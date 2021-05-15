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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20210515/stroymaterialy-1732379957.html
Токсичная отделка. Большинство стройматериалов опасны для здоровья?
Токсичная отделка. Большинство стройматериалов опасны для здоровья?
Радиоактивные газы, микроскопические осколки, канцерогены и токсины - далеко не полный список того, что могут выделять строительные и отделочные материалы. Даже, казалось бы, естественные материалы вроде дерева и камня не свободны от этих эмиссий. Почему эта продукция не подлежит обязательной сертификации, и как выбрать наименее токсичный материал?
2021-05-15T12:00
2021-05-15T12:00
мы все умрём. но это не точно
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токсины
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Токсичная отделка. Большинство стройматериалов опасны для здоровья?
Радиоактивные газы, микроскопические осколки, канцерогены и токсины - далеко не полный список того, что могут выделять строительные и отделочные материалы. Даже, казалось бы, естественные материалы вроде дерева и камня не свободны от этих эмиссий. Почему эта продукция не подлежит обязательной сертификации, и как выбрать наименее токсичный материал?
audio/mpeg
Токсичная отделка. Большинство стройматериалов опасны для здоровья?
Радиоактивные газы, микроскопические осколки, канцерогены и токсины - далеко не полный список того, что могут выделять строительные и отделочные материалы. Даже, казалось бы, естественные материалы вроде дерева и камня не свободны от этих эмиссий. Почему эта продукция не подлежит обязательной сертификации, и как выбрать наименее токсичный материал?
audio/mpeg
На эти и другие вопросы ответил заместитель начальника Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов.Мы уже говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, "(Токсичная) бытовая химия" или "Злоупотребление антисептиками".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий, Артём БуфтякМонтаж Андрея ТемноваЭксперт эпизода Андрей ГуськовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, дача, токсины, подкаст, дача, строительство, ремонт, общество

Токсичная отделка. Большинство стройматериалов опасны для здоровья?

12:00 15.05.2021
 
Мы все умрём. Но это не точно
Токсичная отделка. Большинство стройматериалов опасны для здоровья?
12:00
Читать ria.ru в
Радиоактивные газы, микроскопические осколки, канцерогены и токсины - далеко не полный список того, что могут выделять строительные и отделочные материалы. Даже, казалось бы, естественные материалы вроде дерева и камня не свободны от этих эмиссий. Почему эта продукция не подлежит обязательной сертификации, и как выбрать наименее токсичный материал?
На эти и другие вопросы ответил заместитель начальника Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов.
Мы уже говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, "(Токсичная) бытовая химия" или "Злоупотребление антисептиками".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий, Артём Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
Эксперт эпизода Андрей Гуськов
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Мы все умрём. Но это не точнодачаТоксиныПодкастДачаСтроительствоРемонтОбщество
 
 
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