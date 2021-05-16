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Онищенко осудил Малышеву за ее слова о масках
Онищенко осудил Малышеву за ее слова о масках
Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко обвинил телеведущую Елену Малышеву в распространении ложной информации после ее слов о том, что маски... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T12:05
2021-05-16T14:59
елена малышева
российская академия наук
госдума рф
геннадий онищенко
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко обвинил телеведущую Елену Малышеву в распространении ложной информации после ее слов о том, что маски неэффективны для защиты от коронавируса. Своим мнением Онищенко поделился с "URA.RU".Речь о масках зашла в Instagram Малышевой, где телеведущая опубликовала фотографию с мероприятия в Калуге. На вопрос одной из подписчиц, почему так много людей без масок, Малышева заявила, что они не защищают от инфекции.Вместе с тем он отметил, что ни одно средство не дает стопроцентной защиты, но это не отменяет эффективности масок. В пример депутат привел Италию, где COVID-19 удалось сдержать при помощи обязательного масочного режима и соблюдения мер гигиены.За минувшие сутки в России выявили 8554 случая COVID-19. Больше всего инфицированных в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом около пяти миллионов человек, почти 116 тысяч умерли.
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елена малышева, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, московская область (подмосковье), общество

Онищенко осудил Малышеву за ее слова о масках

12:05 16.05.2021 (обновлено: 14:59 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко обвинил телеведущую Елену Малышеву в распространении ложной информации после ее слов о том, что маски неэффективны для защиты от коронавируса. Своим мнением Онищенко поделился с "URA.RU".
Речь о масках зашла в Instagram Малышевой, где телеведущая опубликовала фотографию с мероприятия в Калуге. На вопрос одной из подписчиц, почему так много людей без масок, Малышева заявила, что они не защищают от инфекции.

"Маски обеспечивают безопасность. Делать такое заявление с точки зрения врача неосторожно. Елена Малышева дезинформирует людей", — сказал Онищенко.

Вместе с тем он отметил, что ни одно средство не дает стопроцентной защиты, но это не отменяет эффективности масок. В пример депутат привел Италию, где COVID-19 удалось сдержать при помощи обязательного масочного режима и соблюдения мер гигиены.
За минувшие сутки в России выявили 8554 случая COVID-19. Больше всего инфицированных в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом около пяти миллионов человек, почти 116 тысяч умерли.
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 12:51
СМИ: подписчики осудили Малышеву за напоминание пенсионерам о блокадниках
 
Елена МалышеваРоссийская академия наукГосдума РФГеннадий ОнищенкоМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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