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Ученики казанской гимназии вернулись к учебе в соседней школе
Ученики казанской гимназии вернулись к учебе в соседней школе
Ученики выпускных классов казанской гимназии №175, где в минувший вторник при стрельбе погибли 9 человек, в понедельник вернулись к учебе в очном формате в... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T08:21
2021-05-17T09:01
стрельба в школе в казани
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
общество
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Ученики выпускных классов казанской гимназии №175, где в минувший вторник при стрельбе погибли 9 человек, в понедельник вернулись к учебе в очном формате в школе №174, меры безопасности в учебном заведении усилены, передаёт корреспондент РИА Новости.В понедельник утром на территорию школы №174 посторонних не пускают, представители администрации встречают детей у входа. Здесь же дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. Многих детей провожают родители.Ранее мэрия Казани сообщала, что ученики 9-х и 11-х классов из гимназии №175 с понедельника продолжат учебу в очном формате в соседней школе №174. Согласно рекомендациям психологов и с учётом мнения родителей они будут учиться, как в своей школе – классы не будут перемешивать. Преподавать у ребят будут их же педагоги, которые помогут им в первое время адаптироваться в изменившихся условиях.Для учеников всех остальных классов предлагалось дистанционное обучение. Позднее в ходе встреч с родителями и экспертами обсуждался вариант, при котором ребятам из невыпускных классов по согласованию с родителями могут предложить завершить учебный год уже сейчас, итоговые оценки им выставят по текущим оценкам.Замдиректора школы №174 Резеда Харисова ранее сообщала журналистам, что после трагедии в школе усилены меры безопасности. В частности, охрана усилена сотрудниками Росгвардии, весь коллектив школы еще раз прошёл инструктаж. По её информации, школа оснащена рамкой-металлоискателем, ручной металлоискатель имеется у охранника школы, две тревожные кнопки находятся у охранника и на пульте вахты, третья – у директора школы. По периметру учебное заведение оснащено семью видеокамерами, 11 видеокамер находятся внутри здания.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/kazan-1732368515.html
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стрельба в школе в казани, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, общество

Ученики казанской гимназии вернулись к учебе в соседней школе

08:21 17.05.2021 (обновлено: 09:01 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у школы №174 в Казани
Сотрудники правоохранительных органов у школы №174 в Казани - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Ученики выпускных классов казанской гимназии №175, где в минувший вторник при стрельбе погибли 9 человек, в понедельник вернулись к учебе в очном формате в школе №174, меры безопасности в учебном заведении усилены, передаёт корреспондент РИА Новости.
В понедельник утром на территорию школы №174 посторонних не пускают, представители администрации встречают детей у входа. Здесь же дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. Многих детей провожают родители.
Ранее мэрия Казани сообщала, что ученики 9-х и 11-х классов из гимназии №175 с понедельника продолжат учебу в очном формате в соседней школе №174. Согласно рекомендациям психологов и с учётом мнения родителей они будут учиться, как в своей школе – классы не будут перемешивать. Преподавать у ребят будут их же педагоги, которые помогут им в первое время адаптироваться в изменившихся условиях.
Для учеников всех остальных классов предлагалось дистанционное обучение. Позднее в ходе встреч с родителями и экспертами обсуждался вариант, при котором ребятам из невыпускных классов по согласованию с родителями могут предложить завершить учебный год уже сейчас, итоговые оценки им выставят по текущим оценкам.
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Замдиректора школы №174 Резеда Харисова ранее сообщала журналистам, что после трагедии в школе усилены меры безопасности. В частности, охрана усилена сотрудниками Росгвардии, весь коллектив школы еще раз прошёл инструктаж. По её информации, школа оснащена рамкой-металлоискателем, ручной металлоискатель имеется у охранника школы, две тревожные кнопки находятся у охранника и на пульте вахты, третья – у директора школы. По периметру учебное заведение оснащено семью видеокамерами, 11 видеокамер находятся внутри здания.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
 
Стрельба в школе в КазаниФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановКазаньОбщество
 
 
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