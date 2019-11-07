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РИА Новости

Власти Кипра отобрали "золотые паспорта" у девяти граждан России

03:34 07.11.2019 (обновлено: 03:53 07.11.2019)
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкКипр
Кипр
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
Кипр. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно. Соответствующую информацию распространило издание Cyprus Times.
Также с "золотыми паспортами" распрощаются восемь граждан Камбоджи, пятеро китайцев, два кенийских подданных, иранец и малайзиец. Чьи документы будут аннулированы, власти не сообщают.
По данным издания, количество аннулированных паспортов будет возрастать, поскольку правительство Кипра поручило МВД продолжить проверки всех лиц, получивших гражданство до 2018 года. Именно с этого года была ужесточена система проверки претендентов на кипрское гражданство.
Решение об аннулировании гражданства принял министр внутренних дел страны Константинос Петридис. Чиновник выступил с соответствующим заявлением в продолжение поднятой в минувшем октябре темы, когда правительство пообещало подвергнуть проверке существующую в стране практику предоставления гражданства в обмен на инвестиции и лишить гражданства тех лиц, кому оно было присвоено на неправовом основании.
Для этой процедуры был создан специальный комитет, куда вошли главный бухгалтер аппарата МВД, председатель кипрской комиссии по рынку капитала и представитель юридической службы.
Задача комитета состоит в расследовании в отношении данных натурализованных иностранцев, а также в выработке механизма лишения гражданства.
При условии, что в ходе расследования будут обнаружены какие-либо дисциплинарные или уголовные преступления со стороны одного из 26 человек, разбирательство будет продолжено с участием генеральной прокуратуры республики.
Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
1 декабря 2018, 12:18РИА Новости
В ЕП предложили отказаться от выдачи паспортов иностранным инвесторам

Сократить выдачу "золотых паспортов"

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова в августе прошлого года призвала страны — члены ЕС ужесточить правила предоставления гражданства и вида на жительство в обмен на инвестиции или покупку недвижимости.
Среди европейских стран ЕК особо выделила Кипр, Грецию и Мальту, а среди обладателей "золотых паспортов" под подозрением оказались граждане России, бывших советских республик и Китая.
Из стран — членов Евросоюза гражданство в обмен на инвестиции можно получить в Австрии, Германии, на Мальте и Кипре, в Ирландии и странах Соединенного Королевства. При этом каждое государство решает вопрос о присвоении гражданства или выдаче вида на жительство самостоятельно.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия
23 января, 16:34РИА Новости
Болгария уведомила ЕК о намерении отказаться от "золотых виз"

"Золотой паспорт"

Программа получения паспортов в обмен на инвестиции действует на Кипре с 2013 года. С тех пор гражданство приобрели порядка двух тысяч человек, не считая членов их семей.
Кипрский паспорт на сегодняшний день обходится в два миллиона евро, если инвестиции сделаны исключительно в жилую недвижимость, при этом как минимум четверть из них должна быть потрачена на приобретение собственного жилья для проживания. Если инвестиции распределяются и по другим секторам, то сумма возрастает до 2,5 миллиона евро, из которых как минимум 500 тысяч должны быть потрачены на приобретение постоянного жилья. В обоих случаях требование постоянного жилья гарантирует, что инвестор остается тесно связанным с Кипром, хотя фактически не обязан жить на острове.
Флаг Евросоюза. Архивное фото
10 апреля 2018, 14:30РИА Новости
Россияне вошли в первую десятку по числу полученных в странах ЕС паспортов
120217246
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Константинос ПетридисВера ЮроваЕврокомиссияЕвросоюзКипрРоссияВ мире
Популярные комментарии
С нетерпением ждем лишения паспортов все Кипрских Россиян,уже и наручники готовы.
7 ноября, 05:36
с старый прапор
3422002
Их Колыма давно заждалась....Молодцы Кипр!
7 ноября, 08:05
Ми Раж
2621001
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