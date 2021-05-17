https://ria.ru/20210517/izrail-1732665814.html

Ударная волна: ракета из сектора Газа попала в дом в Израиле

Ударная волна: ракета из сектора Газа попала в дом в Израиле

Ракета, выпущенная из сектора Газа по израильскому городу Ашдод, попала в дом, есть пострадавшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T17:07

2021-05-17T17:07

2021-05-17T18:21

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

израиль

ракета

фото

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Ракета, выпущенная из сектора Газа по израильскому городу Ашдод, попала в дом, есть пострадавшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, ракета, фото, фото