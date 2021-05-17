https://ria.ru/20210517/kazan-1732574557.html
Ученики казанской гимназии вернулись к учебе в соседней школе
Ученики казанской гимназии вернулись к учебе в соседней школе
Ученики выпускных классов казанской гимназии №175, где в минувший вторник при стрельбе погибли 9 человек, в понедельник вернулись к учебе в очном формате в... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T08:21
2021-05-17T08:21
2021-05-17T09:01
стрельба в школе в казани
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732293157_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5321539e6dc2929f035a760e57f2241d.jpg
КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Ученики выпускных классов казанской гимназии №175, где в минувший вторник при стрельбе погибли 9 человек, в понедельник вернулись к учебе в очном формате в школе №174, меры безопасности в учебном заведении усилены, передаёт корреспондент РИА Новости.В понедельник утром на территорию школы №174 посторонних не пускают, представители администрации встречают детей у входа. Здесь же дежурят сотрудники полиции и Росгвардии. Многих детей провожают родители.Ранее мэрия Казани сообщала, что ученики 9-х и 11-х классов из гимназии №175 с понедельника продолжат учебу в очном формате в соседней школе №174. Согласно рекомендациям психологов и с учётом мнения родителей они будут учиться, как в своей школе – классы не будут перемешивать. Преподавать у ребят будут их же педагоги, которые помогут им в первое время адаптироваться в изменившихся условиях.Для учеников всех остальных классов предлагалось дистанционное обучение. Позднее в ходе встреч с родителями и экспертами обсуждался вариант, при котором ребятам из невыпускных классов по согласованию с родителями могут предложить завершить учебный год уже сейчас, итоговые оценки им выставят по текущим оценкам.Замдиректора школы №174 Резеда Харисова ранее сообщала журналистам, что после трагедии в школе усилены меры безопасности. В частности, охрана усилена сотрудниками Росгвардии, весь коллектив школы еще раз прошёл инструктаж. По её информации, школа оснащена рамкой-металлоискателем, ручной металлоискатель имеется у охранника школы, две тревожные кнопки находятся у охранника и на пульте вахты, третья – у директора школы. По периметру учебное заведение оснащено семью видеокамерами, 11 видеокамер находятся внутри здания.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/kazan-1732368515.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732293157_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_bcb5c32912cb1361813f709839d2e7c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба в школе в казани, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, общество
КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Ученики выпускных классов казанской гимназии №175, где в минувший вторник при стрельбе погибли 9 человек, в понедельник вернулись к учебе в очном формате в школе №174, меры безопасности в учебном заведении усилены, передаёт корреспондент РИА Новости.
В понедельник утром на территорию школы №174 посторонних не пускают, представители администрации встречают детей у входа. Здесь же дежурят сотрудники полиции и Росгвардии
. Многих детей провожают родители.
Ранее мэрия Казани
сообщала, что ученики 9-х и 11-х классов из гимназии №175 с понедельника продолжат учебу в очном формате в соседней школе №174. Согласно рекомендациям психологов и с учётом мнения родителей они будут учиться, как в своей школе – классы не будут перемешивать. Преподавать у ребят будут их же педагоги, которые помогут им в первое время адаптироваться в изменившихся условиях.
Для учеников всех остальных классов предлагалось дистанционное обучение. Позднее в ходе встреч с родителями и экспертами обсуждался вариант, при котором ребятам из невыпускных классов по согласованию с родителями могут предложить завершить учебный год уже сейчас, итоговые оценки им выставят по текущим оценкам.
Замдиректора школы №174 Резеда Харисова ранее сообщала журналистам, что после трагедии в школе усилены меры безопасности. В частности, охрана усилена сотрудниками Росгвардии, весь коллектив школы еще раз прошёл инструктаж. По её информации, школа оснащена рамкой-металлоискателем, ручной металлоискатель имеется у охранника школы, две тревожные кнопки находятся у охранника и на пульте вахты, третья – у директора школы. По периметру учебное заведение оснащено семью видеокамерами, 11 видеокамер находятся внутри здания.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов
заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК
возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.