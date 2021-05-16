https://ria.ru/20210516/maski-1732510222.html
Онищенко осудил Малышеву за ее слова о масках
Онищенко осудил Малышеву за ее слова о масках
Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко обвинил телеведущую Елену Малышеву в распространении ложной информации после ее слов о том, что маски... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T12:05
2021-05-16T12:05
2021-05-16T14:59
елена малышева
российская академия наук
госдума рф
геннадий онищенко
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко обвинил телеведущую Елену Малышеву в распространении ложной информации после ее слов о том, что маски неэффективны для защиты от коронавируса. Своим мнением Онищенко поделился с "URA.RU".Речь о масках зашла в Instagram Малышевой, где телеведущая опубликовала фотографию с мероприятия в Калуге. На вопрос одной из подписчиц, почему так много людей без масок, Малышева заявила, что они не защищают от инфекции.Вместе с тем он отметил, что ни одно средство не дает стопроцентной защиты, но это не отменяет эффективности масок. В пример депутат привел Италию, где COVID-19 удалось сдержать при помощи обязательного масочного режима и соблюдения мер гигиены.За минувшие сутки в России выявили 8554 случая COVID-19. Больше всего инфицированных в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом около пяти миллионов человек, почти 116 тысяч умерли.
https://ria.ru/20210507/malysheva-1731392743.html
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елена малышева, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, московская область (подмосковье), общество