Минпросвещения дало поручения школам после трагедии в Казани

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Лариса Фальковская после трагедии в Казани поручила школам обновить планы по антитеррористической защищенности и ежеквартально проводить тренинги и учения.По ее словам, такие мероприятия можно совмещать с плановыми учениями по противопожарной безопасности. Она также попросила обратить внимание на эти планы перед летней оздоровительной кампанией и новым учебным годом."Еще из опыта Казани — есть смысл провести инвентаризацию работы ведомственных психологических служб на предмет не только достаточности специалистов, работающих в постоянном режиме, но и на наличие возможностей создания мобильных групп под задачи, связанные с психологической безопасностью", — сказала Фальковская на совещании по вопросам организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их безопасности.Она добавила, что накануне министерство, параллельно с оказанием психологической помощи, проводило обучение специалистов из различных организаций в этой сфере.Трагедия в казанской школеВо вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
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РИА Новости
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96
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Жители Казани третий день несут цветы к 175-й гимназии
Жители Казани третьи сутки приходят к 175-й гимназии с цветами и игрушками. Стихийно созданные мемориалы тянутся по всему периметру школы. 175-я школа по-прежнему оцеплена, работают следователи.
россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рустам минниханов, москва, казань, происшествия
Минпросвещения дало поручения школам после трагедии в Казани
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Лариса Фальковская после трагедии в Казани поручила школам обновить планы по антитеррористической защищенности и ежеквартально проводить тренинги и учения.
По ее словам, такие мероприятия можно совмещать с плановыми учениями по противопожарной безопасности. Она также попросила обратить внимание на эти планы перед летней оздоровительной кампанией и новым учебным годом.
"Еще из опыта Казани — есть смысл провести инвентаризацию работы ведомственных психологических служб на предмет не только достаточности специалистов, работающих в постоянном режиме, но и на наличие возможностей создания мобильных групп под задачи, связанные с психологической безопасностью", — сказала Фальковская на совещании по вопросам организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их безопасности.
Она добавила, что накануне министерство, параллельно с оказанием психологической помощи, проводило обучение специалистов из различных организаций в этой сфере.
"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
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"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
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