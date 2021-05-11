https://ria.ru/20210511/mironov-1731742475.html

Миронов призвал вернуть смертную казнь за убийство детей

Миронов призвал вернуть смертную казнь за убийство детей

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя трагедию в Казани, предложил вернуть в Уголовный кодекс РФ наказание в виде смертной... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:32

2021-05-11T11:32

2021-05-11T20:08

общество

россия

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

стрельба в школе в казани

казань

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя трагедию в Казани, предложил вернуть в Уголовный кодекс РФ наказание в виде смертной казни за убийство детей.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. По неофициальным данным, погибли 11 человек, четверо госпитализированы. В пресс-службе главы Татарстана РИА Новости сообщили, что погибли восемь человек - семь детей и учительница, еще 20 ранены. Глава республики Рустам Минниханов сообщил, что стрельбу в казанской школе устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие."Мы считаем, что за убийство детей нужно возвращать смертную казнь. Потому что эти уже взрослые оболтусы… Он прекрасно знает, что он будет жить. Он будет сидеть в тюрьме… Если будет смертная казнь, я думаю, что многие бы немножко бы подумали, прежде чем брать в руки оружие и идти убивать своих одноклассников", - сказал Миронов журналистам во вторник.

https://ria.ru/20210511/strelba-1731745284.html

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общество, россия, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, стрельба в школе в казани, казань