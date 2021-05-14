https://ria.ru/20210514/kazan-1732278673.html

Минпросвещения дало поручения школам после трагедии в Казани

Минпросвещения дало поручения школам после трагедии в Казани

Директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Лариса Фальковская после трагедии в Казани поручила школам... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T12:04

2021-05-14T12:04

2021-05-14T13:24

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рустам минниханов

москва

казань

происшествия

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Лариса Фальковская после трагедии в Казани поручила школам обновить планы по антитеррористической защищенности и ежеквартально проводить тренинги и учения.По ее словам, такие мероприятия можно совмещать с плановыми учениями по противопожарной безопасности. Она также попросила обратить внимание на эти планы перед летней оздоровительной кампанией и новым учебным годом."Еще из опыта Казани — есть смысл провести инвентаризацию работы ведомственных психологических служб на предмет не только достаточности специалистов, работающих в постоянном режиме, но и на наличие возможностей создания мобильных групп под задачи, связанные с психологической безопасностью", — сказала Фальковская на совещании по вопросам организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их безопасности.Она добавила, что накануне министерство, параллельно с оказанием психологической помощи, проводило обучение специалистов из различных организаций в этой сфере.Трагедия в казанской школеВо вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в школе № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Вину атаковавший признал. В ближайшее время он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

https://ria.ru/20210514/deti-1732248173.html

россия

москва

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Жители Казани третий день несут цветы к 175-й гимназии Жители Казани третьи сутки приходят к 175-й гимназии с цветами и игрушками. Стихийно созданные мемориалы тянутся по всему периметру школы. 175-я школа по-прежнему оцеплена, работают следователи. 2021-05-14T12:04 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рустам минниханов, москва, казань, происшествия