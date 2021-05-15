Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.
Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.
На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.
На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.
Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.
Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.
В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.
В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.
Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.
Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.
Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".
Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".
В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.
В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.
Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.
Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.
В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.
В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.
Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.
Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.
Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.
Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.
Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.
Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.
Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.
На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.
Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.
В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.
Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.
Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".
В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.
Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.
В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.
Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.
Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.
Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.
Жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают свои дома.
Жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают свои дома.
Люди уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля.
Люди уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля.
Сотни семей из квартала Амаль в городе Бейт-Ханун направились в более безопасные места.
Сотни семей из квартала Амаль в городе Бейт-Ханун направились в более безопасные места.
Агентство по оказанию помощи палестинским беженцам для приема семей открыло школы.
Агентство по оказанию помощи палестинским беженцам для приема семей открыло школы.
Ранее сотни семей ушли из деревни Бадавия района Бейт-Лахай на севере анклава.
Ранее сотни семей ушли из деревни Бадавия района Бейт-Лахай на севере анклава.
Из-за израильских бомбардировок приграничные районы стали небезопасными.
"Мы живем в восточном районе Шаджания города Газа, большинство семей покинули свои дома", — рассказала палестинская журналистка Фида абу Ата.
"Мы живем в восточном районе Шаджания города Газа, большинство семей покинули свои дома", — рассказала палестинская журналистка Фида абу Ата.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером.
Примерно 300 из 1750 ракет, выпущенных из сектора Газа по Израильской территории, разорвались в палестинском анклаве.
Примерно 300 из 1750 ракет, выпущенных из сектора Газа по Израильской территории, разорвались в палестинском анклаве.
Число жертв авианалетов на сектор Газа превысило сто человек, еще более 800 ранены.
Число жертв авианалетов на сектор Газа превысило сто человек, еще более 800 ранены.
Жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают свои дома.
Люди уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля.
Сотни семей из квартала Амаль в городе Бейт-Ханун направились в более безопасные места.
Агентство по оказанию помощи палестинским беженцам для приема семей открыло школы.
Ранее сотни семей ушли из деревни Бадавия района Бейт-Лахай на севере анклава.
Из-за израильских бомбардировок приграничные районы стали небезопасными.
"Мы живем в восточном районе Шаджания города Газа, большинство семей покинули свои дома", — рассказала палестинская журналистка Фида абу Ата.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером.
Примерно 300 из 1750 ракет, выпущенных из сектора Газа по Израильской территории, разорвались в палестинском анклаве.
Число жертв авианалетов на сектор Газа превысило сто человек, еще более 800 ранены.