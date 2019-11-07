Власти Кипра отобрали "золотые паспорта" у девяти граждан России

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно. Соответствующую информацию распространило издание Cyprus Times

Также с "золотыми паспортами" распрощаются восемь граждан Камбоджи, пятеро китайцев, два кенийских подданных, иранец и малайзиец. Чьи документы будут аннулированы, власти не сообщают.

По данным издания, количество аннулированных паспортов будет возрастать, поскольку правительство Кипра поручило МВД продолжить проверки всех лиц, получивших гражданство до 2018 года. Именно с этого года была ужесточена система проверки претендентов на кипрское гражданство.

Решение об аннулировании гражданства принял министр внутренних дел страны Константинос Петридис . Чиновник выступил с соответствующим заявлением в продолжение поднятой в минувшем октябре темы, когда правительство пообещало подвергнуть проверке существующую в стране практику предоставления гражданства в обмен на инвестиции и лишить гражданства тех лиц, кому оно было присвоено на неправовом основании.

Для этой процедуры был создан специальный комитет, куда вошли главный бухгалтер аппарата МВД, председатель кипрской комиссии по рынку капитала и представитель юридической службы.

Задача комитета состоит в расследовании в отношении данных натурализованных иностранцев, а также в выработке механизма лишения гражданства.

При условии, что в ходе расследования будут обнаружены какие-либо дисциплинарные или уголовные преступления со стороны одного из 26 человек, разбирательство будет продолжено с участием генеральной прокуратуры республики.

Сократить выдачу "золотых паспортов"

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова в августе прошлого года призвала страны — члены ЕС ужесточить правила предоставления гражданства и вида на жительство в обмен на инвестиции или покупку недвижимости.

Среди европейских стран ЕК особо выделила Кипр, Грецию и Мальту, а среди обладателей "золотых паспортов" под подозрением оказались граждане России, бывших советских республик и Китая.

Из стран — членов Евросоюза гражданство в обмен на инвестиции можно получить в Австрии, Германии, на Мальте и Кипре, в Ирландии и странах Соединенного Королевства. При этом каждое государство решает вопрос о присвоении гражданства или выдаче вида на жительство самостоятельно.

"Золотой паспорт"

Программа получения паспортов в обмен на инвестиции действует на Кипре с 2013 года. С тех пор гражданство приобрели порядка двух тысяч человек, не считая членов их семей.