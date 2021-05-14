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https://ria.ru/20210514/kazan-1732287716.html
Источник рассказал об обследовании Галявиева несколько лет назад
Источник рассказал об обследовании Галявиева несколько лет назад
Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии, при прохождении обследования в качестве призывника несколько лет назад был признан... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:44
2021-05-14T12:44
стрельба в школе в казани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рустам минниханов
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии, при прохождении обследования в качестве призывника несколько лет назад был признан здоровым в психическом плане, отклонений тогда выявлено не было, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Татарстана.По словам собеседника агентства, Галявиев в своё время прошел медицинскую комиссию при постановке на воинский учет."На момент прохождения медицинского освидетельствования при постановке на учёт Галявиев ни о чем не заявлял, врачами никаких отклонений в его поведении выявлено не было, дополнительных обследований его психологического состояния не проводилось", - сказал собеседник агентства.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://ria.ru/20210513/zolotov-1732147114.html
https://ria.ru/20210512/nevmenyaemyy-1731986797.html
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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рустам минниханов, казань, происшествия

Источник рассказал об обследовании Галявиева несколько лет назад

12:44 14.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев в суде
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии, при прохождении обследования в качестве призывника несколько лет назад был признан здоровым в психическом плане, отклонений тогда выявлено не было, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Татарстана.
По словам собеседника агентства, Галявиев в своё время прошел медицинскую комиссию при постановке на воинский учет.
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"На момент прохождения медицинского освидетельствования при постановке на учёт Галявиев ни о чем не заявлял, врачами никаких отклонений в его поведении выявлено не было, дополнительных обследований его психологического состояния не проводилось", - сказал собеседник агентства.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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Стрельба в школе в КазаниРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рустам МиннихановКазаньПроисшествия
 
 
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