https://ria.ru/20210516/kazn-1732508133.html

"Это не панацея". Член СПЧ рассказал, чем чреват возврат смертной казни

"Это не панацея". Член СПЧ рассказал, чем чреват возврат смертной казни

Введение смертной казни в России еще больше ухудшит нездоровье общества, поэтому необходимо решать проблемы не насилием и страхом, а понять, как снизить общую... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T11:31

2021-05-16T11:31

2021-05-16T11:31

стрельба в школе в казани

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

александр брод

общество

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Введение смертной казни в России еще больше ухудшит нездоровье общества, поэтому необходимо решать проблемы не насилием и страхом, а понять, как снизить общую обстановку жестокости, агрессии, считает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.Годовщина указа главы государства "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы" от 1996 года отмечается 16 мая.Ранее лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя трагедию со стрельбой в школе в Казани, предложил вернуть в Уголовный кодекс РФ наказание в виде смертной казни за убийство детей."Введение смертной казни еще больше ухудшит нездоровье общества. Проблемы не решаются насилием и страхом. Смертная казнь – это не панацея от всех бед. И это показывает практика в тех странах, где применяется смертная казнь. Нет идеального состояния общества, и продолжаются совершаться преступления, в том числе и тяжкие", - рассказал РИА Новости Брод.Также, по его словам, учитывая проблемы в российском правосудии, смертная казнь может затронуть большое количество невиновных людей."Когда будет искушение показать хорошую отчетность по раскрываемости и наказаниям, когда под высшую меру будут подводить политических или коммерческих противников, откроется широкая дорога для страшных злоупотреблений", - отметил он.Член СПЧ добавил, что, главное, думать над тем, как предотвращать тяжкие преступления – это работа психологов в школьных и вузовских учреждениях, необходимая охрана школ и вузов, регламентация оборота оружия, поскольку сейчас все справки на его получение покупаются."Ну и также думать над тем, как снизить общую обстановку жестокости, агрессии в обществе, потому что для подростков и молодых людей конфликт, силовое решение проблемы, убийство стало единственным выходом. Это говорит о том, что нравственное здоровье общества внушает большую тревогу. Скорее это нездоровье общества", - пояснил Брод.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210317/vtsiom-1601570558.html

https://ria.ru/20200621/1573141085.html

https://ria.ru/20191112/1560853415.html

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стрельба в школе в казани, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), александр брод, общество