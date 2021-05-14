https://ria.ru/20210514/izrail-1732352323.html

Посол Израиля назвал условие прекращения обстрелов сектора Газа

Посол Израиля назвал условие прекращения обстрелов сектора Газа

Тель-Авив готов прекратить огонь, но только после того, как то же самое сделают палестинские группировки, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в России... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T17:23

2021-05-14T17:23

2021-05-14T19:15

генеральная ассамблея оон

ясир арафат

махмуд аббас

биньямин нетаньяху

иерусалим

тель-авив

оон

палестина

восточный иерусалим

сектор газа

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Тель-Авив готов прекратить огонь, но только после того, как то же самое сделают палестинские группировки, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в России Александр Бен Цви.По его словам, власти готовы к уступкам. Бен Цви напомнил, что Израиль дважды предлагал палестинским лидерам Ясиру Арафату и Абу Мазену передать 94% спорных территорий, но те отказывались. Ответных конкретных предложений, как утверждает посол, не поступало.Собеседник агентства не исключил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху встретится с лидером Палестинской администрации Махмудом Аббасом, но в более спокойное для этого время.Ситуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в понедельник вечером. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из района Шейх-Джаррах нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.В результате почти непрерывных ракетных обстрелов погибли семь израильтян, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по Газе, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 119 человек, свыше 600 пострадали.Международное сообщество призывает стороны к сдержанности. В ближайшее время может состояться заседание Совбеза ООН по обстановке в регионе.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947-м Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона.После Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, и организовывает там поселения. Палестина же хочет создать на этих землях (включая сектор Газа, которым с 2007-го управляет исламистская организация ХАМАС) свое государство и требует, чтобы будущие границы между суверенными арабским и израильским государствами проходили по линиям, которые существовали до конфликта.Израиль не согласен с этим и уже объявил Иерусалим своей "вечной и неделимой столицей". Процесс мирного урегулирования приостановлен.Читайте полный текст интервью с Александром Бен Цви >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ВВС Израиля атакуют с воздуха сектор Газа Воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля атакуют сектор Газа. 2021-05-14T17:23 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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