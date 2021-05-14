https://ria.ru/20210514/turnikety-1732235515.html
Ликсутов оценил, к чему привела отмена турникетов в наземном транспорте
Ликсутов оценил, к чему привела отмена турникетов в наземном транспорте
Отмена турникетов в наземном городском транспорте привела к росту числа безбилетников, но власти надеются на сознательность москвичей, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T03:27
2021-05-14T03:27
2021-05-14T11:38
максим ликсутов
москва
общество
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Отмена турникетов в наземном городском транспорте привела к росту числа безбилетников, но власти надеются на сознательность москвичей, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Весь наземный транспорт Москвы с 1 сентября 2018 года курсирует без турникетов, все двери оборудованы валидаторами для оплаты проезда. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это позволит пассажирам сэкономить в пути до 20 минут."К сожалению, несколько выросло количество безбилетников, но есть контролеры, и мы верим в сознательность москвичей", — сказал Ликсутов.Он добавил, что билетная выручка идет на обновление подвижного состава, на приобретение новых автобусов, трамваев, электробусов."Турникеты были сняты именно для повышения комфорта и удобства пассажиров, чтобы не стоять в очередях и быстро заходить и выходить из транспорта. На некоторых маршрутах теперь даже требуется меньше автобусов", — добавил заммэра.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210118/metro-1593468762.html
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Максим Ликсутов о московском транспорте, дорогах и системе Face Pay
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал в интервью РИА Новости о том, как изменилась дорожная ситуация на улицах, где недавно изменили тарифы на парковку, об обновлении вагонов метрополитена и популярности городского велопроката, а также о скором запуске новой системы оплаты проезда "по лицу" и востребованности карты "Тройка" в российских регионах.
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