https://ria.ru/20210514/turnikety-1732235515.html

Ликсутов оценил, к чему привела отмена турникетов в наземном транспорте

Ликсутов оценил, к чему привела отмена турникетов в наземном транспорте

Отмена турникетов в наземном городском транспорте привела к росту числа безбилетников, но власти надеются на сознательность москвичей, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T03:27

2021-05-14T03:27

2021-05-14T11:38

максим ликсутов

москва

общество

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Отмена турникетов в наземном городском транспорте привела к росту числа безбилетников, но власти надеются на сознательность москвичей, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Весь наземный транспорт Москвы с 1 сентября 2018 года курсирует без турникетов, все двери оборудованы валидаторами для оплаты проезда. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это позволит пассажирам сэкономить в пути до 20 минут."К сожалению, несколько выросло количество безбилетников, но есть контролеры, и мы верим в сознательность москвичей", — сказал Ликсутов.Он добавил, что билетная выручка идет на обновление подвижного состава, на приобретение новых автобусов, трамваев, электробусов."Турникеты были сняты именно для повышения комфорта и удобства пассажиров, чтобы не стоять в очередях и быстро заходить и выходить из транспорта. На некоторых маршрутах теперь даже требуется меньше автобусов", — добавил заммэра.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210118/metro-1593468762.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Максим Ликсутов о московском транспорте, дорогах и системе Face Pay Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал в интервью РИА Новости о том, как изменилась дорожная ситуация на улицах, где недавно изменили тарифы на парковку, об обновлении вагонов метрополитена и популярности городского велопроката, а также о скором запуске новой системы оплаты проезда "по лицу" и востребованности карты "Тройка" в российских регионах. 2021-05-14T03:27 true PT23M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим ликсутов , москва, общество