Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/lekarstva-1732192430.html
Кто зарабатывает семь миллиардов рублей на обмане покупателей лекарств
Кто зарабатывает семь миллиардов рублей на обмане покупателей лекарств
В интернете на однотипных сайтах мошенники продают лекарства неизвестного состава. В ход идут фейковые отзывы известных врачей, угрозы от операторов, теневые... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T08:00
2021-05-14T13:25
в россии
интернет
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732204339_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_2b42dab2b21e4780931f4359003986e4.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Святослав Петров. В интернете на однотипных сайтах мошенники продают лекарства неизвестного состава. В ход идут фейковые отзывы известных врачей, угрозы от операторов, теневые схемы производства и доставки. Торговцы используют технологии сетевого маркетинга, кол-центры и собственные курьерские службы. На доверчивых россиянах зарабатывают до семи миллиардов рублей в год.Брутальный маркетингНесколько дней владелицы маленького ателье в подвале торгового центра на западе Москвы боялись выходить на улицу. Дверь открывали только тем клиентам, кого знают. Мать и дочь — Валентину и Наталью Петровых (имена изменены) — запугали угрозами по телефону. Неизвестные стали донимать их после попытки заказать по интернету лекарство для глаз."В "Одноклассниках" увидела рекламу какого-то средства, супернатурального и эффективного, — рассказывает Валентина. — А у меня давно зрение падает. Было написано: бесплатно. Я нажала "заказать", и со мной связался оператор. Оказалось, бесплатно — только один флакон, но надо пропить курс, чтобы помогло. Стоит 15 тысяч рублей. Когда сказала, что не готова столько платить, предложили уступить всего за три тысячи".Обрадовавшись огромной скидке, Валентина договорилась о доставке: назвала контактные данные, включая домашний адрес. Звонившие откуда-то знали, в какой день Петровой приходит пенсия. В итоге мать и дочь даже подумывали закрыть ателье и на время уехать из города. "Вы только имя мое в статье поменяйте, — переживает Валентина. — Они ведь нас найдут".Черви и паразиты Таких объявлений о "почти бесплатных" лекарствах в Сети — сотни. Визуально похожие упаковки средств от любых болезней неизменно продаются по специальной цене — 149 рублей.Вне зависимости от препарата и его назначения схема у торговцев одна: привлечь внимание яркой, зачастую шокирующей историей и заманить покупателя на продающую страницу — лендинг. Там есть форма для заказа и таймер обратного отсчета. Он показывает количество оставшихся упаковок по скидке.Для раскрутки используют фото селебрити, взятые из интернета.Текст сводится к тому, что избавиться от паразитов поможет только препарат "Клинистил".Такие статьи размещают и на фейковых сайтах крупных медиа — РИА Новости, Первого канала и других. Или, например, на поддельном портале Минздрава. Мошенники не стесняются приписывать хвалебные отзывы на лекарства известным врачам — Денису Проценко, Лео Бокерии и Александру Мясникову.Бесконтрольная закупкаКорреспондент РИА Новости поговорил по телефону с менеджером по продажам "средства от давления" — оно описано на сайте как "лекарство из натуральных компонентов".— Сколько вам лет?— Тридцать один год.— Шумы в ушах? Боли в сердце? Головокружение?— Да, все вышеперечисленное. Сдавливает в груди иногда. Бессонница.— А давление какое?— Очень высокое: 180 на 100.— Как хорошо, что вы позвонили именно нам! "Кардинео" поможет от всех перечисленных симптомов. Вам понадобится длительный курс, он стоит 17 тысяч рублей, но специально для вас всего за восемь. Зато потом с давлением никаких проблем не будет.Менеджер еще долго расспрашивал о симптомах, уверяя, что он врач и руководитель отдела кардиологии. На вопрос, зарегистрировано ли "Кардинео" как лекарственное средство, ответил утвердительно. Отметил, что у препарата есть все лицензии, и его эффективность доказана. В подарок "кардиолог" пообещал отправить "дневник здоровья" — блокнот для записи симптомов. Оператор предупредил, что отмена покупки невозможна. Пояснил, что произнесенное в разговоре "да" считается заключением сделки. Такой же прием использовали и те, кто оформлял заказ Валентине Петровой. При этом по закону "О защите прав потребителей" покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после получения — в течение семи дней. Впрочем, журналисту, который позже отменил доставку, связавшись с курьером, никто не угрожал. Лекарства и трикотаж В качестве эксперимента корреспондент купил другой "препарат" — "Гипертенс". На лендингах он позиционируется как "средство от гипертонии", которое "нормализует давление естественным путем". Беседа с оператором прошла по тому же сценарию — он представился руководителем отдела по борьбе с гипертонией и нахваливал лекарство. Цена оказалась ниже — чуть менее шести тысяч рублей за курс.Вскоре позвонил курьер из некой фирмы Dostavka 365. В открытом доступе об этой компании информации нет. Отзывы в Сети — только негативные. В основном жалуются на аффилированность с мошенниками и невозможность отменить доставку.По словам курьера, который привез препарат на дом, в тот день он выполнил уже 15 заказов. Еще десять клиентов с гипертонией ждали его тем же вечером. Что именно он возит — представлял смутно. Где склад фирмы, говорить отказался. Чек доставщик не выдал. Позже по требованию фото документа прислали на электронную почту. Указано, что продавец — ИП Васильева А. В. По данным СПАРК, 33-летняя Алина Васильева из Сергиева Посада производит трикотажные изделия и косметические средства для кожи. Впрочем, сертификаты и на эту деятельность у нее давно просрочены. На ИП висят неуплаченные налоги — 136 тысяч рублей.Примечательно, что полная тезка Васильевой, которой тоже 33 года, несколько лет назад занималась репетиторством в Сергиевом Посаде — давала объявления, предлагая обучать английскому языку и маркетингу.Связаться с ней ни по одному из номеров не удалось.Шоп в панельке В пакете оказалось шесть флаконов "Гипертенса". Помимо этого, в курс лечения вошел тот самый "Клинистил" — "спасший" актера Безрукова "биогенный комплекс". В составе препаратов указаны вода, витамины, экстракты различных растений и консерванты. Назначение в инструкции не описано. В Государственный реестр лекарственных средств Министерства здравоохранения они не входят.На упаковках, мятых и в целом непрезентабельных, отмечено: производитель — ООО "Косметик шоп". В инструкции уже другая контора — ликвидированное еще в прошлом году ООО "Интексика".Директор "Косметик шоп" — Евгений Тузлуков. Его фирма зарегистрирована в квартире в панельной девятитиэтажке на Веерной улице в Москве. По словам соседей, там действительно живет Евгений, который "часто меняет номера телефонов". В этом же доме — опорный пункт полиции. Участковый о соседстве с компанией по производству лекарств узнал от корреспондента РИА Новости, заинтересовался коммерческой деятельностью Тузлукова и обещал наведаться к нему.Лекарство из помидоровИз чего на самом деле сделаны "Гипертенс" и "Клинистил" — неизвестно. По словам экспертов, чтобы провести анализ, необходимы образцы указанных в составе веществ. Впрочем, даже если в пузырьках и есть заявленные компоненты, от давления "лекарство" не спасет.Впрочем, бывает и еще более странный состав — например, в препарат от гипертонии "Кардинео" входит... экстракт томатов.Исполнительный директор российского партнерства "Союз производителей БАД" Александр Жестков отмечает, что такие "лекарства" не только не помогают, но и могут навредить."Я знаю такие истории, вплоть до отравления ртутью. Любой нормальный БАД перед появлением на российском рынке проверяют на соответствие условиям безопасности, а эти — нет", — говорит он.Лить на нутруКак выяснило агентство, на рынке процветает готовая схема создания таких лекарств и их продажи. Это бизнес под ключ, но у его участников несколько ролей. В начале цепочки — производители. Например, "Клинистил" делает фирма "Бьютирин" из подмосковного Королева. Они предлагают клиентам изготовить любую биодобавку или косметику из натуральных ингредиентов. Компания занимается разработкой рецептур по направлениям: гипертония, варикоз, лечение печени, почек, ЖКТ, эндокринной системы и другим. Про лекарства на их сайте нет ни слова. Цена — от 35 рублей за упаковку. Минимальная партия для отгрузки — три тысячи пачек.Гендиректор "Бьютирина" Дмитрий Мерзликин на звонки агентства не ответил. Для распространения псевдолекарств используют методы агрессивного онлайн-маркетинга: посредники рекламируют товары в Сети. Производитель в таком случае платит за каждого привлеченного клиента — например, за клик на сайте или проданную упаковку "лекарства". На сленге маркетологов продвижение БАДов называется "лить трафик на нутру" (от англ. nutrition — питание).Такое посредничество называют арбитражем трафика и не считают незаконным. При этом в Рунете многие сети специализируются как раз на распространении сомнительных товаров. В основном продвигают "натуральные" БАДы под видом лекарств, а также средства для потенции, косметику и рекламу ставок на спорт. Распространением тех же "Гипертенса" и "Клинистила" занимается сервис Lucky Ads. Оба "препарата" значатся в лидерах продаж. На сайте есть примеры "креативов" для продвижения — образцы тех самых вымышленных отзывов врачей и клиентов, которые кочуют из рекламы в рекламу. Это готовые шаблоны для удобного создания очередной продающей страницы в интернете. На вопросы РИА Новости в Lucky Ads не ответили. Логистика и доставка — третий кит, на котором стоит бизнес. Компании, которые развозят таблетки, скрывают учредительную информацию. Как правило, покупатель не может узнать ни названия фирмы, ни адреса, ни телефона. Например, как у Dostavka 356, сотрудник которой привозил препарат корреспонденту. В итоге претензии предъявить некому. Смертная казнь за обман Ужесточить ответственность за производство и продажу псевдолекарственных средств в прошлом году предлагали депутаты Госдумы. Но конкретных шагов никто не сделал.Впрочем, необходимость более строгого контроля в нижней палате не отрицают и сейчас. Чистой воды мошенничество Бывший директор некоммерческого партнерства "Производители биодобавок" Леонид Марьяновский считает, что действия продавцов псевдолекарств подпадают под уголовную статью о мошенничестве.Александр Жестков отмечает: привлечь мошенников к ответственности сложно, потому что формально они декларируют товар под видом пищевых компонентов. Впрочем, иногда торговцев ловят за руку. Так, в апреле 2020-го в Петербурге осудили преступную группу из 20 человек — они продавали БАДы как лекарства. Двое получили по четыре года колонии общего режима, остальные — условные сроки от полутора до трех с половиной лет. Мошенники придумывали пожилым людям диагнозы, представляясь медицинскими специалистами. Потом убеждали купить БАДы под видом эффективных препаратов. Заработали около семи миллионов рублей. Долю теневого рынка БАДов эксперты оценивают в пять-десять процентов от всех продаж. В деньгах — до семи миллиардов рублей в год.
https://ria.ru/20210212/moshennichestvo--1596719089.html
https://ria.ru/20210326/meditsina-1602828402.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732204339_0:329:960:1049_1920x0_80_0_0_208f4097e2bf09cf9bd6b64a808f8e20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в россии, интернет, общество

Кто зарабатывает семь миллиардов рублей на обмане покупателей лекарств

08:00 14.05.2021 (обновлено: 13:25 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Святослав Петров Упаковка препарата Гипертенс
Упаковка препарата Гипертенс - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Святослав Петров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Святослав Петров. В интернете на однотипных сайтах мошенники продают лекарства неизвестного состава. В ход идут фейковые отзывы известных врачей, угрозы от операторов, теневые схемы производства и доставки. Торговцы используют технологии сетевого маркетинга, кол-центры и собственные курьерские службы. На доверчивых россиянах зарабатывают до семи миллиардов рублей в год.

Брутальный маркетинг

Несколько дней владелицы маленького ателье в подвале торгового центра на западе Москвы боялись выходить на улицу. Дверь открывали только тем клиентам, кого знают. Мать и дочь — Валентину и Наталью Петровых (имена изменены) — запугали угрозами по телефону. Неизвестные стали донимать их после попытки заказать по интернету лекарство для глаз.
"В "Одноклассниках" увидела рекламу какого-то средства, супернатурального и эффективного, — рассказывает Валентина. — А у меня давно зрение падает. Было написано: бесплатно. Я нажала "заказать", и со мной связался оператор. Оказалось, бесплатно — только один флакон, но надо пропить курс, чтобы помогло. Стоит 15 тысяч рублей. Когда сказала, что не готова столько платить, предложили уступить всего за три тысячи".
Обрадовавшись огромной скидке, Валентина договорилась о доставке: назвала контактные данные, включая домашний адрес.

"Я сразу поняла: это какой-то развод! — вспоминает ее дочь Наталья. — Объяснила маме. Мы связались с конторой еще раз и попросили все отменить. В ответ стали угрожать. Перезванивали с разных номеров каждый день. Обещали, что приедут и заберут деньги".

Звонившие откуда-то знали, в какой день Петровой приходит пенсия.

"Говорили, что восьмого числа снимут все с карты, — уточняет Валентина. — Потом буквально заставляли взять кредит, чтобы заплатить за лекарства".

В итоге мать и дочь даже подумывали закрыть ателье и на время уехать из города.
"Вы только имя мое в статье поменяйте, — переживает Валентина. — Они ведь нас найдут".

Черви и паразиты

Таких объявлений о "почти бесплатных" лекарствах в Сети — сотни. Визуально похожие упаковки средств от любых болезней неизменно продаются по специальной цене — 149 рублей.
Скриншот с сайта Ваш Доктор
Скриншот с сайта Ваш Доктор - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Скриншот с сайта Ваш Доктор
Вне зависимости от препарата и его назначения схема у торговцев одна: привлечь внимание яркой, зачастую шокирующей историей и заманить покупателя на продающую страницу — лендинг. Там есть форма для заказа и таймер обратного отсчета. Он показывает количество оставшихся упаковок по скидке.
Для раскрутки используют фото селебрити, взятые из интернета.

"Когда из меня извлекли девятиметрового червя, я подумал, что все кончилось. А зря" — с этой цитаты, которая якобы принадлежит актеру Сергею Безрукову, начинается статья, подделанная под стиль газеты "Сегодня". И далее: "Инфаркты, инсульты, раковые опухоли, сепсис, диабет, гипертония, артрит, артроз — практически любую болезнь могут спровоцировать черви или амебы внутри вашего тела".

Текст сводится к тому, что избавиться от паразитов поможет только препарат "Клинистил".
Скриншот с сайта. Фейковое интервью с Безруковым
Скриншот с сайта. Интервью с Безруковым - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Скриншот с сайта. Фейковое интервью с Безруковым
Такие статьи размещают и на фейковых сайтах крупных медиа — РИА Новости, Первого канала и других. Или, например, на поддельном портале Минздрава. Мошенники не стесняются приписывать хвалебные отзывы на лекарства известным врачам — Денису Проценко, Лео Бокерии и Александру Мясникову.

Бесконтрольная закупка

Корреспондент РИА Новости поговорил по телефону с менеджером по продажам "средства от давления" — оно описано на сайте как "лекарство из натуральных компонентов".
— Сколько вам лет?
— Тридцать один год.
— Шумы в ушах? Боли в сердце? Головокружение?
— Да, все вышеперечисленное. Сдавливает в груди иногда. Бессонница.
— А давление какое?
— Очень высокое: 180 на 100.
— Как хорошо, что вы позвонили именно нам! "Кардинео" поможет от всех перечисленных симптомов. Вам понадобится длительный курс, он стоит 17 тысяч рублей, но специально для вас всего за восемь. Зато потом с давлением никаких проблем не будет.
Менеджер еще долго расспрашивал о симптомах, уверяя, что он врач и руководитель отдела кардиологии. На вопрос, зарегистрировано ли "Кардинео" как лекарственное средство, ответил утвердительно. Отметил, что у препарата есть все лицензии, и его эффективность доказана. В подарок "кардиолог" пообещал отправить "дневник здоровья" — блокнот для записи симптомов.
© РИА Новости / Святослав Петров Упаковка препарата Гипертенс
Упаковка препарата Гипертенс - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Святослав Петров
Упаковка препарата Гипертенс
Оператор предупредил, что отмена покупки невозможна. Пояснил, что произнесенное в разговоре "да" считается заключением сделки. Такой же прием использовали и те, кто оформлял заказ Валентине Петровой. При этом по закону "О защите прав потребителей" покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после получения — в течение семи дней. Впрочем, журналисту, который позже отменил доставку, связавшись с курьером, никто не угрожал.

Лекарства и трикотаж

В качестве эксперимента корреспондент купил другой "препарат" — "Гипертенс". На лендингах он позиционируется как "средство от гипертонии", которое "нормализует давление естественным путем". Беседа с оператором прошла по тому же сценарию — он представился руководителем отдела по борьбе с гипертонией и нахваливал лекарство. Цена оказалась ниже — чуть менее шести тысяч рублей за курс.
Вскоре позвонил курьер из некой фирмы Dostavka 365. В открытом доступе об этой компании информации нет. Отзывы в Сети — только негативные. В основном жалуются на аффилированность с мошенниками и невозможность отменить доставку.
Покупатели в гипермаркете Ашан после отмены режима самоизоляции в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 08:00
"Миллион за полдня": как устроен мошеннический бизнес на массажерах
По словам курьера, который привез препарат на дом, в тот день он выполнил уже 15 заказов. Еще десять клиентов с гипертонией ждали его тем же вечером. Что именно он возит — представлял смутно. Где склад фирмы, говорить отказался.
Чек доставщик не выдал. Позже по требованию фото документа прислали на электронную почту. Указано, что продавец — ИП Васильева А. В. По данным СПАРК, 33-летняя Алина Васильева из Сергиева Посада производит трикотажные изделия и косметические средства для кожи. Впрочем, сертификаты и на эту деятельность у нее давно просрочены. На ИП висят неуплаченные налоги — 136 тысяч рублей.
© РИА Новости / Святослав Петров Кассовый чек
Кассовый чек - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Святослав Петров
Кассовый чек
Примечательно, что полная тезка Васильевой, которой тоже 33 года, несколько лет назад занималась репетиторством в Сергиевом Посаде — давала объявления, предлагая обучать английскому языку и маркетингу.
Связаться с ней ни по одному из номеров не удалось.

Шоп в панельке

В пакете оказалось шесть флаконов "Гипертенса". Помимо этого, в курс лечения вошел тот самый "Клинистил" — "спасший" актера Безрукова "биогенный комплекс". В составе препаратов указаны вода, витамины, экстракты различных растений и консерванты. Назначение в инструкции не описано. В Государственный реестр лекарственных средств Министерства здравоохранения они не входят.
© РИА Новости / Святослав Петров Препарат Клинистил
Препарат Клинистил - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Святослав Петров
Препарат Клинистил
На упаковках, мятых и в целом непрезентабельных, отмечено: производитель — ООО "Косметик шоп". В инструкции уже другая контора — ликвидированное еще в прошлом году ООО "Интексика".
Директор "Косметик шоп" — Евгений Тузлуков. Его фирма зарегистрирована в квартире в панельной девятитиэтажке на Веерной улице в Москве. По словам соседей, там действительно живет Евгений, который "часто меняет номера телефонов". В этом же доме — опорный пункт полиции. Участковый о соседстве с компанией по производству лекарств узнал от корреспондента РИА Новости, заинтересовался коммерческой деятельностью Тузлукова и обещал наведаться к нему.
© РИА Новости / Святослав Петров Улица Веерная
Улица Веерная - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Святослав Петров
Улица Веерная

Лекарство из помидоров

Из чего на самом деле сделаны "Гипертенс" и "Клинистил" — неизвестно. По словам экспертов, чтобы провести анализ, необходимы образцы указанных в составе веществ. Впрочем, даже если в пузырьках и есть заявленные компоненты, от давления "лекарство" не спасет.

"Может помочь пустырник, и то если его пить регулярно, — поясняет эксперт по фармакологии Ирина Булыгина. — То, что здесь перечислено, — девясил, тысячелистник и прочее — к давлению никакого отношения не имеет. Экстракты растений неизвестно как добывали и по какой технологии готовили. Указанные в составе витамины… Я вообще сомневаюсь, что они там есть. Слишком широкий спектр".

Впрочем, бывает и еще более странный состав — например, в препарат от гипертонии "Кардинео" входит... экстракт томатов.
Исполнительный директор российского партнерства "Союз производителей БАД" Александр Жестков отмечает, что такие "лекарства" не только не помогают, но и могут навредить.
Пациент ожидает приема врача в больнице - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 08:00
На кабинетах нет табличек: где лечат от несуществующих болезней в кредит
"Я знаю такие истории, вплоть до отравления ртутью. Любой нормальный БАД перед появлением на российском рынке проверяют на соответствие условиям безопасности, а эти — нет", — говорит он.

Лить на нутру

Как выяснило агентство, на рынке процветает готовая схема создания таких лекарств и их продажи. Это бизнес под ключ, но у его участников несколько ролей.
В начале цепочки — производители. Например, "Клинистил" делает фирма "Бьютирин" из подмосковного Королева. Они предлагают клиентам изготовить любую биодобавку или косметику из натуральных ингредиентов. Компания занимается разработкой рецептур по направлениям: гипертония, варикоз, лечение печени, почек, ЖКТ, эндокринной системы и другим. Про лекарства на их сайте нет ни слова. Цена — от 35 рублей за упаковку. Минимальная партия для отгрузки — три тысячи пачек.
© РИА Новости / Святослав Петров Упаковка препарата Косметик шоп
Упаковка препарата Косметик шоп - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Святослав Петров
Упаковка препарата Косметик шоп
Гендиректор "Бьютирина" Дмитрий Мерзликин на звонки агентства не ответил.
Для распространения псевдолекарств используют методы агрессивного онлайн-маркетинга: посредники рекламируют товары в Сети. Производитель в таком случае платит за каждого привлеченного клиента — например, за клик на сайте или проданную упаковку "лекарства". На сленге маркетологов продвижение БАДов называется "лить трафик на нутру" (от англ. nutrition — питание).
Такое посредничество называют арбитражем трафика и не считают незаконным. При этом в Рунете многие сети специализируются как раз на распространении сомнительных товаров. В основном продвигают "натуральные" БАДы под видом лекарств, а также средства для потенции, косметику и рекламу ставок на спорт.
Распространением тех же "Гипертенса" и "Клинистила" занимается сервис Lucky Ads. Оба "препарата" значатся в лидерах продаж. На сайте есть примеры "креативов" для продвижения — образцы тех самых вымышленных отзывов врачей и клиентов, которые кочуют из рекламы в рекламу. Это готовые шаблоны для удобного создания очередной продающей страницы в интернете.
Скриншот с сайта Lucky Ads
Скриншот с сайта Lucky Ads - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Скриншот с сайта Lucky Ads
На вопросы РИА Новости в Lucky Ads не ответили.
Логистика и доставка — третий кит, на котором стоит бизнес. Компании, которые развозят таблетки, скрывают учредительную информацию. Как правило, покупатель не может узнать ни названия фирмы, ни адреса, ни телефона. Например, как у Dostavka 356, сотрудник которой привозил препарат корреспонденту. В итоге претензии предъявить некому.

Смертная казнь за обман

Ужесточить ответственность за производство и продажу псевдолекарственных средств в прошлом году предлагали депутаты Госдумы. Но конкретных шагов никто не сделал.
Впрочем, необходимость более строгого контроля в нижней палате не отрицают и сейчас.

"В Таиланде за подделку препаратов вообще смертная казнь, — комментирует ситуацию член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. — Без контроля мы получаем на рынке продукт, который порой вообще из мела сделан. И это в лучшем случае. С лекарствами мы видим весь процесс — от и до. Почему не сделать это с БАДами? Сейчас никакого законопроекта по регулированию этого рынка нет, но я уверена: он должен появиться в обозримом будущем. Разговоры об этом идут давно".

Чистой воды мошенничество

Бывший директор некоммерческого партнерства "Производители биодобавок" Леонид Марьяновский считает, что действия продавцов псевдолекарств подпадают под уголовную статью о мошенничестве.

"БАД по определению — не лекарство. Его задача — поддерживать организм, оказывать профилактическое действие. Если заявляют обратное, это чистой воды мошенничество", — объясняет он.

Александр Жестков отмечает: привлечь мошенников к ответственности сложно, потому что формально они декларируют товар под видом пищевых компонентов.
Впрочем, иногда торговцев ловят за руку. Так, в апреле 2020-го в Петербурге осудили преступную группу из 20 человек — они продавали БАДы как лекарства. Двое получили по четыре года колонии общего режима, остальные — условные сроки от полутора до трех с половиной лет. Мошенники придумывали пожилым людям диагнозы, представляясь медицинскими специалистами. Потом убеждали купить БАДы под видом эффективных препаратов. Заработали около семи миллионов рублей.
Долю теневого рынка БАДов эксперты оценивают в пять-десять процентов от всех продаж. В деньгах — до семи миллиардов рублей в год.
 
В РоссииИнтернетОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов
03:07Восемь человек погибли при авиаударе по лагерю беженцев в городе Газа
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
00:21В СК рассказали о работе военных следователей в годы ВОВ
00:14WhatsApp начинает ограничивать часть функций у ряда пользователей
Лента новостейМолния