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Более 62 миллионов рублей пожертвований собрали для пострадавших в Казани
Более 62 миллионов рублей пожертвований собрали для пострадавших в Казани
Более 62 миллионов рублей поступило на счет российского "Красного Креста" для помощи пострадавшим и семьям погибших в трагедии в казанской гимназии, сообщил РИА РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T15:22
2021-05-14T15:22
стрельба в школе в казани
россия
красный крест
казань
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 62 миллионов рублей поступило на счет российского "Красного Креста" для помощи пострадавшим и семьям погибших в трагедии в казанской гимназии, сообщил РИА Новости председатель организации Павел Савчук, добавив, что деньги, в частности, направят на санаторно-курортное лечение, отдых, приобретение средств реабилитации пострадавшим.Ранее Сбербанк сообщил, что открыл счет российскому "Красному Кресту" для сбора средств после трагедии в Татарстане."По состоянию на 12.00 мск 14 мая общий объем средств, поступивших на счет российского "Красного Креста", открытый при поддержке Сбера специально для сбора пожертвований для пострадавших в трагедии в казанской гимназии, составляет 62 миллиона 341 тысячу 740 рублей 50 копеек", - сказал Савчук.Он рассказал, что сейчас при взаимодействии с правительством Татарстана и администрацией Советского района Казани выясняются потребности каждой семьи, пострадавшей в трагедии в Казани.Он подчеркнул, что поддержка пострадавших в Казани имеет долгосрочный характер. "Мы не можем назвать дату, когда все средства будут израсходованы. Наша цель не израсходовать средства, а помочь людям, при этом грамотно и эффективно использовать те средства, которые поступили в качестве пожертвований", - добавил Савчук.На вопрос, когда завершится сбор пожертвований, Савчук сказал: "До конца мая точно. Возможно, что на следующей неделе, может позже".Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).Российский "Красный Крест" - общественная благотворительная организация, которая является участником международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
https://ria.ru/20210513/kazan-1732142407.html
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стрельба в школе в казани, россия, красный крест, казань

Более 62 миллионов рублей пожертвований собрали для пострадавших в Казани

15:22 14.05.2021
 
© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкЦветы и мягкие игрушки у гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани
Цветы и мягкие игрушки у гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Роман Кручинин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 62 миллионов рублей поступило на счет российского "Красного Креста" для помощи пострадавшим и семьям погибших в трагедии в казанской гимназии, сообщил РИА Новости председатель организации Павел Савчук, добавив, что деньги, в частности, направят на санаторно-курортное лечение, отдых, приобретение средств реабилитации пострадавшим.
Ранее Сбербанк сообщил, что открыл счет российскому "Красному Кресту" для сбора средств после трагедии в Татарстане.
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Путин поручил оказать финансовую поддержку семьям пострадавших в Казани
"По состоянию на 12.00 мск 14 мая общий объем средств, поступивших на счет российского "Красного Креста", открытый при поддержке Сбера специально для сбора пожертвований для пострадавших в трагедии в казанской гимназии, составляет 62 миллиона 341 тысячу 740 рублей 50 копеек", - сказал Савчук.
Он рассказал, что сейчас при взаимодействии с правительством Татарстана и администрацией Советского района Казани выясняются потребности каждой семьи, пострадавшей в трагедии в Казани.
"Часть средств пойдет на обеспечение санаторно-курортное лечение, организацию отдыха, приобретение средств реабилитации, если это будет необходимо. Также это психосоциальная поддержка в долгосрочном периоде школьников, педагогов, которые в школе находились во время трагедии, создание комфортной атмосферы в школе", - рассказал Савчук.
Он подчеркнул, что поддержка пострадавших в Казани имеет долгосрочный характер. "Мы не можем назвать дату, когда все средства будут израсходованы. Наша цель не израсходовать средства, а помочь людям, при этом грамотно и эффективно использовать те средства, которые поступили в качестве пожертвований", - добавил Савчук.
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На вопрос, когда завершится сбор пожертвований, Савчук сказал: "До конца мая точно. Возможно, что на следующей неделе, может позже".
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Российский "Красный Крест" - общественная благотворительная организация, которая является участником международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
Большая беда. Стрельба в школе в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

Стрельба у школы в Казани
1 из 12

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

Стрельба у школы в Казани
2 из 12

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

Стрельба у школы в Казани
3 из 12

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

Люди у школы в Казани, где произошла стрельба
4 из 12

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

Стрельба у школы в Казани
5 из 12

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

С эвакуированными работают психологи.

Сотрудники медико-психологической службы у школы в Казани, где произошла стрельба
6 из 12

С эвакуированными работают психологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

Стрельба у школы в Казани
7 из 12

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

Стрельба у школы в Казани
8 из 12

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов у школы в Казани, где произошла стрельба
9 из 12

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

Стрельба в школе в Казани
10 из 12

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

Стрельба у школы в Казани
11 из 12

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

Стрельба у школы в Казани
12 из 12

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 12

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 12

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 12

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 12

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 12

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 12

С эвакуированными работают психологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 12

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 12

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 12

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияКрасный КрестКазань
 
 
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