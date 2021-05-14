https://ria.ru/20210514/kazan-1732325691.html

Более 62 миллионов рублей пожертвований собрали для пострадавших в Казани

Более 62 миллионов рублей пожертвований собрали для пострадавших в Казани

Более 62 миллионов рублей поступило на счет российского "Красного Креста" для помощи пострадавшим и семьям погибших в трагедии в казанской гимназии, сообщил РИА РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T15:22

2021-05-14T15:22

2021-05-14T15:22

стрельба в школе в казани

россия

красный крест

казань

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 62 миллионов рублей поступило на счет российского "Красного Креста" для помощи пострадавшим и семьям погибших в трагедии в казанской гимназии, сообщил РИА Новости председатель организации Павел Савчук, добавив, что деньги, в частности, направят на санаторно-курортное лечение, отдых, приобретение средств реабилитации пострадавшим.Ранее Сбербанк сообщил, что открыл счет российскому "Красному Кресту" для сбора средств после трагедии в Татарстане."По состоянию на 12.00 мск 14 мая общий объем средств, поступивших на счет российского "Красного Креста", открытый при поддержке Сбера специально для сбора пожертвований для пострадавших в трагедии в казанской гимназии, составляет 62 миллиона 341 тысячу 740 рублей 50 копеек", - сказал Савчук.Он рассказал, что сейчас при взаимодействии с правительством Татарстана и администрацией Советского района Казани выясняются потребности каждой семьи, пострадавшей в трагедии в Казани.Он подчеркнул, что поддержка пострадавших в Казани имеет долгосрочный характер. "Мы не можем назвать дату, когда все средства будут израсходованы. Наша цель не израсходовать средства, а помочь людям, при этом грамотно и эффективно использовать те средства, которые поступили в качестве пожертвований", - добавил Савчук.На вопрос, когда завершится сбор пожертвований, Савчук сказал: "До конца мая точно. Возможно, что на следующей неделе, может позже".Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).Российский "Красный Крест" - общественная благотворительная организация, которая является участником международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

https://ria.ru/20210513/kazan-1732142407.html

https://ria.ru/20210513/strelba-1732023121.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, красный крест, казань