Ударная волна: ракета из сектора Газа попала в дом в Израиле
Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар по лагерю беженцев в Газе.
Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар по лагерю беженцев в Газе.
В Ашдоде ракета попала в жилой дом.
Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило не только стекла, но и рамы в соседних домах.
Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило не только стекла, но и рамы в соседних домах.
Три человека ранены осколками стекла, еще пять находятся в состоянии шока.
Три человека ранены осколками стекла, еще пять находятся в состоянии шока.
Людям оказали помощь на месте происшествия, сообщил представитель израильской полиции.
Людям оказали помощь на месте происшествия, сообщил представитель израильской полиции.
В районе, где произошло ЧП, живет много выходцев из бывшего СССР.
Наученные горьким опытом люди при первых звуках тревоги спускаются в укрепленные помещения.
Наученные горьким опытом люди при первых звуках тревоги спускаются в укрепленные помещения.
Жителей дома спасло то, что еще с начала обстрелов они переместились в бомбоубежище.
Жителей дома спасло то, что еще с начала обстрелов они переместились в бомбоубежище.
Вскоре после попадания ракеты всех людей эвакуировали из пострадавшего дома.
Вскоре после попадания ракеты всех людей эвакуировали из пострадавшего дома.
В здании повреждены коммуникации, есть угроза утечки газа.