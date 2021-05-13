Ветерану Великой Отечественной войны вернут списанные приставами деньги
17:22 13.05.2021 (обновлено: 18:13 13.05.2021)
© Фото : Вячеслав НарскийРоза Васильева
© Фото : Вячеслав Нарский
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. После публикации РИА Новости московская прокуратура начала проверку из-за штрафа ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой. Об этом агентству сообщил руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
По ее итогам надзорный орган собирается внести протесты на решения судебных приставов о привлечении 97-летней Васильевой к административной ответственности.
"После рассмотрения актов реагирования прокуратура Москвы проконтролирует возврат денежных средств, взысканных в качестве административного штрафа", — добавила Нефедова.
В ведомстве не уточнили, о каком именно нарушении со стороны приставов идет речь.
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Ранее РИА Новости сообщало, что Васильеву оштрафовали на 20 тысяч рублей за неисполнение требований суда и приставов. Уже несколько лет от нее требуют забрать со склада ФССП десятки музыкальных инструментов, сценические костюмы, мебель, видеотехнику — все это принадлежало культурному центру "Юность", который ветеран возглавляла.
В 2009 году организацию принудительно выселили из здания на Украинском бульваре. Приставы вывезли имущество и забыли о нем на несколько лет.
Также сообщалось, что столичный СК проводит доследственную проверку законности списания штрафа с пенсии женщины.