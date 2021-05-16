https://ria.ru/20210516/shashlyk-1732489862.html

"Вызывает болезнь почек": врач рассказала об опасном маринаде для шашлыка

"Вызывает болезнь почек": врач рассказала об опасном маринаде для шашлыка

Диетолог Ирина Морозова рассказала порталу "Телеграф", что некоторые виды маринада для шашлыка могут быть опасны для здоровья. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T02:45

2021-05-16T02:45

2021-05-16T10:35

ирина морозова

здоровье

шашлык

общество

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Диетолог Ирина Морозова рассказала порталу "Телеграф", что некоторые виды маринада для шашлыка могут быть опасны для здоровья. Врач уточнила, что относит к таким рецепты на основе уксуса и майонеза.По ее словам, при высоких температурах майонез выделяет большое количество жиров и веществ, которые вредны для организма. При этом уксус в маринаде, как отметила диетолог, негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, а его частое употребление может вызвать болезнь почек.Морозова также обратила внимание на вред маринада на основе кефира, поскольку он препятствует усвоению железа и белка.

https://ria.ru/20210509/shashlyk-1731524080.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина морозова, здоровье, шашлык, общество