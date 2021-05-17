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Ударная волна: ракета из сектора Газа попала в дом в Израиле
Ударная волна: ракета из сектора Газа попала в дом в Израиле
Ракета, выпущенная из сектора Газа по израильскому городу Ашдод, попала в дом, есть пострадавшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:07
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
израиль
ракета
фото
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Ракета, выпущенная из сектора Газа по израильскому городу Ашдод, попала в дом, есть пострадавшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, ракета, фото, фото

Ударная волна: ракета из сектора Газа попала в дом в Израиле

17:07 17.05.2021 (обновлено: 18:21 17.05.2021)
 
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Ракета, выпущенная из сектора Газа по израильскому городу Ашдод, попала в дом, есть пострадавшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Ronen Zvulun

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар по лагерю беженцев в Газе.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
1 из 10

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильских городов Беэр-Шевы и Ашдода в ответ на авиаудар по лагерю беженцев в Газе.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

В Ашдоде ракета попала в жилой дом.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
2 из 10

В Ашдоде ракета попала в жилой дом.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило не только стекла, но и рамы в соседних домах.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
3 из 10

Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило не только стекла, но и рамы в соседних домах.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

Три человека ранены осколками стекла, еще пять находятся в состоянии шока.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
4 из 10

Три человека ранены осколками стекла, еще пять находятся в состоянии шока.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

Людям оказали помощь на месте происшествия, сообщил представитель израильской полиции.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
5 из 10

Людям оказали помощь на месте происшествия, сообщил представитель израильской полиции.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

В районе, где произошло ЧП, живет много выходцев из бывшего СССР.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
6 из 10

В районе, где произошло ЧП, живет много выходцев из бывшего СССР.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© REUTERS / Ronen Zvulun

Наученные горьким опытом люди при первых звуках тревоги спускаются в укрепленные помещения.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
7 из 10

Наученные горьким опытом люди при первых звуках тревоги спускаются в укрепленные помещения.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun

Жителей дома спасло то, что еще с начала обстрелов они переместились в бомбоубежище.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
8 из 10

Жителей дома спасло то, что еще с начала обстрелов они переместились в бомбоубежище.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Ronen Zvulun

Вскоре после попадания ракеты всех людей эвакуировали из пострадавшего дома.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
9 из 10

Вскоре после попадания ракеты всех людей эвакуировали из пострадавшего дома.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

В здании повреждены коммуникации, есть угроза утечки газа.

Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
10 из 10

В здании повреждены коммуникации, есть угроза утечки газа.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуИзраильРакетаФото
 
 
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