https://ria.ru/20210514/izrail-1732354491.html

Посол Израиля оценил возможность встречи Нетаньяху и Аббаса в России

Посол Израиля оценил возможность встречи Нетаньяху и Аббаса в России

Израиль готов к прямым переговорам с палестинской стороной, вопрос об организации возможной встречи между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T17:28

2021-05-14T17:28

2021-05-14T22:15

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

россия

исламский джихад

сергей лавров

палестинская национальная администрация

махмуд аббас

биньямин нетаньяху

хамас

израиль

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Израиль готов к прямым переговорам с палестинской стороной, вопрос об организации возможной встречи между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом всегда обсуждается в контактах с российской стороной, но сначала ситуация в регионе должна успокоиться, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в России Александр Бен Цви."Этот вопрос всегда поднимается в контактах. Но надо посмотреть, что сейчас будет происходить и что уже происходит. С другой стороны, есть еще и новая администрация в Вашингтоне, которая тоже заинтересована в том, чтобы участвовать в урегулировании. Пока надо подождать, чтобы все утряслось. Вообще на этот конфликт надо смотреть спокойно, без эмоций. К сожалению, не всегда это удается", - сказал посол, отвечая на вопрос о возможности организации встречи Нетаньяху и Аббаса в России.Он подчеркнул, что Израиль готов на прямые переговоры с Палестиной.С обострением обстановки в понедельник вечером почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад". В результате разрушено более 4 тысяч жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.Власти РФ еще в 2016 году предложили провести в Москве палестино-израильский саммит, призванный способствовать возобновлению мирных переговоров после нескольких лет перерыва. Лидеры обеих конфликтующих сторон тогда заявили о принципиальной поддержке российской инициативы, но в публичных заявлениях возложили друг на друга ответственность за то, что встреча до сих пор не согласована. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее неоднократно заявлял, что РФ по-прежнему готова принять в Москве саммит лидеров Палестины и Израиля.Читайте полный текст интервью с Александром Бен Цви >>

https://ria.ru/20210514/izrail-1732352323.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, исламский джихад, сергей лавров, палестинская национальная администрация, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, хамас, израиль, в мире