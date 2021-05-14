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Здесь теперь опасно: палестинцы покидают свои дома из-за обстрелов
Здесь теперь опасно: палестинцы покидают свои дома из-за обстрелов
На границе Израиля и сектора Газа не прекращаются ракетные обстрелы, гибнут люди. Разрушено несколько тысяч жилых домов, в анклаве нет электричества. Палестинцы РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:06
2021-05-14T15:59
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
беженцы
сектор газа
арабо-израильский конфликт
палестина
израиль
фото
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На границе Израиля и сектора Газа не прекращаются ракетные обстрелы, гибнут люди. Разрушено несколько тысяч жилых домов, в анклаве нет электричества. Палестинцы уезжают из родных мест. Кадры из пустеющих поселений — в фотоленте Ria.ru.
сектор газа
палестина
израиль
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, беженцы, сектор газа, арабо-израильский конфликт, палестина, израиль, фото, фото

Здесь теперь опасно: палестинцы покидают свои дома из-за обстрелов

14:06 14.05.2021 (обновлено: 15:59 14.05.2021)
 
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На границе Израиля и сектора Газа не прекращаются ракетные обстрелы, гибнут люди. Разрушено несколько тысяч жилых домов, в анклаве нет электричества. Палестинцы уезжают из родных мест. Кадры из пустеющих поселений — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Mohammed Salem

Жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают свои дома.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
1 из 14

Жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают свои дома.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Mohammed Salem

Люди уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
2 из 14

Люди уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля.

© REUTERS / Mohammed Salem
© AFP 2021 / QUSAY DAWUD

Сотни семей из квартала Амаль в городе Бейт-Ханун направились в более безопасные места.

Палестинские медики на месте разрушенного дома в Газе
3 из 14

Сотни семей из квартала Амаль в городе Бейт-Ханун направились в более безопасные места.

© AFP 2021 / QUSAY DAWUD
© REUTERS / Mohammed Salem

Агентство по оказанию помощи палестинским беженцам для приема семей открыло школы.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
4 из 14

Агентство по оказанию помощи палестинским беженцам для приема семей открыло школы.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

Израильский авиаудар по Газе.

Израильский авиаудар по Газе
5 из 14

Израильский авиаудар по Газе.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
© REUTERS / Mohammed Salem

Ранее сотни семей ушли из деревни Бадавия района Бейт-Лахай на севере анклава.

Палестинский юноша, бежавший из своего дома из-за израильских воздушных и артиллерийских ударов, несет вещи в убежище
6 из 14

Ранее сотни семей ушли из деревни Бадавия района Бейт-Лахай на севере анклава.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Mohammed Salem

Из-за израильских бомбардировок приграничные районы стали небезопасными.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
7 из 14

Из-за израильских бомбардировок приграничные районы стали небезопасными.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Mohammed Salem

"Мы живем в восточном районе Шаджания города Газа, большинство семей покинули свои дома", — рассказала палестинская журналистка Фида абу Ата.

Последствия израильских воздушных ударов в Газе
8 из 14

"Мы живем в восточном районе Шаджания города Газа, большинство семей покинули свои дома", — рассказала палестинская журналистка Фида абу Ата.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Mohammed Salem

Палестинцы уезжают, спасаясь от израильских воздушных ударов.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
9 из 14

Палестинцы уезжают, спасаясь от израильских воздушных ударов.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Suhaib Salem

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
10 из 14

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Mohammed Salem

Ракетные обстрелы и авиаудары происходят почти непрерывно.

Женщина с ребенком бежит из своего дома во время израильских воздушных ударов по Газе
11 из 14

Ракетные обстрелы и авиаудары происходят почти непрерывно.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Suhaib Salem

Примерно 300 из 1750 ракет, выпущенных из сектора Газа по Израильской территории, разорвались в палестинском анклаве.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
12 из 14

Примерно 300 из 1750 ракет, выпущенных из сектора Газа по Израильской территории, разорвались в палестинском анклаве.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Mohammed Salem

Число жертв авианалетов на сектор Газа превысило сто человек, еще более 800 ранены.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
13 из 14

Число жертв авианалетов на сектор Газа превысило сто человек, еще более 800 ранены.

© REUTERS / Mohammed Salem
© AFP 2021 / MOHAMMED ABED

Люди стремятся уехать, пока есть такая возможность.

Палестинцы покидают свои дома во время израильских воздушных ударов
14 из 14

Люди стремятся уехать, пока есть такая возможность.

© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годубеженцыСектор ГазаАрабо-израильский конфликтПалестинаИзраильФото
 
 
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