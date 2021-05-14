https://ria.ru/20210514/lekarstva-1732192430.html

Кто зарабатывает семь миллиардов рублей на обмане покупателей лекарств

Кто зарабатывает семь миллиардов рублей на обмане покупателей лекарств

В интернете на однотипных сайтах мошенники продают лекарства неизвестного состава. В ход идут фейковые отзывы известных врачей, угрозы от операторов, теневые... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T08:00

2021-05-14T08:00

2021-05-14T13:25

в россии

интернет

общество

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Святослав Петров. В интернете на однотипных сайтах мошенники продают лекарства неизвестного состава. В ход идут фейковые отзывы известных врачей, угрозы от операторов, теневые схемы производства и доставки. Торговцы используют технологии сетевого маркетинга, кол-центры и собственные курьерские службы. На доверчивых россиянах зарабатывают до семи миллиардов рублей в год.Брутальный маркетингНесколько дней владелицы маленького ателье в подвале торгового центра на западе Москвы боялись выходить на улицу. Дверь открывали только тем клиентам, кого знают. Мать и дочь — Валентину и Наталью Петровых (имена изменены) — запугали угрозами по телефону. Неизвестные стали донимать их после попытки заказать по интернету лекарство для глаз."В "Одноклассниках" увидела рекламу какого-то средства, супернатурального и эффективного, — рассказывает Валентина. — А у меня давно зрение падает. Было написано: бесплатно. Я нажала "заказать", и со мной связался оператор. Оказалось, бесплатно — только один флакон, но надо пропить курс, чтобы помогло. Стоит 15 тысяч рублей. Когда сказала, что не готова столько платить, предложили уступить всего за три тысячи".Обрадовавшись огромной скидке, Валентина договорилась о доставке: назвала контактные данные, включая домашний адрес. Звонившие откуда-то знали, в какой день Петровой приходит пенсия. В итоге мать и дочь даже подумывали закрыть ателье и на время уехать из города. "Вы только имя мое в статье поменяйте, — переживает Валентина. — Они ведь нас найдут".Черви и паразиты Таких объявлений о "почти бесплатных" лекарствах в Сети — сотни. Визуально похожие упаковки средств от любых болезней неизменно продаются по специальной цене — 149 рублей.Вне зависимости от препарата и его назначения схема у торговцев одна: привлечь внимание яркой, зачастую шокирующей историей и заманить покупателя на продающую страницу — лендинг. Там есть форма для заказа и таймер обратного отсчета. Он показывает количество оставшихся упаковок по скидке.Для раскрутки используют фото селебрити, взятые из интернета.Текст сводится к тому, что избавиться от паразитов поможет только препарат "Клинистил".Такие статьи размещают и на фейковых сайтах крупных медиа — РИА Новости, Первого канала и других. Или, например, на поддельном портале Минздрава. Мошенники не стесняются приписывать хвалебные отзывы на лекарства известным врачам — Денису Проценко, Лео Бокерии и Александру Мясникову.Бесконтрольная закупкаКорреспондент РИА Новости поговорил по телефону с менеджером по продажам "средства от давления" — оно описано на сайте как "лекарство из натуральных компонентов".— Сколько вам лет?— Тридцать один год.— Шумы в ушах? Боли в сердце? Головокружение?— Да, все вышеперечисленное. Сдавливает в груди иногда. Бессонница.— А давление какое?— Очень высокое: 180 на 100.— Как хорошо, что вы позвонили именно нам! "Кардинео" поможет от всех перечисленных симптомов. Вам понадобится длительный курс, он стоит 17 тысяч рублей, но специально для вас всего за восемь. Зато потом с давлением никаких проблем не будет.Менеджер еще долго расспрашивал о симптомах, уверяя, что он врач и руководитель отдела кардиологии. На вопрос, зарегистрировано ли "Кардинео" как лекарственное средство, ответил утвердительно. Отметил, что у препарата есть все лицензии, и его эффективность доказана. В подарок "кардиолог" пообещал отправить "дневник здоровья" — блокнот для записи симптомов. Оператор предупредил, что отмена покупки невозможна. Пояснил, что произнесенное в разговоре "да" считается заключением сделки. Такой же прием использовали и те, кто оформлял заказ Валентине Петровой. При этом по закону "О защите прав потребителей" покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после получения — в течение семи дней. Впрочем, журналисту, который позже отменил доставку, связавшись с курьером, никто не угрожал. Лекарства и трикотаж В качестве эксперимента корреспондент купил другой "препарат" — "Гипертенс". На лендингах он позиционируется как "средство от гипертонии", которое "нормализует давление естественным путем". Беседа с оператором прошла по тому же сценарию — он представился руководителем отдела по борьбе с гипертонией и нахваливал лекарство. Цена оказалась ниже — чуть менее шести тысяч рублей за курс.Вскоре позвонил курьер из некой фирмы Dostavka 365. В открытом доступе об этой компании информации нет. Отзывы в Сети — только негативные. В основном жалуются на аффилированность с мошенниками и невозможность отменить доставку.По словам курьера, который привез препарат на дом, в тот день он выполнил уже 15 заказов. Еще десять клиентов с гипертонией ждали его тем же вечером. Что именно он возит — представлял смутно. Где склад фирмы, говорить отказался. Чек доставщик не выдал. Позже по требованию фото документа прислали на электронную почту. Указано, что продавец — ИП Васильева А. В. По данным СПАРК, 33-летняя Алина Васильева из Сергиева Посада производит трикотажные изделия и косметические средства для кожи. Впрочем, сертификаты и на эту деятельность у нее давно просрочены. На ИП висят неуплаченные налоги — 136 тысяч рублей.Примечательно, что полная тезка Васильевой, которой тоже 33 года, несколько лет назад занималась репетиторством в Сергиевом Посаде — давала объявления, предлагая обучать английскому языку и маркетингу.Связаться с ней ни по одному из номеров не удалось.Шоп в панельке В пакете оказалось шесть флаконов "Гипертенса". Помимо этого, в курс лечения вошел тот самый "Клинистил" — "спасший" актера Безрукова "биогенный комплекс". В составе препаратов указаны вода, витамины, экстракты различных растений и консерванты. Назначение в инструкции не описано. В Государственный реестр лекарственных средств Министерства здравоохранения они не входят.На упаковках, мятых и в целом непрезентабельных, отмечено: производитель — ООО "Косметик шоп". В инструкции уже другая контора — ликвидированное еще в прошлом году ООО "Интексика".Директор "Косметик шоп" — Евгений Тузлуков. Его фирма зарегистрирована в квартире в панельной девятитиэтажке на Веерной улице в Москве. По словам соседей, там действительно живет Евгений, который "часто меняет номера телефонов". В этом же доме — опорный пункт полиции. Участковый о соседстве с компанией по производству лекарств узнал от корреспондента РИА Новости, заинтересовался коммерческой деятельностью Тузлукова и обещал наведаться к нему.Лекарство из помидоровИз чего на самом деле сделаны "Гипертенс" и "Клинистил" — неизвестно. По словам экспертов, чтобы провести анализ, необходимы образцы указанных в составе веществ. Впрочем, даже если в пузырьках и есть заявленные компоненты, от давления "лекарство" не спасет.Впрочем, бывает и еще более странный состав — например, в препарат от гипертонии "Кардинео" входит... экстракт томатов.Исполнительный директор российского партнерства "Союз производителей БАД" Александр Жестков отмечает, что такие "лекарства" не только не помогают, но и могут навредить."Я знаю такие истории, вплоть до отравления ртутью. Любой нормальный БАД перед появлением на российском рынке проверяют на соответствие условиям безопасности, а эти — нет", — говорит он.Лить на нутруКак выяснило агентство, на рынке процветает готовая схема создания таких лекарств и их продажи. Это бизнес под ключ, но у его участников несколько ролей. В начале цепочки — производители. Например, "Клинистил" делает фирма "Бьютирин" из подмосковного Королева. Они предлагают клиентам изготовить любую биодобавку или косметику из натуральных ингредиентов. Компания занимается разработкой рецептур по направлениям: гипертония, варикоз, лечение печени, почек, ЖКТ, эндокринной системы и другим. Про лекарства на их сайте нет ни слова. Цена — от 35 рублей за упаковку. Минимальная партия для отгрузки — три тысячи пачек.Гендиректор "Бьютирина" Дмитрий Мерзликин на звонки агентства не ответил. Для распространения псевдолекарств используют методы агрессивного онлайн-маркетинга: посредники рекламируют товары в Сети. Производитель в таком случае платит за каждого привлеченного клиента — например, за клик на сайте или проданную упаковку "лекарства". На сленге маркетологов продвижение БАДов называется "лить трафик на нутру" (от англ. nutrition — питание).Такое посредничество называют арбитражем трафика и не считают незаконным. При этом в Рунете многие сети специализируются как раз на распространении сомнительных товаров. В основном продвигают "натуральные" БАДы под видом лекарств, а также средства для потенции, косметику и рекламу ставок на спорт. Распространением тех же "Гипертенса" и "Клинистила" занимается сервис Lucky Ads. Оба "препарата" значатся в лидерах продаж. На сайте есть примеры "креативов" для продвижения — образцы тех самых вымышленных отзывов врачей и клиентов, которые кочуют из рекламы в рекламу. Это готовые шаблоны для удобного создания очередной продающей страницы в интернете. На вопросы РИА Новости в Lucky Ads не ответили. Логистика и доставка — третий кит, на котором стоит бизнес. Компании, которые развозят таблетки, скрывают учредительную информацию. Как правило, покупатель не может узнать ни названия фирмы, ни адреса, ни телефона. Например, как у Dostavka 356, сотрудник которой привозил препарат корреспонденту. В итоге претензии предъявить некому. Смертная казнь за обман Ужесточить ответственность за производство и продажу псевдолекарственных средств в прошлом году предлагали депутаты Госдумы. Но конкретных шагов никто не сделал.Впрочем, необходимость более строгого контроля в нижней палате не отрицают и сейчас. Чистой воды мошенничество Бывший директор некоммерческого партнерства "Производители биодобавок" Леонид Марьяновский считает, что действия продавцов псевдолекарств подпадают под уголовную статью о мошенничестве.Александр Жестков отмечает: привлечь мошенников к ответственности сложно, потому что формально они декларируют товар под видом пищевых компонентов. Впрочем, иногда торговцев ловят за руку. Так, в апреле 2020-го в Петербурге осудили преступную группу из 20 человек — они продавали БАДы как лекарства. Двое получили по четыре года колонии общего режима, остальные — условные сроки от полутора до трех с половиной лет. Мошенники придумывали пожилым людям диагнозы, представляясь медицинскими специалистами. Потом убеждали купить БАДы под видом эффективных препаратов. Заработали около семи миллионов рублей. Долю теневого рынка БАДов эксперты оценивают в пять-десять процентов от всех продаж. В деньгах — до семи миллиардов рублей в год.

https://ria.ru/20210212/moshennichestvo--1596719089.html

https://ria.ru/20210326/meditsina-1602828402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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