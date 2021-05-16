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"Это не панацея". Член СПЧ рассказал, чем чреват возврат смертной казни
"Это не панацея". Член СПЧ рассказал, чем чреват возврат смертной казни
Введение смертной казни в России еще больше ухудшит нездоровье общества, поэтому необходимо решать проблемы не насилием и страхом, а понять, как снизить общую... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T11:31
2021-05-16T11:31
стрельба в школе в казани
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
александр брод
общество
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Введение смертной казни в России еще больше ухудшит нездоровье общества, поэтому необходимо решать проблемы не насилием и страхом, а понять, как снизить общую обстановку жестокости, агрессии, считает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.Годовщина указа главы государства "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы" от 1996 года отмечается 16 мая.Ранее лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя трагедию со стрельбой в школе в Казани, предложил вернуть в Уголовный кодекс РФ наказание в виде смертной казни за убийство детей."Введение смертной казни еще больше ухудшит нездоровье общества. Проблемы не решаются насилием и страхом. Смертная казнь – это не панацея от всех бед. И это показывает практика в тех странах, где применяется смертная казнь. Нет идеального состояния общества, и продолжаются совершаться преступления, в том числе и тяжкие", - рассказал РИА Новости Брод.Также, по его словам, учитывая проблемы в российском правосудии, смертная казнь может затронуть большое количество невиновных людей."Когда будет искушение показать хорошую отчетность по раскрываемости и наказаниям, когда под высшую меру будут подводить политических или коммерческих противников, откроется широкая дорога для страшных злоупотреблений", - отметил он.Член СПЧ добавил, что, главное, думать над тем, как предотвращать тяжкие преступления – это работа психологов в школьных и вузовских учреждениях, необходимая охрана школ и вузов, регламентация оборота оружия, поскольку сейчас все справки на его получение покупаются."Ну и также думать над тем, как снизить общую обстановку жестокости, агрессии в обществе, потому что для подростков и молодых людей конфликт, силовое решение проблемы, убийство стало единственным выходом. Это говорит о том, что нравственное здоровье общества внушает большую тревогу. Скорее это нездоровье общества", - пояснил Брод.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210317/vtsiom-1601570558.html
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стрельба в школе в казани, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), александр брод, общество

"Это не панацея". Член СПЧ рассказал, чем чреват возврат смертной казни

11:31 16.05.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Введение смертной казни в России еще больше ухудшит нездоровье общества, поэтому необходимо решать проблемы не насилием и страхом, а понять, как снизить общую обстановку жестокости, агрессии, считает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.
Годовщина указа главы государства "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы" от 1996 года отмечается 16 мая.
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Ранее лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя трагедию со стрельбой в школе в Казани, предложил вернуть в Уголовный кодекс РФ наказание в виде смертной казни за убийство детей.
"Введение смертной казни еще больше ухудшит нездоровье общества. Проблемы не решаются насилием и страхом. Смертная казнь – это не панацея от всех бед. И это показывает практика в тех странах, где применяется смертная казнь. Нет идеального состояния общества, и продолжаются совершаться преступления, в том числе и тяжкие", - рассказал РИА Новости Брод.
Также, по его словам, учитывая проблемы в российском правосудии, смертная казнь может затронуть большое количество невиновных людей.
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"Когда будет искушение показать хорошую отчетность по раскрываемости и наказаниям, когда под высшую меру будут подводить политических или коммерческих противников, откроется широкая дорога для страшных злоупотреблений", - отметил он.
Член СПЧ добавил, что, главное, думать над тем, как предотвращать тяжкие преступления – это работа психологов в школьных и вузовских учреждениях, необходимая охрана школ и вузов, регламентация оборота оружия, поскольку сейчас все справки на его получение покупаются.
"Ну и также думать над тем, как снизить общую обстановку жестокости, агрессии в обществе, потому что для подростков и молодых людей конфликт, силовое решение проблемы, убийство стало единственным выходом. Это говорит о том, что нравственное здоровье общества внушает большую тревогу. Скорее это нездоровье общества", - пояснил Брод.
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В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Александр БродОбщество
 
 
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