https://ria.ru/20201013/kipr-1579553392.html

Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции

Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции, сообщил официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кусиос. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:22

2020-10-13T12:22

2020-10-13T15:10

кипр

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/104671/56/1046715623_0:123:2000:1248_1400x0_80_0_0_ae0b933f5b90516df731c43ffb82bdc1.jpg

<strong>АФИНЫ, 13 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a> отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции, сообщил официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кусиос."На сегодняшнем внеочередном заседании Совета министров министры финансов и внутренних дел представили предложение об отмене этой инвестиционной программы. Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года", — заявил Кусиос журналистам.Правительство после завершения расследования комиссией, назначенной генеральным прокурором, и опубликования выводов рассмотрит политику стимулов для привлечения иностранных инвестиций, сообщил он.На вопрос, идет ли речь об окончательной отмене программы, Кусиос ответил: "Да. Отменена существующая инвестиционная программа".При этом отвечая на вопрос, будет ли создана новая инвестиционная программа в будущем, представитель правительства сказал, что это будет обсуждаться после завершения работы комиссии по расследованию, пока единственное решение принято только по действующей программе. Он не стал отвечать на вопрос о публикации катарского телеканала "Аль-Джазира"."Я не хотел бы делать никаких других заявлений в настоящее время", — сказал он.Решение принято на следующий день после выхода в эфир фильма-расследования катарского телеканала "Аль-Джазира" о возможной причастности официальных лиц, в том числе политиков, к нарушениям при предоставлении гражданства. В частности, среди снятых скрытой камерой политиков есть спикер парламента Димитрис Силлурис, пообещавший "инвестору" с криминальным прошлым полную поддержку "на любом уровне", и депутат парламента Христакис Дзиованнис, известный на Кипре как Джовани, который является одним из крупнейших застройщиков страны.Это вторая публикация катарского телеканала."Аль-Джазира" 23 августа на основании попавших в ее распоряжение секретных документов Кипра опубликовала "сатирическое расследование", озаглавленное Cyprus Papers — "Кипрские бумаги", в котором утверждала, что достаточно инвестировать 2,5 миллиона долларов, чтобы получить паспорт Кипра, который позволит путешествовать по всему <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзу</a> без виз, а среди "покупателей" кипрских "золотых паспортов" есть преступники и сомнительные личности. Глава МВД Никос Нурис назвал публикацию пропагандистской атакой на Кипр.Вместе с тем Счетная палата Кипра объявила о проведении аудита предоставления кипрского гражданства в рамках КИП.Президент Кипра <a href="http://ria.ru/person_Nikos_Anastasiadis/" target="_blank" data-auto="true">Никос Анастасиадис</a> создал комиссию для расследования ряда случаев предоставления кипрского гражданства по инвестиционной программе.Совет министров Кипра на заседании 7 октября решил начать процесс лишения гражданства семи человек, которые скрывали существенные факты и давали ложные данные при подаче заявления о предоставлении гражданства, и провести расследование в отношении 12 человек.

https://ria.ru/20200720/1574517574.html

https://ria.ru/20200907/kipr-1576854191.html

3

кипр

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кипр, в мире