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Ветерану Великой Отечественной войны вернут списанные приставами деньги
Ветерану Великой Отечественной войны вернут списанные приставами деньги
После публикации РИА Новости московская прокуратура начала проверку из-за штрафа ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой. Об этом агентству сообщил РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:22
2021-05-13T18:13
следственный комитет россии (ск рф)
общество
людмила нефедова
великая отечественная война (1941-1945)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
москва
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. После публикации РИА Новости московская прокуратура начала проверку из-за штрафа ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой. Об этом агентству сообщил руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.По ее итогам надзорный орган собирается внести протесты на решения судебных приставов о привлечении 97-летней Васильевой к административной ответственности.В ведомстве не уточнили, о каком именно нарушении со стороны приставов идет речь.Ранее РИА Новости сообщало, что Васильеву оштрафовали на 20 тысяч рублей за неисполнение требований суда и приставов. Уже несколько лет от нее требуют забрать со склада ФССП десятки музыкальных инструментов, сценические костюмы, мебель, видеотехнику — все это принадлежало культурному центру "Юность", который ветеран возглавляла.В 2009 году организацию принудительно выселили из здания на Украинском бульваре. Приставы вывезли имущество и забыли о нем на несколько лет.Также сообщалось, что столичный СК проводит доследственную проверку законности списания штрафа с пенсии женщины.
https://radiosputnik.ria.ru/20210312/moshennik-1600976009.html
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следственный комитет россии (ск рф), общество, людмила нефедова, великая отечественная война (1941-1945), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), москва

Ветерану Великой Отечественной войны вернут списанные приставами деньги

17:22 13.05.2021 (обновлено: 18:13 13.05.2021)
 
© Фото : Вячеслав НарскийРоза Васильева
Роза Васильева - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : Вячеслав Нарский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. После публикации РИА Новости московская прокуратура начала проверку из-за штрафа ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой. Об этом агентству сообщил руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
По ее итогам надзорный орган собирается внести протесты на решения судебных приставов о привлечении 97-летней Васильевой к административной ответственности.

"После рассмотрения актов реагирования прокуратура Москвы проконтролирует возврат денежных средств, взысканных в качестве административного штрафа", — добавила Нефедова.

В ведомстве не уточнили, о каком именно нарушении со стороны приставов идет речь.
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Ранее РИА Новости сообщало, что Васильеву оштрафовали на 20 тысяч рублей за неисполнение требований суда и приставов. Уже несколько лет от нее требуют забрать со склада ФССП десятки музыкальных инструментов, сценические костюмы, мебель, видеотехнику — все это принадлежало культурному центру "Юность", который ветеран возглавляла.
В 2009 году организацию принудительно выселили из здания на Украинском бульваре. Приставы вывезли имущество и забыли о нем на несколько лет.
Также сообщалось, что столичный СК проводит доследственную проверку законности списания штрафа с пенсии женщины.
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