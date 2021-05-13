https://ria.ru/20210513/veteran-1732180044.html

Ветерану Великой Отечественной войны вернут списанные приставами деньги

Ветерану Великой Отечественной войны вернут списанные приставами деньги

После публикации РИА Новости московская прокуратура начала проверку из-за штрафа ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой. Об этом агентству сообщил РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:22

2021-05-13T17:22

2021-05-13T18:13

следственный комитет россии (ск рф)

общество

людмила нефедова

великая отечественная война (1941-1945)

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

москва

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. После публикации РИА Новости московская прокуратура начала проверку из-за штрафа ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой. Об этом агентству сообщил руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.По ее итогам надзорный орган собирается внести протесты на решения судебных приставов о привлечении 97-летней Васильевой к административной ответственности.В ведомстве не уточнили, о каком именно нарушении со стороны приставов идет речь.Ранее РИА Новости сообщало, что Васильеву оштрафовали на 20 тысяч рублей за неисполнение требований суда и приставов. Уже несколько лет от нее требуют забрать со склада ФССП десятки музыкальных инструментов, сценические костюмы, мебель, видеотехнику — все это принадлежало культурному центру "Юность", который ветеран возглавляла.В 2009 году организацию принудительно выселили из здания на Украинском бульваре. Приставы вывезли имущество и забыли о нем на несколько лет.Также сообщалось, что столичный СК проводит доследственную проверку законности списания штрафа с пенсии женщины.

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/moshennik-1600976009.html

https://ria.ru/20210419/vyplaty-1728964238.html

москва

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), общество, людмила нефедова, великая отечественная война (1941-1945), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), москва