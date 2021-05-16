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"Вызывает болезнь почек": врач рассказала об опасном маринаде для шашлыка
"Вызывает болезнь почек": врач рассказала об опасном маринаде для шашлыка
Диетолог Ирина Морозова рассказала порталу "Телеграф", что некоторые виды маринада для шашлыка могут быть опасны для здоровья. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T02:45
2021-05-16T02:45
2021-05-16T10:35
ирина морозова
здоровье
шашлык
общество
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Диетолог Ирина Морозова рассказала порталу "Телеграф", что некоторые виды маринада для шашлыка могут быть опасны для здоровья. Врач уточнила, что относит к таким рецепты на основе уксуса и майонеза.По ее словам, при высоких температурах майонез выделяет большое количество жиров и веществ, которые вредны для организма. При этом уксус в маринаде, как отметила диетолог, негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, а его частое употребление может вызвать болезнь почек.Морозова также обратила внимание на вред маринада на основе кефира, поскольку он препятствует усвоению железа и белка.
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ирина морозова, здоровье, шашлык, общество
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
Диетолог Ирина Морозова рассказала порталу "Телеграф
", что некоторые виды маринада для шашлыка
могут быть опасны для здоровья.
Врач уточнила, что относит к таким рецепты на основе уксуса и майонеза.
"Это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье", — утверждает Морозова.
По ее словам, при высоких температурах майонез выделяет большое количество жиров и веществ, которые вредны для организма. При этом уксус в маринаде, как отметила диетолог, негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, а его частое употребление может вызвать болезнь почек.
Морозова также обратила внимание на вред маринада на основе кефира, поскольку он препятствует усвоению железа и белка.