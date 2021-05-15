https://ria.ru/20210515/stroymaterialy-1732379957.html
Токсичная отделка. Большинство стройматериалов опасны для здоровья?
Токсичная отделка. Большинство стройматериалов опасны для здоровья?
Радиоактивные газы, микроскопические осколки, канцерогены и токсины - далеко не полный список того, что могут выделять строительные и отделочные материалы. Даже, казалось бы, естественные материалы вроде дерева и камня не свободны от этих эмиссий. Почему эта продукция не подлежит обязательной сертификации, и как выбрать наименее токсичный материал?
2021-05-15T12:00
2021-05-15T12:00
2021-05-15T12:00
мы все умрём. но это не точно
дача
токсины
подкаст
дача
строительство
ремонт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732379823_3:0:638:357_1920x0_80_0_0_3714510fffd4a50e55da715a6992fbab.jpg
Токсичная отделка. Большинство стройматериалов опасны для здоровья?
Радиоактивные газы, микроскопические осколки, канцерогены и токсины - далеко не полный список того, что могут выделять строительные и отделочные материалы. Даже, казалось бы, естественные материалы вроде дерева и камня не свободны от этих эмиссий. Почему эта продукция не подлежит обязательной сертификации, и как выбрать наименее токсичный материал?
audio/mpeg
Токсичная отделка. Большинство стройматериалов опасны для здоровья?
Радиоактивные газы, микроскопические осколки, канцерогены и токсины - далеко не полный список того, что могут выделять строительные и отделочные материалы. Даже, казалось бы, естественные материалы вроде дерева и камня не свободны от этих эмиссий. Почему эта продукция не подлежит обязательной сертификации, и как выбрать наименее токсичный материал?
audio/mpeg
На эти и другие вопросы ответил заместитель начальника Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов.Мы уже говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, "(Токсичная) бытовая химия" или "Злоупотребление антисептиками".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий, Артём БуфтякМонтаж Андрея ТемноваЭксперт эпизода Андрей ГуськовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732379823_83:0:559:357_1920x0_80_0_0_bea30a1016e75de7cfffa8914dbcfa39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, дача, токсины, подкаст, дача, строительство, ремонт, общество
Токсичная отделка. Большинство стройматериалов опасны для здоровья?
Радиоактивные газы, микроскопические осколки, канцерогены и токсины - далеко не полный список того, что могут выделять строительные и отделочные материалы. Даже, казалось бы, естественные материалы вроде дерева и камня не свободны от этих эмиссий. Почему эта продукция не подлежит обязательной сертификации, и как выбрать наименее токсичный материал?