https://ria.ru/20210515/pasporta-1732420512.html

На Кипре возбудили первое уголовное дело по выдаче "золотых паспортов"

На Кипре возбудили первое уголовное дело по выдаче "золотых паспортов"

Первое уголовное дело в связи с натурализацией иностранных инвесторов и бизнесменов возбудила Юридическая служба Кипра после доклада комитета по расследованию... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T10:10

2021-05-15T10:10

2021-05-15T10:10

евросоюз

кипр

в мире

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АФИНЫ, 15 мая - РИА Новости. Первое уголовное дело в связи с натурализацией иностранных инвесторов и бизнесменов возбудила Юридическая служба Кипра после доклада комитета по расследованию нарушений при выдаче "золотых паспортов", к ответственности привлекаются девять лиц - пять физических и четыре юридических, говорится в сообщении службы.Юридическая служба Кипра - это независимая служба, не подчиненная какому-либо министерству, аналогичная генпрокуратуре. За неё отвечает генеральный прокурор.На Кипре 28 апреля был опубликован Промежуточный отчет так называемого "комитета Калогиру", созданного для изучения натурализации в качестве исключения иностранных инвесторов и предпринимателей с 11 июля 2007 года по 17 августа 2020 года. Его возглавляет Димитра Калогиру - председатель комитета по ценным бумагам и биржам.В отчете говорится, что правительство Кипра за 13 лет незаконно предоставило гражданство почти 3,5 тысячи родственников инвесторов и менеджерам крупных компаний в рамках Кипрской инвестиционной программы, предусматривавшей предоставление гражданства в обмен на инвестиции. Комитет счел нарушением и выдачу кипрских паспортов лицам, натурализованным в качестве менеджеров компаний, инвестировавших на Кипре, поскольку сами они не являются инвесторами и/или предпринимателями."Окружной суд Ларнаки зарегистрировал первое уголовное дело, касающееся исключительной натурализации иностранных инвесторов и бизнесменов, на основании заключения Отчета, подготовленного Специальным комитетом Калогиру из трех человек. Девять лиц (пять физических и четыре юридических) будут привлечены к ответственности по 37 обвинениям", - говорится в сообщении Юридической службы.Кроме того, полиция по указанию генерального прокурора рассматривает другие дела, вытекающие из заключения "комитета Калогиру", некоторые из них находятся на продвинутой стадии и, как ожидается, в ближайшее время будут переданы в Юридическую службу для изучения и получения инструкций, говорится в сообщении."Учитывая серьезность текущих уголовных дел и уголовных расследований, генеральный прокурор и помощник генерального прокурора еще раз обращают внимание на необходимость избегать раскрытия конфиденциальных деталей дел в целях защиты всех расследований и процедур, обеспечения прав потенциальных обвиняемых (включая презумпцию невиновности) и соблюдение законодательства о защите персональных данных", - говорится в сообщении.Кипр с 1 ноября отменил Кипрскую инвестиционную программу (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Программа действовала с 2013 года, принесла порядка 8 миллиардов евро инвестиций, власти выдали около 4 тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов.США и Евросоюз постоянно критиковали Кипр за продажу паспортов. В 2018 году в правительственном докладе США, представленном в конгресс, Кипр был назван одной из стран, которые отмывают деньги из подозрительных российских капиталов в связи с выдачей своих национальных паспортов.Кипрских чиновников заставляли ужесточить финансовую систему, и в декабре 2018 года Кипр усилил проверки заявителей и нанял три специализированные аудиторские компании для контроля инвесторов. В 2019 году были приняты новые правила, призванные защитить престиж Кипра, а в ноябре 2019 года Совет министров Кипра принял решение начать процесс лишения паспортов 26 человек, получивших гражданство в порядке исключения. Тогда речь шла о девяти россиянах, восьми камбоджийцах, пяти китайцах, двух кенийцах, одном иранце и одном малайзийце.Совет министров решил отменить программу на следующий день после выхода в эфир фильма-расследования телеканала "Аль-Джазира" о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам. Расследование вызвало громкий скандал. По словам местных экспертов, "Аль-Джазира" обрушила всю политическую систему Кипра, привела ее к коллапсу.В частности, среди снятых скрытой камерой политиков есть спикер парламента Димитрис Силлурис, пообещавший "инвестору" с криминальным прошлым полную поддержку "на любом уровне", и депутат парламента Христакис Дзиованнис, известный на Кипре как Джовани, который является одним из крупнейших застройщиков страны. После скандала Силлурис и Дзиованнис ушли в отставку.Авторы фильма рассказали, что у них есть и "другие аудиовизуальные материалы", которые они не включили в опубликованный документальный фильм.

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https://ria.ru/20200907/kipr-1576854191.html

https://ria.ru/20201013/kipr-1579615578.html

https://ria.ru/20201013/grazhdanstvo-1579632515.html

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евросоюз, кипр, в мире