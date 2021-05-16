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В центре Петербурга заметили детеныша балтийской нерпы
В центре Петербурга заметили детеныша балтийской нерпы
Детеныша балтийской нерпы, которая занесена в Красную книгу, заметили прохожие в канале Грибоедова в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщает Фонд друзей... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T19:49
2021-05-16T19:49
2021-05-16T20:11
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фонд друзей балтийской нерпы
центр изучения и сохранения морских млекопитающих
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Детеныша балтийской нерпы, которая занесена в Красную книгу, заметили прохожие в канале Грибоедова в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы."Маленькая и редкая балтийская нерпа плавает около Никольского Морского собора. Недавно она была замечена в канале Грибоедова, но может переместиться еще куда-то по каналам", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице фонда в соцсети "ВКонтакте".Как отмечают специалисты, животное выглядит замерзшим и уставшим. Фонд просит жителей Петербурга, заметивших нерпу, сообщать о ее местонахождении, чтобы детеныша при необходимости можно было поймать и направить в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих.Так, в первой декаде мая в этот центр попал детеныш ладожской нерпы весом менее пяти килограммов, которого спасли в поселке Моторное Ленинградской области. Как информирует фонд, в минувшую субботу также спасены еще два ладожских нерпенка, обнаруженные в поселке Ларионово и в Шлиссельбурге.Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалистами были спасены и возвращены в дикую природу около 120 нерп и тюленей.В Петербурге и на территории Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих: балтийский серый тюлень и два подвида кольчатой нерпы (балтийская и ладожская). Все они внесены в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения.
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россия, фонд друзей балтийской нерпы, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, ленинградская область, шлиссельбург, общество