юноша, бежавший из своего дома из-за израильских воздушных и артиллерийских ударов, несет вещи в убежище
6 из 14

Ранее сотни семей ушли из деревни Бадавия района Бейт-Лахай на севере анклава.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Mohammed Salem

Из-за израильских бомбардировок приграничные районы стали небезопасными.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
7 из 14

Из-за израильских бомбардировок приграничные районы стали небезопасными.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Mohammed Salem

"Мы живем в восточном районе Шаджания города Газа, большинство семей покинули свои дома", — рассказала палестинская журналистка Фида абу Ата.

Последствия израильских воздушных ударов в Газе
8 из 14

"Мы живем в восточном районе Шаджания города Газа, большинство семей покинули свои дома", — рассказала палестинская журналистка Фида абу Ата.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Mohammed Salem

Палестинцы уезжают, спасаясь от израильских воздушных ударов.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
9 из 14

Палестинцы уезжают, спасаясь от израильских воздушных ударов.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Suhaib Salem

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
10 из 14

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Mohammed Salem

Ракетные обстрелы и авиаудары происходят почти непрерывно.

Женщина с ребенком бежит из своего дома во время израильских воздушных ударов по Газе
11 из 14

Ракетные обстрелы и авиаудары происходят почти непрерывно.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Suhaib Salem

Примерно 300 из 1750 ракет, выпущенных из сектора Газа по Израильской территории, разорвались в палестинском анклаве.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
12 из 14

Примерно 300 из 1750 ракет, выпущенных из сектора Газа по Израильской территории, разорвались в палестинском анклаве.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Mohammed Salem

Число жертв авианалетов на сектор Газа превысило сто человек, еще более 800 ранены.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
13 из 14

Число жертв авианалетов на сектор Газа превысило сто человек, еще более 800 ранены.

© REUTERS / Mohammed Salem
© AFP 2021 / MOHAMMED ABED

Люди стремятся уехать, пока есть такая возможность.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
14 из 14

Люди стремятся уехать, пока есть такая возможность.

© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
1 из 14

Жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают свои дома.

© REUTERS / Mohammed Salem
2 из 14

Люди уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля.

© REUTERS / Mohammed Salem
3 из 14

Сотни семей из квартала Амаль в городе Бейт-Ханун направились в более безопасные места.

© AFP 2021 / QUSAY DAWUD
4 из 14

Агентство по оказанию помощи палестинским беженцам для приема семей открыло школы.

© REUTERS / Mohammed Salem
5 из 14

Израильский авиаудар по Газе.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
6 из 14

Ранее сотни семей ушли из деревни Бадавия района Бейт-Лахай на севере анклава.

© REUTERS / Mohammed Salem
7 из 14

Из-за израильских бомбардировок приграничные районы стали небезопасными.

© REUTERS / Mohammed Salem
8 из 14

"Мы живем в восточном районе Шаджания города Газа, большинство семей покинули свои дома", — рассказала палестинская журналистка Фида абу Ата.

© REUTERS / Mohammed Salem
9 из 14

Палестинцы уезжают, спасаясь от израильских воздушных ударов.

© REUTERS / Mohammed Salem
10 из 14

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером.

© REUTERS / Suhaib Salem
11 из 14

Ракетные обстрелы и авиаудары происходят почти непрерывно.

© REUTERS / Mohammed Salem
12 из 14

Примерно 300 из 1750 ракет, выпущенных из сектора Газа по Израильской территории, разорвались в палестинском анклаве.

© REUTERS / Suhaib Salem
13 из 14

Число жертв авианалетов на сектор Газа превысило сто человек, еще более 800 ранены.

© REUTERS / Mohammed Salem
14 из 14

Люди стремятся уехать, пока есть такая возможность.

© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории выпущено более 3 тысяч ракет, около 1 210 из них было перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуБлижний ВостокСовет Безопасности ООНВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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