Картины и другие работы Шойгу продадут на благотворительном аукционе
10:44 14.05.2021 (обновлено: 10:50 14.05.2021)
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Картины и другие творческие работы министра обороны РФ Сергея Шойгу продадут на благотворительном аукционе, средства пойдут на лечение и медицинские препараты для детей с опухолями мозга, сообщили журналистам в благотворительном фонде Константина Хабенского.
Благотворительный аукцион "Творчество ради жизни" пройдет в пятницу в штаб-квартире Русского географического общества в Москве.
"На нем будут представлены работы Сергея Шойгу: картины, декоративная деревянная ваза, стол из дерева ручной работы. Собранные в рамках аукциона средства помогут оплатить нейрохирургическое лечение и медицинские препараты для подопечных Фонда Хабенского — мальчиков и девочек с опухолями мозга", - рассказали в организации.
Аукцион организован Фондом Хабенского, который оказывает адресную помощь, оплачивает диагностику и лечение детей, а также организует реабилитационные программы. "Именно поэтому Сергей Шойгу принял решение выставить свои работы в поддержку Фонда", - говорится в релизе.
На мероприятии также прозвучат рассказы из книги Шойгу "Про вчера" в исполнении актеров Хабенского и Сергея Бурунова.
Как отмечают в организации, за 13 лет работы Фонда помощь была оказана более 3000 детям и молодым взрослым, свыше 8500 подопечных и членов их семей получили своевременную психологическую поддержку, более 7000 врачей при поддержке Фонда приняли участие в различных образовательных проектах, а 108 поставок современного высокотехнологичного оборудования были реализованы для 10 медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга.
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