https://ria.ru/20210517/karabakh-1732663152.html

Шойгу обсудил с армянским коллегой обстановку в Карабахе

Шойгу обсудил с армянским коллегой обстановку в Карабахе

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил в понедельник по телефону с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном двусторонне сотрудничество и... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T16:23

2021-05-17T16:23

2021-05-17T16:27

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

сергей шойгу

армения

в мире

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил в понедельник по телефону с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном двусторонне сотрудничество и обстановку в Карабахе, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Семнадцатого мая министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе", - сказали в министерстве.Детали не раскрываются.

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

россия

нагорный карабах

армения

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2021

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россия, нагорный карабах, сергей шойгу, армения, в мире