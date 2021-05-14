https://ria.ru/20210514/gaza-1732276217.html

Здесь теперь опасно: палестинцы покидают свои дома из-за обстрелов

Здесь теперь опасно: палестинцы покидают свои дома из-за обстрелов

На границе Израиля и сектора Газа не прекращаются ракетные обстрелы, гибнут люди. Разрушено несколько тысяч жилых домов, в анклаве нет электричества. Палестинцы РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T14:06

2021-05-14T14:06

2021-05-14T15:59

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

беженцы

сектор газа

арабо-израильский конфликт

палестина

израиль

фото

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На границе Израиля и сектора Газа не прекращаются ракетные обстрелы, гибнут люди. Разрушено несколько тысяч жилых домов, в анклаве нет электричества. Палестинцы уезжают из родных мест. Кадры из пустеющих поселений — в фотоленте Ria.ru.

сектор газа

палестина

израиль

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, беженцы, сектор газа, арабо-израильский конфликт, палестина, израиль, фото, фото