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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210517/karabakh-1732663152.html
Шойгу обсудил с армянским коллегой обстановку в Карабахе
Шойгу обсудил с армянским коллегой обстановку в Карабахе
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил в понедельник по телефону с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном двусторонне сотрудничество и... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T16:23
2021-05-17T16:27
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
сергей шойгу
армения
в мире
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил в понедельник по телефону с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном двусторонне сотрудничество и обстановку в Карабахе, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Семнадцатого мая министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе", - сказали в министерстве.Детали не раскрываются.
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россия, нагорный карабах, сергей шойгу, армения, в мире

Шойгу обсудил с армянским коллегой обстановку в Карабахе

16:23 17.05.2021 (обновлено: 16:27 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на город Агдам с мечети "Джума"
Вид на город Агдам с мечети Джума - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил в понедельник по телефону с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном двусторонне сотрудничество и обстановку в Карабахе, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Семнадцатого мая министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе", - сказали в министерстве.
Детали не раскрываются.
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