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"Вызывает болезнь почек": врач рассказала об опасном маринаде для шашлыка
"Вызывает болезнь почек": врач рассказала об опасном маринаде для шашлыка
Диетолог Ирина Морозова рассказала порталу "Телеграф", что некоторые виды маринада для шашлыка могут быть опасны для здоровья. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T02:45
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ирина морозова
здоровье
шашлык
общество
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Диетолог Ирина Морозова рассказала порталу "Телеграф", что некоторые виды маринада для шашлыка могут быть опасны для здоровья. Врач уточнила, что относит к таким рецепты на основе уксуса и майонеза.По ее словам, при высоких температурах майонез выделяет большое количество жиров и веществ, которые вредны для организма. При этом уксус в маринаде, как отметила диетолог, негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, а его частое употребление может вызвать болезнь почек.Морозова также обратила внимание на вред маринада на основе кефира, поскольку он препятствует усвоению железа и белка.
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ирина морозова, здоровье, шашлык, общество

"Вызывает болезнь почек": врач рассказала об опасном маринаде для шашлыка

02:45 16.05.2021 (обновлено: 10:35 16.05.2021)
 
© Pixabay / nikitozawrШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© Pixabay / nikitozawr
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Диетолог Ирина Морозова рассказала порталу "Телеграф", что некоторые виды маринада для шашлыка могут быть опасны для здоровья.
Врач уточнила, что относит к таким рецепты на основе уксуса и майонеза.
"Это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье", — утверждает Морозова.
По ее словам, при высоких температурах майонез выделяет большое количество жиров и веществ, которые вредны для организма. При этом уксус в маринаде, как отметила диетолог, негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, а его частое употребление может вызвать болезнь почек.
Морозова также обратила внимание на вред маринада на основе кефира, поскольку он препятствует усвоению железа и белка.
Приготовление шашлыка - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
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Ирина МорозоваЗдоровьеШашлыкОбщество
 
 
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