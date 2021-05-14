https://ria.ru/20210514/shoygu-1732259940.html

Картины и другие работы Шойгу продадут на благотворительном аукционе

Картины и другие работы Шойгу продадут на благотворительном аукционе

Картины и другие творческие работы министра обороны РФ Сергея Шойгу продадут на благотворительном аукционе, средства пойдут на лечение и медицинские препараты... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T10:44

2021-05-14T10:44

2021-05-14T10:50

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Картины и другие творческие работы министра обороны РФ Сергея Шойгу продадут на благотворительном аукционе, средства пойдут на лечение и медицинские препараты для детей с опухолями мозга, сообщили журналистам в благотворительном фонде Константина Хабенского.Благотворительный аукцион "Творчество ради жизни" пройдет в пятницу в штаб-квартире Русского географического общества в Москве."На нем будут представлены работы Сергея Шойгу: картины, декоративная деревянная ваза, стол из дерева ручной работы. Собранные в рамках аукциона средства помогут оплатить нейрохирургическое лечение и медицинские препараты для подопечных Фонда Хабенского — мальчиков и девочек с опухолями мозга", - рассказали в организации.Аукцион организован Фондом Хабенского, который оказывает адресную помощь, оплачивает диагностику и лечение детей, а также организует реабилитационные программы. "Именно поэтому Сергей Шойгу принял решение выставить свои работы в поддержку Фонда", - говорится в релизе.На мероприятии также прозвучат рассказы из книги Шойгу "Про вчера" в исполнении актеров Хабенского и Сергея Бурунова.Как отмечают в организации, за 13 лет работы Фонда помощь была оказана более 3000 детям и молодым взрослым, свыше 8500 подопечных и членов их семей получили своевременную психологическую поддержку, более 7000 врачей при поддержке Фонда приняли участие в различных образовательных проектах, а 108 поставок современного высокотехнологичного оборудования были реализованы для 10 медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20210331/fotoproekt-1603663290.html

https://sn.ria.ru/20201201/auktsion-1587238041.html

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новости культуры, россия, русское географическое общество, константин хабенский, сергей шойгу, москва, санкт-петербург, общество